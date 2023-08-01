Буркина-Фасо и Мали встали на защиту Нигера

Буркина-Фасо и Мали пригрозили считать объявлением им войны военное вмешательство в ситуацию в Нигере

Tекст: Антон Антонов

Буркина-Фасо и Мали заявили, что военное вмешательство может привело к «принятию мер законной обороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера», передает РИА «Новости».

Также они объявили о готовности выйти из ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) в случае военной интервенции против Нигера, передает ТАСС.

Подчеркивается, что военное вмешательство в Нигере может «дестабилизировать весь регион, как это было в случае с односторонним вмешательством НАТО в Ливии».

Кроме того, Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи (CNRD, военные власти страны) выступил в поддержку новых властей в Нигере. Канцелярия президента Гвинеи выразила уверенность, что «новые власти» Нигера предпримут все необходимые шаги для «стабильности и согласия» как в стране, так и в субрегионе.

Власти Гвинеи осудили санкции, к которым призывает ЭКОВАС, а также заявили, что военное вмешательство не решит возникших проблем, зато грозит «гуманитарной катастрофой, последствия которой могут выйти за пределы границ Нигера». CNRD объявил, что не будет присоединяться к таким мерам и призвал ЭКОВАС к «лучшим чувствам».

Напомним, нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты. Париж потребовал освободить Базума. Новые власти обвиняют Францию в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента. Хотя с 1960 года Нигер перестал быть колонией Франции, последняя сохраняла свое влияние в этой стране. Нигер является одним из основных поставщиков урана для французских атомных реакторов. ЭКОВАС 30 июля заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Базума, предупредив, что может применить «все меры», в том числе и военные.

