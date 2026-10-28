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Рособрнадзор назвал варианты сдачи нового устного экзамена по истории
Рособрнадзор назвал схемы апробации экзамена по истории в 9 классе
Рособрнадзор тестирует три формата проведения устного экзамена по истории в 9-х классах с разной степенью участия преподавателя и формой выдачи заданий.
Модели апробируют в 30 регионах России среди 4 тыс. девятиклассников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Рособрнадзор.
Первый вариант предполагает выдачу заданий на бумаге и участие учителя истории, который может задавать дополнительные вопросы под аудиозапись. Вторая схема исключает вопросы со стороны экзаменатора, которым может быть любой педагог, задания также на бумаге.
В третьем варианте ученики получают задания на компьютере, дополнительные вопросы не предусмотрены, ведется аудиозапись ответов.
Как ранее уточнила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова, новый экзамен, который планируют ввести в 2028 году, станет дополнительным условием допуска к ОГЭ вместе с собеседованием по русскому языку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Рособрнадзоре сообщили о составлении заданий для устного экзамена по истории на основе содержания государственных учебников.
В мае глава ведомства Анзор Музаев анонсировал введение этого испытания для девятиклассников с 2028 года. В марте в Минпросвещения объяснили использование экзамена в качестве допуска к ОГЭ.