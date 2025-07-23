В России выявили 114 случаев заражения коронавирусом «Стратус»

Tекст: Вера Басилая

По словам Хафизова, больше половины из всех 114 выявленных случаев приходится на Москву – 54%. Остальные случаи зарегистрированы в Магаданской области, Алтайском крае, Московской, Вологодской, Калининградской областях, Петербурге, Новосибирской, Смоленской, Челябинской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Свердловской и Иркутской областях, а также в Республике Алтай. Первый случай XFG был обнаружен 24 апреля 2025 года.передает ТАСС.

Хафизов сообщил, что «Стратус» появился в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2. Основные черты нового варианта – высокая заразность, симптомы в основном легкие, похожие на другие штаммы «Омикрона», часто отмечается сиплость голоса.

По его словам, он не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами, но быстро распространяется.

«Текущий риск для общественного здоровья расценивается как низкий», – заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Азии наблюдается новый всплеск заболеваемости COVID-19, а в Гонконге уровень заражения достиг максимума с апреля 2024 года.

Эксперт Минздрава России не увидел необходимости введения новых мер против COVID.

