В Нигере обвинили Францию в подготовке военной операции

  • Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
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    Стало известно об отказе солдат ВСУ от наступления в Запорожской области
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    8 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье

    Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

    20 комментариев
    Новости
    12:00ВС России уничтожили точку наблюдения ВСУ у Антоновского моста

    Российские военнослужащие посредством управляемой ракеты уничтожили наблюдательный пункт боевиков ВСУ близ Антоновского моста в Херсоне, сообщает Минобороны.

    12:00Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении

    Активность российских подразделений вынуждает противника перебрасывать под Купянск резервы, которые готовились для контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Купянском направлении.

    11:57Бабченко признался, что забросал яйцами посольство России в Таллине

    Журналист Аркадий Бабченко, включенный российским Минюстом в реестр иноагентов и известный работой на СБУ, признался, что забросал яйцами здание посольства России в Таллине.

    11:49ОАК передал Минобороны партию модернизированных МиГ-31

    Нижегородский авиационный завод «Сокол» передал Минобороны партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию, сообщили в ОАК.

    11:40Путин разрешил «Росвоенипотеке» гасить ипотечные долги погибших в спецоперации

    Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий «Росвоенипотеке» с 1 августа 2023 года погашать задолженность по ипотечным кредитам погибших участников спецоперации.

    11:37Стало известно об отказе солдат ВСУ от наступления в Запорожской области

    Украинские военные отказываются наступать на Запорожском направлении, опасаясь за свою жизнь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    11:32В Нигере обвинили Францию в подготовке военной операции

    Свершившие в Нигере госпереворот военные обвиняют французских властей в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума, заявил официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман.

    11:20Heineken заявил об усложнении условий выхода из российских активов

    Пивоваренный концерн Heineken констатировал усложнение условий выхода из российских активов, следует из отчета за первое полугодие.

    11:11Эксперты ИРИ протестировали использование ChatGPT в юриспруденции

    Эксперты АНО «Институт развития интернета» в течение трех месяцев тестировали ChatGPT на предмет возможного применения в аналитических и юридико-прикладных целях, и пришли к выводу, что при применении нейросести есть некоторые риски.

    11:02CNN: ВСУ усилили натиск во время нового этапа контрнаступления

    Новые усиленные попытки Вооруженных сил Украины прорвать российскую оборону могут свидетельствовать о новом этапе контрнаступления, сообщает CNN.

    10:59Глава Буркина-Фасо назвал приоритетом военное сотрудничество с Россией

    Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре счел приоритетом военное сотрудничество с Россией, высоко оценив его уровень.

    10:48Число жертв обстрела ВСУ центра Донецка выросло до двух человек

    Два человека погибли, четверо ранены в центре Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщили в экстренных службах ДНР.

    10:46Взрывы прогремели в Кривом Роге на Украине

    Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил мэр города Александр Вилкул.

    10:44В Киеве предложили сохранить снятый с «Родины-матери» герб СССР

    Украинский скульптор Алексей Пергаменщик, работавший над созданием украинского герба в виде трезубца, который установят на монумент «Родина-мать» в Киеве вместо советского, выступил с предложением сохранить герб Советского Союза и поместить его в зал под статую.

    10:36ВСУ ударили по водоканалу в Ясиноватой

    Украинские военные сбросили начиненную металлическими шариками взрывчатку на территорию водоканала в Ясиноватой, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

    31 июля 2023, 11:32

    В Нигере обвинили Францию в подготовке военной операции

    Совершившие госпереворот военные Нигера обвинили Париж в подготовке военной операции с целью освобождения Мохамеда Базума

    Tекст: Александра Юдина

    Свершившие в Нигере госпереворот военные обвиняют французских властей в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума, заявил официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман.

    По его словам, Париж предпринимает попытки вмешаться в государственные дела Нигера, имеется документ, от имени бывшего министра иностранных дел и сотрудничества Нигера Асуми Масуду, который «уполномочил Францию наносить удары по президентскому дворцу в столице Ниамей, чтобы освободить находящегося там президента Базума, передает ТАСС.

    При этом остается неясным, насколько эта информация соответствует действительности, а подлинность документа также пока не удалось подтвердить.

    В столице Нигера городе Ниамей расположена крупнейшая французская авиабаза в этой части Африки, численность французского контингента составляет около 1,5 тыс. военнослужащих.

    Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен немедленно отреагировать в случае нападения на французских граждан в Нигере.

    Напомним, в столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. Нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, введен комендантский час. Протестующие у посольства Франции в столице Нигера потребовали закрытия иностранных баз.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции.

    30 июля 2023, 19:00
    Макрон пригрозил Нигеру ответом в случае атаки на интересы Франции

    Президент Франции Макрон пообещал немедленно отреагировать в случае атаки на французских граждан в Нигере

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен немедленно отреагировать в случае нападения на французских граждан в Нигере, и встанет на защиту французских интересов, сообщили в Елисейском дворце.

    Как следует из заявления, Франция ответит в немедленной и непреклонной манере, в случае совершения нападения на граждан, армию, дипломатов и интересы страны в Нигере. Президент республики Эммануэль Макрон не потерпит никаких атак против нее и ее интересов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

    Ранее протестующие у посольства Франции в столице Нигера потребовали закрытия иностранных баз.

    До этого в столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. Нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, введен комендантский час.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции.

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    29 июля 2023, 19:25
    Путин подвел итог саммита Россия – Африка

    Путин: Саммит «Россия – Африка» прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами

    Путин подвел итог саммита Россия – Африка
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Саммит Россия – Африка прошел на достойном уровне и завершился с хорошими результатами, заявил президент Владимир Путин.

    Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо выразил мнение, что саммит «Россия – Африка» прошел на очень хорошем уровне. Он также поблагодарил президента Республики за то, что тот принял решение посетить Петербург, передает РИА «Новости».

    «Немногим более месяца назад здесь, в Петербурге, обсудили с главами делегаций ряда африканских государств, в том числе, с вашим представителем пути урегулирования ситуации вокруг Украины. Вчера у нас также была возможность продолжить обмен мнениями с вашим активным участием... На мой взгляд, состоялась очень откровенная, полезная дискуссия», – сказал российский лидер.

    Путин отметил, что Россия и Конго  взаимодействуют в ООН и на других международных площадках.

    «Конго поддерживает большинство российских проектов резолюций, в том числе о борьбе с героизацией нацизма, по неразмещению первыми оружия в космосе и так далее», – сказал президент России.

    Он также сказал, что будет рад видеть президента Республики Конго в воскресенье на главном Военно-Морском параде.

    Ранее венгерские СМИ сообщили, что саммит Россия – Африка в Петербурге опроверг заявления Запада о политической изоляции Москвы и показал умение РФ использовать дипломатические возможности в новой геополитической ситуации.

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    28 июля 2023, 18:19
    Лидера мятежников объявили новым главной Нигера

    Портал ActuNiger: Глава «Национального совета по защите отечества» принял полномочия главы Нигера

    Лидера мятежников объявили новым главной Нигера
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Мятежники объявили о приостановке конституции Нигера от 2010 года, глава созданного «Национального совета по защите отечества» принял полномочия главы государства, который будет представлять страну за рубежом, сообщил интернет-портал ActuNiger.

    Интернет-портал сообщил о приостановке действия Конституции Нигера от 25 ноября 2010 года и всех связанных с ней институтов. В публикации сообщается, что «Национальный совет по защите отечества» временно возьмет на себя исполнительную и законодательную власть, а президент Совета принимает на себя функции и полномочия главы государства и представителя Нигера на международном уровне. В статье также отмечается, что состав членов Совета определится решением главы мятежников, передает РИА «Новости».

    Накануне в столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. В тот же день нигерийские военные объявили по национальному телевидению, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, в Нигере введен комендантский час. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как глава Нигера стал заложником из-за бойкота России.

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    28 июля 2023, 15:36
    ЕС пригрозил приостановкой финансовой помощи Нигеру

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз может приостановить всю финансовую помощь Нигеру, если будет нарушен конституционный порядок в стране, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    В заявлении Борреля отмечается, что любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером, в том числе финансовые, передает ТАСС.

    По его словам, ЕС самым решительным образом осуждает переворот в Нигере. События последних дней представляют серьезную угрозу «стабильности и демократии в Нигере».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что армия Нигера перешла на сторону мятежников, и у президента Мохамеда Базума почти не осталось шансов сохранить власть.

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    30 июля 2023, 17:01
    ECOWAS пригрозило Нигеру военными мерами из-за переворота

    Al Jazeera: ECOWAS потребовало от Нигера вернуть к власти президента

    Tекст: Вера Басилая

    Сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, затем может применить военные меры, заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.

    Сообщество также потребовало выполнить все требования властей в течение недели и восстановить конституционный порядок, предает РИА «Новости».

    По данным телеканала Al Jazeera, экономическое сообщество стран Западной Африки приостанавливает все коммерческие операции с Нигером, заморозит активы военных, причастных к перевороту, а также закрывает для них границы, передает ТАСС.

    Ранее в столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. Нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, введен комендантский час.

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    28 июля 2023, 12:57
    Президент Египта призвал достичь консенсуса по теме зерновой сделки

    Президент Египта Фаттах ас-Сиси призвал скорее решить продовольственные проблемы

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны, и достичь консенсуса по зерновой сделке, заявил президент Египета Абдель Фаттах ас-Сиси на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    Президент Египта заявил, что консенсус по зерновой сделке необходим, и  нужно учитывать все потребности тех стран, которые нуждаются в зерновом соглашении, а также последствия такой ситуации для многих стран и народов, передает ТАСС.

    Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о планах обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки.

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    29 июля 2023, 16:21
    Захарова назвала самое яркое впечатление от поездки в Африку

    Захарова назвала самым ярким впечатлением от поездки в Африку блестящий русский язык представителей местного населения

    Захарова назвала самое яркое впечатление от поездки в Африку
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала самым ярким впечатлением от поездок в страны Африки блестящий русский язык, на котором приветствуют делегацию из России сотрудники аэропорта из местного населения.

    Дипломат рассказала в интервью ТАСС на полях второго саммита Россия – Африка, что в многочисленных турне главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в страны континента ей больше всего «запомнилось несколько вещей».

    По словам Захаровой, бывало, что прилетали и, уже непосредственно выходя из самолета, спускаясь по трапу, от технических сотрудников аэропорта из числа местного населения члены российской делегации слышали слова на прекрасном русском языке: «Наконец вы вернулись. Мы столько лет ждали российский самолет». «Это было действительно незабываемо», – отметила дипломат.

    Вторым ярким воспоминанием Захарова назвала принципиальную позицию африканских стран по недопустимости навязывания им чужой точки зрения. Дипломат призналась, что, честно говоря, не ожидала услышать такие четкие, понятные слова без какого-то флера неопределенности, без этой игры в конструктивную неопределенность, которая характерна для американской политики.

    По словам Захаровой, Африка говорила прямо и говорила о том, что это их принципиальная позиция, что они готовы вносить весомый вклад в урегулирование как посредники, но они не собираются плясать под чью-то дудку, и они будут сами формировать свое отношение, исходя из знания ситуации, знания истории и своих национальных интересов. Дипломат подчеркнула, что это действительно было поразительно.

    Захарова указала, что третьим интересным наблюдением, которое обсуждалось в контактах и на полях саммита, стал тот поразительный факт, что в XXI веке страны, которые много веков были колонизаторами, сами стали колониями Запада. Дипломат пояснила, что страны Евросоюза, в частности Франция, Испания, Нидерланды, на протяжении веков они были метрополиями, а сейчас превращаются в подчиненных воле Вашингтона сателлитов. Вместе с этим официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание, что те страны, которые раньше был колониями, в частности Африка, проявляют чудеса суверенитета и независимости.

    По мнению дипломата, это может быть обусловлено тем, что борьба африканцев за свободу была проявлением истинной свободы, а не ложных слов о свободе и демократии, которые слышатся на Западе. Как отметила Захарова, за этот короткий период бывшие хозяева мира сами стали рабами, а бывшие рабы становятся свободными людьми, которые могут отстоять правду и свою свободу.

    Комментируя информацию издания Foreign Policy, которое со ссылкой на американских чиновников сообщило, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд планирует отправиться в ЮАР в ближайшее время, чтобы отговорить Преторию от сотрудничества с Москвой, Захарова указала на тупиковость подобных усилий.

    Как отметила дипломат, в Претории, и вообще ЮАР в целом уже высказались по этому поводу, показали себя и ответственными игроками, и самостоятельным государством со своими национальными интересами. Захарова указала, что Соединенным Штатам следовало бы это знать, потому что представители ЮАР много раз проявляли самостоятельность в оценках и независимость своей международной деятельности в Совете Безопасности ООН.

    Ранее венгерские СМИ сообщили, что саммит Россия – Африка в Петербурге опроверг заявления Запада о политической изоляции Москвы и показал умение РФ использовать дипломатические возможности в новой геополитической ситуации.

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    29 июля 2023, 19:50
    Запад испугал переворот в Нигере из-за роста влияния России в Африке

    WSJ: Переворот в Нигере может дать России стратегическое преимущество в свете возможного расширения влияния в Африке

    Tекст: Антон Никитин

    На Западе опасаются, что переворот в Нигере может дать Москве стратегическое преимущество в свете возможного расширения влияния России в африканском регионе, сообщает Wall Street Journal.

    Как отмечает издание, на Западе опасаются, что переворот в Нигере против президента Мохамеда Базума, получавшего широкомасштабную военную и экономическую поддержку со стороны США и Франции, потенциально может дать России стратегическое преимущество, поскольку Москва может попытаться расширить свое влияние в регионе, передает РИА «Новости».

    По версии источников издания, путчисты до сих пор спорят о том, кто в конечном итоге будет управлять Нигером. Издание утверждает, что предметом их дискуссий, среди прочего, якобы является потенциальный «союз с Россией» или группой «Вагнер».

    Накануне мятежники объявили новым главой Нигера своего лидера. В четверг в столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. В тот же день нигерийские военные объявили по национальному телевидению, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, в Нигере введен комендантский час. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как президент Нигера стал заложником из-за бойкота России.

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    28 июля 2023, 19:14
    Принята итоговая декларация саммита Россия – Африка

    Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка

    Tекст: Антон Никитин

    Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка.

    Участники саммита приняли план действий Форума партнерства Россия – Африка на период 2023–2026 годов и ряд других документов. Кроме того, на полях форума и саммита был утвержден целый ряд соглашений, контрактов и других документов, касающихся различных областей сотрудничества России с африканскими странами, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки.

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    28 июля 2023, 12:46
    Россия выразила заинтересованность в расширении импорта фруктов из Африки

    Замглавы Минсельхоза Левин заявил о заинтересованности России в расширении импорта тропических фруктов из Африки

    Tекст: Антон Никитин

    Россия заинтересована в расширении закупок африканских продуктов, в том числе какао-бобов и тропических фруктов, сообщил замглавы Минсельхоза Сергей Левин.

    Левин заявил, что Россия и африканские страны прекрасно дополняют друг друга по природно-климатическим условиям. Замминистра сельского хозяйства пояснил: то, что хорошо растет в России, не очень хорошо производится в Африке, и наоборот. Замглавы Минсельхоза подчеркнул, что Россия заинтересована в расширении закупок африканских продуктов – какао-бобов, тропических фруктов и другой продукции, передает ТАСС.

    Чиновник подчеркнул, что у России большой потенциал в расширении торговли со странами Африки. Левин отметил: несмотря на сложности последних лет, экспорт российского продовольствия в африканские страны продолжает стабильно расти. Так, за первое полугодие 2023-го он существенно вырос, мы увеличили практически все товарные группы, поставляемые в страны Африки. Представитель Минсельхоза выразил мнение, что Россия и дальше сможет наращивать эти поставки.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет и дальше оставаться международным поставщиком сельскохозяйственных товаров, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам.

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    31 июля 2023, 04:24
    Во Франции назвали цель украинских атак на Москву

    Французский политик Филиппо: Зеленский атаками на Россию хочет начать третью мировую войну

    Во Франции назвали цель украинских атак на Москву
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский, атакуя российскую территорию, стремится развязать третью мировую войну, заявил французский политик, бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо.

    Филиппо на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) напомнил, что Зеленский обещал не использовать поставляемого Западом оружие для атак по российской территории. В противном случае, предупредил французский политик, это будет означать начало третьей мировой войны, которую, как предположил Филиппо, президент Украины желает, передает РИА «Новости».

    В ООН ранее заявили, что выступают против атак беспилотников на Москву.

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    28 июля 2023, 19:54
    Путин назвал участие лидеров стран Африки в саммите проявлением независимости

    Путин: Приехавшие на саммит Россия – Африка в Петербург главы государств проявили политическую волю и независимость

    Tекст: Антон Никитин

    Приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит, отметил президент Владимир Путин в заявлении для СМИ по итогам международного мероприятия.

    «Представители африканских государств проявили политическую волю, продемонстрировали свою независимость и реальную заинтересованность в развитии сотрудничества с нашей страной. Мы это ценим и убеждены в успешном будущем российско-африканских отношений, опирающихся на традиции проверенной временем дружбы», – приводит ТАСС слова главы государства на втором пленарном заседании саммита.

    Ранее Путин высоко оценил итоги второго саммита Россия – Африка, участники которого приняли итоговую декларацию, план действий на 2023–2026 годы и ряд других документов.

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    28 июля 2023, 20:36
    Россия и страны Африки договорились работать в Совбезе ООН над отменой санкций

    Декларация: Россия и страны Африки договорились работать в Совбезе ООН над смягчением и отменой санкций

    Tекст: Антон Никитин

    Россия договорилась со странами Африки работать в Совете Безопасности ООН над смягчением и отменой санкций против африканских государств, говорится в тексте декларации второго саммита «Россия – Африка».

    «Координировать в Совете Безопасности ООН подходы в области санкционной политики в отношении африканских государств, в том числе в целях дальнейшего смягчения и полной отмены утративших свою актуальность ограничительных мер», – говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

    Ранее Путин заявил, что Россия и Африка не приемлют односторонних санкций против стран с независимым курсом.

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    29 июля 2023, 13:05
    Евросоюз отказался признавать пришедших к власти в Нигере мятежников

    Боррель: Евросоюз не станет признавать пришедших к власти в Нигере в результате мятежа

    Tекст: Алина Власенко

    Власти стран Европейского союза не станут признавать новую власть в Нигере, которая пришла на смену прежней в результате мятежа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Он также потребовал восстановить конституционный порядок в Нигере, передает ТАСС.

    Тем временем Совет мира и безопасности Африканского союза дал военным Нигера 15 дней на восстановление конституционной власти, сообщает агентство France-Presse.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, события в Нигере, где собственная охрана во главе с генералом Абдурахманом Чиани свергла главу страны Мохамеда Базума, судя по всему, застали Францию врасплох. И дело не только в том, что нарушен (по словам Парижа) «конституционный порядок». У Франции в Нигере куда более существенные интересы, чем демократия. Настолько существенные, что от их соблюдения зависит вся французская энергетика.

    Тем временем в столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. Нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, введен комендантский час.

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    28 июля 2023, 15:59
    Москва отметила провал попыток Запада отговорить Африку от бизнеса с Россией

    Дипломат Биричевский: Запад не может отговорить страны Африки от сотрудничества с Россией

    Tекст: Антон Никитин

    Запад угрожает ведомствам и компаниям Африки возможностью применения вторичных санкций за ведение бизнеса с Россией, но отговорить страны Африканского континента от сотрудничества с Москвой не получается, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    Дипломат заявил, что Запад призывает официальные ведомства и крупные компании стран Африки не сотрудничать с Москвой, подчеркивая, что Россия находится под санкциями и есть риск «попасть под вторичку». Вместе с этим Биричевский констатировал, что ничего у Запада не получается, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение главы Эритреи Исайяса Афеворки о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки.

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    Как Россия обыграла Запад уходом из зерновой сделки

    Россия начинает пожинать первые плоды важнейшего политического решения последнего времени – отказа продолжать участие в так называемой зерновой сделке. О том, как это происходит, рассказал, в частности, Владимир Путин в рамках российско-африканского саммита. А в число проигравших вошла не только Украина, но и крупнейшие западные сельскохозяйственные игроки. Подробности

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    Кристель Нэан: Для борьбы с украинской пропагандой надо говорить правду

    Есть немало иностранных журналистов, которые готовы говорить правду о ситуации на Украине и бороться с тем потоком дезинформации, которая идет со стороны Запада и киевских властей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала корреспондент из Франции Кристель Нэан. Ранее стало известно, что военкоры из Канады и Франции, освещающие события в Донбассе, хотели бы получить российское гражданство. Подробности

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    Как громили фашистов советские летчики-торпедоносцы

    30 июля Россия отмечает День Военно-морского флота, чествует и наших моряков, и их боевые корабли. Однако за кадром порой остается род сил, ставший одним из главных ударных инструментов морских сражений – авиация. Свой потенциал морская авиация ВМФ СССР стала раскрывать во времена Великой Отечественной – и ярким воплощением этого стали подвиги торпедоносцев Северного флота. Подробности

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    Геронтократию в США больше невозможно скрывать

    Один из наиболее влиятельных политиков в США Митч Макконнелл стал вести себя на публике, как президент Джо Байден. Выступая перед журналистами, потерял ориентацию в пространстве и «завис», пока его не увели помощники. Похожий случай произошел с 90-летней сенаторшей Файнстайн. До чего доведут Америку старики, из рук которых выпадает все, кроме власти? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

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