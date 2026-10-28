Рособрнадзор назвал варианты сдачи нового устного экзамена по истории

Рособрнадзор назвал схемы апробации экзамена по истории в 9 классе

Tекст: Катерина Туманова

Модели апробируют в 30 регионах России среди 4 тыс. девятиклассников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Рособрнадзор.

Первый вариант предполагает выдачу заданий на бумаге и участие учителя истории, который может задавать дополнительные вопросы под аудиозапись. Вторая схема исключает вопросы со стороны экзаменатора, которым может быть любой педагог, задания также на бумаге.

В третьем варианте ученики получают задания на компьютере, дополнительные вопросы не предусмотрены, ведется аудиозапись ответов.

Как ранее уточнила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова, новый экзамен, который планируют ввести в 2028 году, станет дополнительным условием допуска к ОГЭ вместе с собеседованием по русскому языку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Рособрнадзоре сообщили о составлении заданий для устного экзамена по истории на основе содержания государственных учебников.

В мае глава ведомства Анзор Музаев анонсировал введение этого испытания для девятиклассников с 2028 года. В марте в Минпросвещения объяснили использование экзамена в качестве допуска к ОГЭ.