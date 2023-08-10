Мятежники в Нигере сформировали новое правительство

Лидер мятежников Нигера Тчиани подписал указ о формировании нового правительства

Tекст: Антон Антонов

Кабмин возглавил Али Ламин Зейн, который также стал министром экономики и финансов. В среду Зейн, который прибыл из Нджамены (Чад), встретился с Тчиани в президентском дворце в Ниамее.

Генерал-лейтенант Салифу Моди, один из лидеров НССР, возглавил министерство национальной обороны, бригадный генерал Мохамед Тумба – министерство внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления. Бакари Яу Сангаре возглавил МИД. Всего в кабмин вошли 20 министров, передает ТАСС со ссылкой на ActuNiger.

Напомним, Тиани сместил президента Мохамеда Базума в результате военного переворота. Запад и ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) выступили против новых властей, возникла угроза военного вторжения в Нигер.Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое военное вмешательство в ситуацию в Нигере будет считаться объявлением войны этим двум странам.

В среду мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и нарушили воздушное пространство страны.