Протестующие у посольства Франции в столице Нигера потребовали закрытия иностранных баз

AFP: Тысячи протестующих у посольства Франции в столице Нигера требуют закрытия иностранных баз

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его данным, перед посольством собрались тысячи людей с плакатами, которые скандируют различные лозунги, в том числе: «Долой Францию». Участники акции протеста сорвали с ворот диппредставительства табличку «Посольство Франции» и предприняли ряд попыток проникновения на территорию миссии, передает ТАСС.

В социальных сетях публикуются фотографии протестующих с плакатами, которые требуют закрытия всех иностранных баз на территории африканской страны, демонстранты также заявляют о поддержке военных, которые 26 июля захватили в Нигере власть в результате государственного переворота.

В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки, также на территории страны находятся военные подразделения Германии, Италии, США.

Ранее в столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. Нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, введен комендантский час.