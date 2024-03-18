Наглость Госдепа приводит к изгнанию США из Африки

Tекст: Евгений Крутиков

Правительство Нигера разорвало соглашение, которое разрешает американскому контингенту находиться в стране, передает Reuters со ссылкой на представителя переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана. Решение вступает в силу немедленно. Заявлено, что американские войска находятся на территории Нигера незаконно и их размещение было стране навязано в одностороннем порядке.

По данным Reuters, по состоянию на прошлый год в Нигере находились около 1,1 тыс. американских военнослужащих. «Нужно, чтобы американцы предложили правительству план ухода, потому что это их силы, именно они знают, что у них здесь есть, Нигер этого не знает», заявляет по этому поводу источник в руководстве Нигера.

Такого развития событий ничего не предвещало. Дело в том, что нигерские военные после захвата власти в стране не ставили вопрос о выводе американских баз. На выход было жестко указано только французам. Те ушли, а Ниамей начал выстраивать новые отношения с Россией, включая российское военное присутствие в целях борьбы с джихадистским терроризмом и туарегским сепаратизмом взамен неэффективного французского присутствия.

Изменились и другие внешнеполитические приоритеты Нигера. В частности, было заключено соглашение с Ираном, которое включало и сотрудничество в сфере энергетики. Ниамей, правда, куда более заинтересован в сельскохозяйственных статьях внешнеполитических договоров, стране требуется продовольствие.

Важнейшая для США база в регионе

В Нигере сейчас две американские военные базы, заточенные под управление беспилотниками. Сперва была только одна в столице страны Наимее. В столице американцам было неуютно, им казалось, что за ними следят, и в 2019 году Пентагон построил новую базу на севере страны за более чем 110 млн долларов (ежегодное обслуживание в районе 10 млн) в обособленном посреди Сахеля и исторически знаменитом городе Агадесе. Здесь находится крупнейший в мире стихийный рынок верблюдов, чем Агадес привлекает туарегов и туристов.

С недавних пор здесь располагается еще и одна из крупнейших в мире военных баз, специально созданных для использования тяжелых беспилотников самолетного типа MQ-9 Reaper. Американские военные в Агадесе за периметр базы практически не выходят, это по сути отдельный город с кинотеатром и супермаркетом, как Рамштайн в Германии или Бондстил в Косово, чем и обусловлено высокое финансирование.

Изначально предполагалось, что американские БПЛА будут использоваться в Нигере с целью борьбы с терроризмом. Подразумевалось, что при благоприятном развитии обстановки Нигер может даже стать крупнейшим союзником США в этой области. На практике же «Риперы» в борьбе с джихадистами и сепаратистами участия почти не принимали. Кроме того, их полеты после переворота в Нигере летом прошлого года и вовсе были прекращены.



Поэтому сразу после прихода к власти в Нигере молодых военных американцы стали искать возможность с ними договориться – или перенести базу в соседнюю страну. Начались разговоры о переводе базы из Агадеса в Гану или Кот-д’Ивуар. Но это, во-первых, дальше от европейского и ближневосточного театра военных действий (ТВД), а во-вторых, будет означать потерю инвестиций и новые расходы.

Провал американской дипломатии

В начале августа прошлого гола в Ниамей прилетела Виктория Нуланд (тогда еще замгоссекретаря США). Ее встретили холодно. Первое лицо военной власти Нигера Абдурахман Тчиани разговаривать с ней отказался, встретился с ней начальник генерального штаба генерал Мусса Салау Барму. Нуланд два часа пыталась убедить его в том, что сотрудничать с Россией нельзя, и если Нигер пойдет по пути Мали и пригласит к себе российские войска, то его ждут американские санкции. Нуланд требовала восстановить в должности свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума и давала понять, что от этого решения и будет зависеть судьба американской военной базы.



Дело в том, что экс-президент Базум «играл по правилам» (с точки зрения США). Он не летал в Тегеран, не встречался с российским руководством и не говорил ничего про «неоколониализм». Борьба с терроризмом была отдана на откуп французам и потому не требовала перевооружения армии Нигера. А новая военная власть вдруг неожиданно стала говорить о покупке в Иране своих беспилотников. А это уже недопустимо. Там, где уже есть американские БПЛА, не может быть иранских. Миссию Нуланд можно было счесть в какой-то мере успешной, поскольку военные власти Нигера не стали публично предъявлять претензии по поводу американских военных баз. Переговорная позиция оставалась открытой. С точки зрения Ниамея, новая внешнеполитическая доктрина страны и появление у Нигера новых союзников не влияет на американскую базу в Агадесе. Пусть себе летают, они ж еще и деньги за это платят. Это по-своему логично. Однако американская система дипломатии устроена на увязывании в один клубок не связанных друг с другом сюжетов и обстоятельств. Например, экономические переговоры с СССР всегда шли в связке с так называемыми правами человека. Так и сейчас американская сторона увязала вопрос о базах сразу и с поглощением бывшего французского бизнеса, после ухода которого образовался вакуум, и с разрывом военно-политических договоренностей с Россией. Поэтому на днях договариваться с нигерскими военными в Ниамей приехала Молли Фи (Phee) – помощник госсекретаря США по африканским делам, бывший посол в Южном Судане. Компанию ей составил генерал Майкл Лэнгли, новый командующий Африканским командованием США. Неизвестно дословно, что именно американцы наговорили нигерцам, но совершенно определенно то, что сказанное их просто вывело из себя. Судя по всему, Фи вела себя гораздо более непрофессионально, чем ушедшая недавно из Госдепа Нуланд. Посол Фи – из того поколения, которое привыкло вести себя в Африке в духе прямого и неприкрытого колониализма. Похоже, что она в принципе не понимает, как одна из беднейших стран мира может иметь собственное мнение и требовать уважительного к себе отношения.

Требования посла Фи и генерала Лэнгли, похоже, носили ультимативный характер. Американская делегация вела себя грубо и заносчиво, не соблюдала дипломатический протокол. В частности, Нигер не был проинформирован о составе делегации, дате ее прибытия и повестке дня, по дипломатическим меркам это нечто из ряда вон.

Кроме того, делегация США обвинила нигерских военных в тайных переговорах о поставках урана в Иран (уран – главное достояние Нигера, ранее нигерским ураном целиком обеспечивалась атомная энергетика Франции. Сейчас все поставки урана во Францию заблокированы). А это нарушение режима санкций в отношении Ирана и также нарушение режима нераспространения ядерного оружия.

Нигерские источники рассказывают, что американцы угрожали Ниамею не только санкциями, но и чуть ли не вооруженным вторжением, если новое правительство страны не подтвердит режим пребывания американских военных баз. Само собой, поднимался и вопрос о разрыве отношений с Россией, в том числе военно-технического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности.

Судя по всему, именно этот ультиматум и стал последней каплей для отношений Нигера и США.

Как говорится в заявлении представителей властей африканской страны, «правительство Нигера решительно осуждает снисходительное отношение, сопровождающееся угрозой возмездия со стороны главы американской делегации в отношении правительства и народа Нигера». Похоже, американская дипломатия пропустила тот момент, когда новое поколение африканских политиков и военных стало требовать равного к себе отношения даже со стороны «миссионеров».

Конечно, можно сказать, что власти Нигера сейчас гораздо увереннее в себе, чем, например, при президенте Базуме. Они ощущают реальную поддержку со стороны России, а также других новых союзников Ниамея. Это придает им сил и здоровой наглости.



Но все-таки произошедшее в Ниамее – в первую очередь грубейшая ошибка американской дипломатии, переживающей в ряде направлений и регионов серьезный кризис.

Повторимся: власти Ниамея изначально не были настроены на столь радикальные шаги по отношению к американским военным базам. Провал переговоров – чистой воды ошибка и Нуланд, и Фи, и вообще всей этой «дипломатической» системы неоколониального давления и диктата. Сам стиль поведения американцев оказался неприемлемым для нового поколения африканцев, в отличие от российского курса в Сахеле.

Все это, конечно, не означает, что уже завтра американские военные покинут Нигер. Они так просто не сдадутся. Начнется некая новая фаза давления на Ниамей, возможно снова с привлечением соседних стран. Нигер, в свою очередь, продолжит выстраивать новую внешнеполитическую линию, которая в конечном счете все-таки должна привести к выводу американских баз, хотя изначально этого и не предусматривала.

Перед нами первый такой глобальный прецедент. Он может серьезно сказаться на всей американской дипломатии. Или ей придется перестраиваться, что идет вразрез всей американской традиции, или и в других странах задумаются – а стоит ли держать на своей территории американских военных? Если нигерцам такое сошло с рук, значит и им можно.