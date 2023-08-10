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Мятежники в Нигере сформировали новое правительство
Лидер мятежников Нигера Тчиани подписал указ о формировании нового правительства
В Нигере сформирован кабмин переходного периода, в который вошли военные и гражданские лица, соответствующий указ подписал лидер мятежников, председатель Национального совета спасения родины Абдурахман Тчиани.
Кабмин возглавил Али Ламин Зейн, который также стал министром экономики и финансов. В среду Зейн, который прибыл из Нджамены (Чад), встретился с Тчиани в президентском дворце в Ниамее.
Генерал-лейтенант Салифу Моди, один из лидеров НССР, возглавил министерство национальной обороны, бригадный генерал Мохамед Тумба – министерство внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления. Бакари Яу Сангаре возглавил МИД. Всего в кабмин вошли 20 министров, передает ТАСС со ссылкой на ActuNiger.
Напомним, Тиани сместил президента Мохамеда Базума в результате военного переворота. Запад и ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) выступили против новых властей, возникла угроза военного вторжения в Нигер.Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое военное вмешательство в ситуацию в Нигере будет считаться объявлением войны этим двум странам.
В среду мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и нарушили воздушное пространство страны.