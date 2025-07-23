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В России выявили 114 случаев заражения коронавирусом «Стратус»
В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус», причем более половины заболевших приходится на Москву, сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
По словам Хафизова, больше половины из всех 114 выявленных случаев приходится на Москву – 54%. Остальные случаи зарегистрированы в Магаданской области, Алтайском крае, Московской, Вологодской, Калининградской областях, Петербурге, Новосибирской, Смоленской, Челябинской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Свердловской и Иркутской областях, а также в Республике Алтай. Первый случай XFG был обнаружен 24 апреля 2025 года.передает ТАСС.
Хафизов сообщил, что «Стратус» появился в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2. Основные черты нового варианта – высокая заразность, симптомы в основном легкие, похожие на другие штаммы «Омикрона», часто отмечается сиплость голоса.
По его словам, он не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами, но быстро распространяется.
«Текущий риск для общественного здоровья расценивается как низкий», – заявил эксперт.
Ранее сообщалось, что в Азии наблюдается новый всплеск заболеваемости COVID-19, а в Гонконге уровень заражения достиг максимума с апреля 2024 года.
Эксперт Минздрава России не увидел необходимости введения новых мер против COVID.