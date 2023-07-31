В Нигере обвинили Францию в подготовке военной операции

Захарова назвала самое яркое впечатление от поездки в Африку

Захарова назвала самым ярким впечатлением от поездки в Африку блестящий русский язык представителей местного населения

Tекст: Антон Никитин

Дипломат рассказала в интервью ТАСС на полях второго саммита Россия – Африка, что в многочисленных турне главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в страны континента ей больше всего «запомнилось несколько вещей».

По словам Захаровой, бывало, что прилетали и, уже непосредственно выходя из самолета, спускаясь по трапу, от технических сотрудников аэропорта из числа местного населения члены российской делегации слышали слова на прекрасном русском языке: «Наконец вы вернулись. Мы столько лет ждали российский самолет». «Это было действительно незабываемо», – отметила дипломат.

Вторым ярким воспоминанием Захарова назвала принципиальную позицию африканских стран по недопустимости навязывания им чужой точки зрения. Дипломат призналась, что, честно говоря, не ожидала услышать такие четкие, понятные слова без какого-то флера неопределенности, без этой игры в конструктивную неопределенность, которая характерна для американской политики.

По словам Захаровой, Африка говорила прямо и говорила о том, что это их принципиальная позиция, что они готовы вносить весомый вклад в урегулирование как посредники, но они не собираются плясать под чью-то дудку, и они будут сами формировать свое отношение, исходя из знания ситуации, знания истории и своих национальных интересов. Дипломат подчеркнула, что это действительно было поразительно.

Захарова указала, что третьим интересным наблюдением, которое обсуждалось в контактах и на полях саммита, стал тот поразительный факт, что в XXI веке страны, которые много веков были колонизаторами, сами стали колониями Запада. Дипломат пояснила, что страны Евросоюза, в частности Франция, Испания, Нидерланды, на протяжении веков они были метрополиями, а сейчас превращаются в подчиненных воле Вашингтона сателлитов. Вместе с этим официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание, что те страны, которые раньше был колониями, в частности Африка, проявляют чудеса суверенитета и независимости.

По мнению дипломата, это может быть обусловлено тем, что борьба африканцев за свободу была проявлением истинной свободы, а не ложных слов о свободе и демократии, которые слышатся на Западе. Как отметила Захарова, за этот короткий период бывшие хозяева мира сами стали рабами, а бывшие рабы становятся свободными людьми, которые могут отстоять правду и свою свободу.

Комментируя информацию издания Foreign Policy, которое со ссылкой на американских чиновников сообщило, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд планирует отправиться в ЮАР в ближайшее время, чтобы отговорить Преторию от сотрудничества с Москвой, Захарова указала на тупиковость подобных усилий.

Как отметила дипломат, в Претории, и вообще ЮАР в целом уже высказались по этому поводу, показали себя и ответственными игроками, и самостоятельным государством со своими национальными интересами. Захарова указала, что Соединенным Штатам следовало бы это знать, потому что представители ЮАР много раз проявляли самостоятельность в оценках и независимость своей международной деятельности в Совете Безопасности ООН.

Ранее венгерские СМИ сообщили, что саммит Россия – Африка в Петербурге опроверг заявления Запада о политической изоляции Москвы и показал умение РФ использовать дипломатические возможности в новой геополитической ситуации.