«Космическая медуза» появилась над Китаем после запуска ракеты-носителя

Tекст: Антон Антонов

Необычное свечение в небе над севером Китая заметили в пятницу после старта ракеты-носителя с космодрома Тайюань, когда она вывела на орбиту спутник «Яогань-50 03», передает РИА «Новости» со ссылкой на CGTN.

Телеканал отмечает, что при выходе ракеты в верхние слои атмосферы ее выхлоп в условиях низкого давления расширяется, приобретает куполообразную форму и подсвечивается рассеянным солнечным светом на темном небе, создавая эффект светящегося облака.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Китай с помощью модифицированной ракеты-носителя CZ-6A успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-50-03.

В сентябре китайская ракета-носитель «Чанчжэн-4В» вывела на орбиту шесть спутников дистанционного зондирования Земли.

В августе с космодрома Тайюань китайская ракета-носитель стартовала со спутником дистанционного зондирования Земли.