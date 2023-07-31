Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.8 комментариев
В Нигере обвинили Францию в подготовке военной операции
Совершившие госпереворот военные Нигера обвинили Париж в подготовке военной операции с целью освобождения Мохамеда Базума
Свершившие в Нигере госпереворот военные обвиняют французских властей в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума, заявил официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман.
По его словам, Париж предпринимает попытки вмешаться в государственные дела Нигера, имеется документ, от имени бывшего министра иностранных дел и сотрудничества Нигера Асуми Масуду, который «уполномочил Францию наносить удары по президентскому дворцу в столице Ниамей, чтобы освободить находящегося там президента Базума, передает ТАСС.
При этом остается неясным, насколько эта информация соответствует действительности, а подлинность документа также пока не удалось подтвердить.
В столице Нигера городе Ниамей расположена крупнейшая французская авиабаза в этой части Африки, численность французского контингента составляет около 1,5 тыс. военнослужащих.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен немедленно отреагировать в случае нападения на французских граждан в Нигере.
Напомним, в столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. Нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, введен комендантский час. Протестующие у посольства Франции в столице Нигера потребовали закрытия иностранных баз.
Газета ВЗГЛЯД писала, что российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции.