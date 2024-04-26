Дружественные России страны унизили США в Африке

Tекст: Евгений Крутиков

Американские войска покидают Чад. Около 75 американских зеленых беретов из 20-й группы спецназа подразделения Национальной гвардии из Алабамы сделают это еще до 1 мая, о чем сообщает The New York Times со ссылкой на официальные лица. Переговоры с властями Чада могут продолжиться после 6 мая, и все это время в стране будут оставаться около двух десятков вооруженных американцев. Они в основном несут охрану посольства и ряда частных миссий. А вот спецназовцы и инструкторы, квартировавшие на военной базе в столице – Нджамене, должны страну покинуть в срочном порядке.

Вывод небольшого американского контингента был обставлен в максимально унизительной для американцев форме. Они получили по обычной авиапочте письмо в конверте от имени командующего ВВС Чада Идрисса Амина, а не первого лица страны, на его именном бланке. Письмо было на французском языке, и это для США само по себе оскорбление, хотя французский – один из официальных языков Чада. Все это очень далеко от официальных дипломатических процедур, принятых в подобном случае.

Американские дипломаты и военные решили, что это такая форма давления на них со стороны Чада. Они правы, скорее всего. Но примечательно, что Чад позволяет себе «оказывать давление» на мирового гегемона и ничего ему за это не будет.

В Чаде пока остается французский военный контингент, который заметно больше, чем сотня американцев. Тем не менее американские СМИ настаивают на том, что Чад собирается интенсифицировать сотрудничество с Россией, в том числе и в военной сфере. И именно поэтому Нджамена указала на выход американским военным. Правда, американская сторона демонстрирует оптимизм. В пресс-службе Пентагона называют происходящее «временным шагом».

Одновременно в соседнем Нигере начались новые переговоры между представительной американской делегацией и военными властями африканской страны об условиях вывода базы беспилотников США в Агадесе. Американские источники подчеркивают, что решение о выводе войск из Нигера «окончательное», но все еще, как и в Чаде, пробуют о чем-то договориться.





Нигер разорвал соглашение с США, по которому американские войска могли находиться на территории этой страны еще 16 марта. Изначально предполагалось, что американцы должны покинуть страну немедленно, но это технически невозможно не только из-за их численности (более 1000 человек), но в основном из-за обилия высокотехнологичного и сверхсекретного оборудования на базе в Агадесе. С тех пор американцы несколько раз предпринимали попытки уговорить нигерских военных пересмотреть свое решение, присылали различные влиятельные делегации, но сделали только хуже.

Сейчас в Нигер приехала новая делегация. В переговорах будут участвовать посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор ВВС США (AFRICOM) Кеннет Экман. Кто их будет принимать со стороны Нигера, пока не понятно. Наверняка это будут представители «Национального совета по защите Отечества» (CNSP), правящего военного органа в стране.

Основная цель Нигера – обеспечить благополучный вывод американской базы и еще что-нибудь с этого получить.

На следующей неделе в Ниамее к переговорам должны подключиться помощник министра обороны США по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Кристофер Майер и директор по развитию Объединенных сил ВС США генерал-лейтенант Даг Андерсон. Вероятно, они финализируют детали вывода баз и войск из Нигера, поскольку само это событие не ставится под сомнение. Обсуждаются лишь некоторые детали и возможности для США уйти из Нигера не слишком далеко. Примечательно, что ближайшие месяцы Ниамей должен будет посетить еще и заместитель госсекретаря Курт М. Кэмпбелл, который собирается обсуждать что-то экономическое.

На этом фоне громко прозвучало заявление министра внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления Нигера Мохамеда Тумба. Он сказал: «Мы бы хотели, чтобы Россия тренировала наши войска». Тумба добавил, что тренировка войск могла бы помочь в борьбе с терроризмом: «Это касается и ведения боев, использования вооружений. Мы заинтересованы в покупке вооружений», – сказал он. Попутно министр добавил, что сейчас Нигер посетит один из американских генералов, «чтобы определить план вывода (военной базы – газета ВЗГЛЯД)».

Происшедшее в Нигере, безусловно, очень сильный удар по имиджу США и провал не только Вашингтона, но и его союзников. Речь ведь идет не только о действующей базе в Агадесе, на которую уже потрачено 110 млн долларов. Американцы планировали создание второй базы для БПЛА уже в Ниамее, уж очень удачно Нигер расположен.

Но праздновать геополитическую победу над США в Африке пока преждевременно. Американцы по большому счету не столько уходят, сколько перегруппировываются.

Идущие сейчас переговоры в Ниамее не закончатся, как в Чаде – ультимативной высылкой американского военного контингента в три дня. Американцы явно будут оставаться там еще какое-то время, пока не найдут возможность разместить свои войска где-то неподалеку.

При этом американцы равнодушны к угрозе джихадизма в Сахеле, которая ранее была формальным поводом для западного военного присутствия в регионе. В данном случае джихадизм для Вашингтона никакой реальной угрозы не представляет. Они готовы оставить обязательства по борьбе с терроризмом российским военным советникам в Африке.

Потеря базы в Нигере – сильный удар, но не повод для США менять всю стратегию присутствия в регионе. Это повод ее откорректировать. В конце концов, в регионе пока еще достаточно стран, которые будут готовы с радостью принять и американские базы, и военный контингент.

Есть даже примерный список. Пентагоном ранее озвучивались планы про размещению американских баз и войск в Кот-д’Ивуаре, Бенине и Гане.

Те страны Сахеля, которые в последние полтора года встали на путь нового витка антиколониальной борьбы и декларируют дружеские связи с Россией, очень уязвимы стратегически.

Прежде всего, у них нет выхода к морю, и его контролируют как раз те, кто привык и готов сотрудничать с США и Францией: Того, Бенин, Гана. Даже доставка российского зерна в страны Сахеля идет через порты этих трех стран. И надо помнить, что главная сложность, от которой пока страдает российское присутствие в Сахеле – это как раз логистика.

Сложившаяся ситуация дополнительно дает возможность американцам дистанцироваться от токсичного партнера – неоколониальной Франции. В таком контексте можно даже нарастить и военное присутствие в регионе, и экономическое проникновение, пообещав, например, тому же Нигеру какие-нибудь дополнительные выгоды.



Таким образом, США вполне смогут минимизировать стратегические потери от ухода из стран Сахеля. Это неприятная для них история в первую очередь с точки зрения имиджа и дискредитации той роли, которую они декларативно себе присвоили. Но говорить о полном вытеснении западного присутствия из Западной Африке и замене его на российское было бы преждевременно и безответственно. Африка слишком неоднородна, чтобы пара частных случаев быстро превращались в тенденцию. Да и опыта у американцев и французов в регионе пока гораздо больше, чем у нас. Этот бесценный опыт Россия приобретает прямо сейчас.