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В столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами
У здания парламента Нигера в Ниамее собрались несколько сотен человек, которые выступили против влияния Франции, там же были слышны лозунги в поддержку России, сообщает телеканал TV5 Monde.
Участники манифестации требуют от Франции «оставить в покое» Нигер, наряду с антифранцузскими звучат и пророссийские лозунги, в частности, были слышны возгласы «Да здравствует Россия!», передает ТАСС.
Отмечается, что собравшиеся у здания парламента выступили за вывод французских войск из Нигера и ожидают помощь от России, чтобы решить сложившуюся в стране ситуацию. Демонстрация проходит в поддержку президента страны Мохамеда Базума.
Ранее генсек ООН рассказал, как себя чувствует президент Нигера Базума.