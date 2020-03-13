Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС

Россия с 16 марта ограничит пассажирские рейсы со странами Евросоюза из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года по московскому времени: с территории Российской Федерации на территорию стран-членов Европейского союза и в обратном направлении», – заявили в оперштабе, передает РИА «Новости».

При этом Россия сохранит регулярные рейсы из Москвы в столицы европейских стран и обратно, а также чартерные рейсы до вывоза россиян на родину.

Также будет ограничено авиасообщение со Швейцарией и Норвегией за исключением регулярных рейсов в Женеву и Осло и обратно. Такие рейсы будут осуществляться через терминал F в Шереметьево. Кроме того, продолжат работать чартеры для вывоза россиян, отметили в оперштабе.

В пятницу Турция приостановила авиасообщение с Германией, Францией, Испанией и еще шестью странами ЕС из-за коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что Европа стала эпицентром пандемии нового коронавируса.