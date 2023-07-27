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Армия Нигера объявила о присоединении к мятежникам
Руководство нигерийских вооруженных сил сообщило о солидарности с военными мятежниками страны.
Военное командование ВС Нигера в Twitter объявило о решении присоединиться к заявлению Сил обороны и безопасности (мятежников), передает РИА «Новости».
Это решение обосновано стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить неприкосновенность президента Нигера Мохамеда Базума.
Командование указало, что внешнее военное вмешательство в Нигер обернется катастрофическими последствиями для населения.
Также штаб ВС страны призвал военных мятежников сохранить боеспособность для борьбы с террористами и преступниками.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала стороны конфликта в Нигере решать вопросы путем мирного диалога, передает ТАСС.
Дипломат отметила, что Москва надеется на скорейшее урегулирование внутриполитического кризиса и на скорейшее освобождение президента Базума.
Захарова уточнила, что россияне не пострадали в ходе конфликта, но МИД рекомендует не ездить без острой необходимости в Нигер до полной нормализации обстановки.
Напомним, военные Нигера сообщали, что президент Мохамед Базум смещен, а границы страны закрыты.
Сами мятежники в Нигере отказались освобождать Базума.