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Генсек ООН рассказал о состоянии президента Нигера
Генсек ООН назвал ситуацию в Нигере серьезной
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что президент Нигера Мохамед Базум в порядке, но сама ситуация в стране серьезная.
Гутерриш отметил, что говорил с Базумом по телефону и тот рассказал, что с ним все в порядке. О точном нахождении президента генсеку не известно, ситуация в стране серьезная, передает ТАСС.
Гутерриш указал, что ООН не вступала в контакт с военными Нигера, но поддерживает посредническую миссию ЭКОВАС. О ее запуске накануне объявил президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу.
Напомним, военные заявили 26 июля об отстранении с поста президента Нигера Мохамеда Базума, границы страны сейчас закрыты.