Турция закрыла авиасообщение с девятью странами ЕС

Турция приостановила авиасообщение с Германией, Францией, Испанией и еще шестью странами ЕС из-за коронавируса, сообщил министр транспорта страны Мехмет Джахит Турхан в пятницу.

«С 3 февраля мы приостановили полеты в Китай, с 23 февраля – в Иран и 29 февраля – в Южную Корею и Италию. Теперь с 8.00 (мск) субботы мы приостанавливаем рейсы в Германию, Францию, Испанию, Данию, Норвегию, Бельгию, Австрию, Швецию и Голландию. Этот запрет пока будет действовать до 17 апреля», – заявил министр, передает РИА «Новости».

Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в стране увеличилось число зараженных коронавирусом.

«Число заболевших коронавирусом в Турции увеличилось до пяти. Новые три случая имеют отношение к первому заболевшему», – пояснил глава ведомства.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В пятницу глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что Европа стала эпицентром пандемии нового коронавируса.