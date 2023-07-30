Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?8 комментариев
Протестующие у посольства Франции в столице Нигера потребовали закрытия иностранных баз
AFP: Тысячи протестующих у посольства Франции в столице Нигера требуют закрытия иностранных баз
Крупная демонстрация проходит перед зданием посольства Франции в столице Нигера городе Ниамей, сообщило агентство AFP.
По его данным, перед посольством собрались тысячи людей с плакатами, которые скандируют различные лозунги, в том числе: «Долой Францию». Участники акции протеста сорвали с ворот диппредставительства табличку «Посольство Франции» и предприняли ряд попыток проникновения на территорию миссии, передает ТАСС.
В социальных сетях публикуются фотографии протестующих с плакатами, которые требуют закрытия всех иностранных баз на территории африканской страны, демонстранты также заявляют о поддержке военных, которые 26 июля захватили в Нигере власть в результате государственного переворота.
В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки, также на территории страны находятся военные подразделения Германии, Италии, США.
Ранее в столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. Нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, введен комендантский час.