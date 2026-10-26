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«Космическая медуза» появилась над Китаем после запуска ракеты-носителя
В пятницу вечером жители Китая увидели в небе над Великой Китайской стеной светящееся облако в форме «космической медузы», возникшее после запуска китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-6А», сообщил телеканал CGTN.
Необычное свечение в небе над севером Китая заметили в пятницу после старта ракеты-носителя с космодрома Тайюань, когда она вывела на орбиту спутник «Яогань-50 03», передает РИА «Новости» со ссылкой на CGTN.
Телеканал отмечает, что при выходе ракеты в верхние слои атмосферы ее выхлоп в условиях низкого давления расширяется, приобретает куполообразную форму и подсвечивается рассеянным солнечным светом на темном небе, создавая эффект светящегося облака.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Китай с помощью модифицированной ракеты-носителя CZ-6A успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-50-03.
В сентябре китайская ракета-носитель «Чанчжэн-4В» вывела на орбиту шесть спутников дистанционного зондирования Земли.
В августе с космодрома Тайюань китайская ракета-носитель стартовала со спутником дистанционного зондирования Земли.