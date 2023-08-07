Нигер поставил на карту благополучие Запада

Европа боится краха проекта принципиально важного газопровода в Африке

Tекст: Валерия Вербинина

В это трудно поверить, но одна из беднейших стран мира, расположенная в Африке, стала причиной сильнейшей головной боли для элит коллективного Запада – как Европы, так и США.

Началось все с военного переворота, в результате которого генерал Тиани сместил действующего президента Мохамеда Базума. Казалось бы, перевороты для нестабильных африканских государств вещь настолько обыденная, что на Западе с ними почти смирились. Во всяком случае, обычно такой ярко выраженной реакции, как переворот в Нигере, они не вызывали. Однако смещение Базума повлекло за собой череду событий, которые ясно показывают, насколько Запад оказался задет за живое.

На бедную страну, которая и в обычном состоянии еле сводит концы с концами, первым делом обрушили все возможные санкции – от замораживания финансовой помощи до отключения электричества, часть которого поступает в Нигер из соседних государств. Судорожно искали в происходящем русский след, не нашли его и, окончательно выйдя из себя, стали угрожать интервенцией – якобы под предлогом защиты попранных прав демократически избранного, как не устают подчеркивать на Западе, президента.

Тот факт, что интервенцией угрожает как бы не сам Запад, а ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки), не должен никого обманывать. В данном случае ЭКОВАС – марионетки, которых держат на виду и которые на самом деле играют четко ту роль, которую им отвели за кулисами большие белые господа. И их роль – сделать так, чтобы вернуть в Нигере статус-кво, причем любой ценой. Слова о демократии, о законно избранном президенте и необходимости соблюдать конституционный порядок произносятся при этом только для недалеких западных обывателей, согласных верить в любую чушь, которую им говорят – особенно когда речь идет о событиях, которые происходят где-то далеко от них.

Сколько в случае интервенции погибнет жителей Нигера и африканских солдат, отправленных осуществлять ее в интересах белых господ, совершенно неважно. Беда в том, что одна из беднейших стран в мире фактически оказалась заложницей больших геополитических амбиций. Тут и уран для французских атомных станций, и проект разрабатываемого Транссахарского газопровода, который должен пройти по территории Нигера и на который в Европе возлагают большие надежды, и западные военные базы, которые угнездились в Нигере под предлогом борьбы с исламистами, и деньги, деньги, деньги.

Только США вложили в Нигер более полумиллиарда долларов, считая с 2012 года.

Вовсе не случайно госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что «сотни миллионов долларов», потраченные на африканскую страну, «явно в опасности». Однако если кто-то думает, что эти деньги пошли на помощь голодающему населению Нигера, то он заблуждается. В 2019 году Пентагон потратил 100 миллионов, чтобы построить новую базу по применению БПЛА в городе Агадесе, которая официально используется для нанесения ударов по террористическим группам в Западной и Северной Африке. Содержание этой базы обходится в 30 миллионов долларов в год, и на ней используются в том числе и дроны «Рипер».

При таких затратах достойно удивления, что по Нигеру до сих пор разъезжают какие-то террористы, которых еще не отправили к праотцам. А ведь американская база далеко не единственная чужая военная база в этой стране: в Нигере присутствует французский контингент минимум в 1500 человек, и по мелочи – военные других западных стран: например, немцы в количестве больше 100 человек.

По законам США их военные не могут оставаться в тех странах, где произошел антиконституционный переворот – и, кстати, по этой причине американские официальные лица упорно не произносили слово «переворот» после того, как стало о нем известно. Новое правительство Нигера уже попросило чужаков на выход. Сообщается, что Франции дано 30 дней на то, чтобы вывести весь свой контингент из Нигера в связи с денонсацией соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны от 1977 года.

Париж уже заявил, что не будет признавать данное решение, потому что отменить соглашение может «только законное руководство страны». Еще бы, ведь признать – значит, без всякой борьбы потерять военную базу ценой в 100 миллионов долларов плюс ее содержание — 150 миллионов за пять лет, плюс все геополитические планы, которые основывались на присутствии западной военной силы в регионе. И среди них – вновь всплывший в 2022 году проект Транссахарского газопровода, который призван свести на нет зависимость Европы от российского газа.

Проект этот насчитывает уже десятки лет, но в прошлом году в свете антироссийских санкций и курса на экономическое удушение России любыми методами он обрел особый смысл.

Из Нигерии через Нигер в Алжир, а дальше Средиземное море, за которым Европа – можно сказать, рукой подать. Проблема лишь в тех самых террористах и просто недружелюбно настроенных племенах, которые наверняка станут помехой как при постройке, так и при эксплуатации газопровода.

Возможно, что крупнейший город Нигера Агадес вовсе не случайно был выбран американцами в качестве военной базы, да еще с упором на использование БПЛА. Если внимательно посмотреть на карту, из этой точки можно будет обеспечивать безопасность практически всей той части будущего газопровода, которая пройдет через Нигер. Если на постройку базы были потрачены 100 миллионов и по 30 миллионов в год тратится на ее содержание, можно только гадать, сколько миллиардов в итоге рассчитывают получить бенефициары будущего газопровода, который согласно расчетам должен будет транспортировать по 30 миллиардов кубометров газа в год. Ясно одно: вовсе не ради самоотверженной борьбы с терроризмом все было затеяно, и не случайно именно в Агадесе обкатываются новейшие военно-технические средства.

Конечно, это чистое совпадение, что именно глава Нигерии, более всего среди африканцев заинтересованный в газопроводе, возглавляет сейчас ЭКОВАС. Именно Нигерия заняла по отношению к новому правительству Нигера едва ли не самую жесткую позицию. 4128 километров газопровода по плану, вложения от 12 до 18 миллиардов долларов в постройку, подписаны межгосударственные соглашения, большие белые господа дали добро, тщательно подсчитав грядущие барыши – почти все было схвачено. И тут на тебе, переворот в соседнем Нигере, который спутал все карты.

Однако газопровод, который только собираются построить, стал не единственной проблемой Запада в Нигере. Не меньшей проблемой стал добываемый в этой стране уран, на который уже давно наложила лапу французская компания «Орано» – и лелеяла планы вывозить его и дальше много лет на благо французским АЭС, которые снабжают электричеством не только Францию, но и соседние страны, например, Бельгию. Переворот в Нигере заставил французских атомщиков нервничать, и вовсе не случайно с первых же дней пошли слухи о том, что новые власти решили перекрыть экспорт урана.





В этом случае Франции придется несладко. Да, Нигер не единственный производитель урана в мире, но это был производитель проверенный, свой. Можно только гадать, сколько было роздано взяток, сколько было проведено закулисных переговоров, чтобы десятилетиями, при разных президентах и правительствах, не отдавать никому этот стратегически важный кусок пирога.

В целом Нигер, как считают, обеспечивал 15% урана для Франции, 24,2% для всего ЕС – и это много. Это не те объемы и не то сырье, которое реально заместить за пять минут. Можно не сомневаться, что если бывший президент Нигерии Базум каким-то образом сумеет вернуться к власти, Франция одна из первых выразит свое глубочайшее удовлетворение возвращением законного конституционного правителя, который знал свое место и не покушался на ее интересы.

Потеря Нигера в геополитическом плане беспокоит Запад и потому, что его пугает рост влияния России на континенте, в чем бы тот ни выражался – в присутствии группы «Вагнер» или в российских флагах, которыми машут на улицах поддержавшие переворот жители Нигера. Значительное ослабление позиций Франции привело к тому, что место ее военных в Мали, ЦАР и Буркина-Фасо заняли «вагнеры». Это трактуется на Западе в том смысле, что стоит ему где-то дать слабину и отступить, как Россия непременно этим воспользуется.

Да, есть еще неприятные Китай и Иран, которые тоже укрепляют свое влияние в Африке, но именно Россия как главный геополитический противник нервирует Запад больше всего. «Россия ведет против нас гибридную войну в масштабах планеты, и это угроза, которую нельзя недооценивать», – заявила представитель французского МИДа Анн-Клер Лежандр.

Если Нигер окончательно уйдет из-под западного влияния, то в Западной Африке образуется целый пояс пророссийских стран.

Учитывая, что Африка при всей своей бедности еще и поразительно богатая земля, которая в перспективе может принести огромные деньги, данная ситуация Запад категорически не устраивает, и он уже пытается переиграть ее в свою пользу.

Именно поэтому растет вероятность военного вмешательства в Нигере. И не стоит обманываться относительно заявления министра иностранных дел Макрона Катрин Колонна, что французский контингент якобы не будет принимать в интервенции участия: Франция слишком заинтересованная сторона, чтобы это было правдой.

Судя по всему, Нигер сейчас стоит на пороге значительных событий, ход которых наверняка повлияет на дальнейший баланс сил в Африке. Ну а Запад борется за демократию, как всегда развязывая войны, которые, как он совершенно уверен, не распространятся на его территорию. И потом совершенно искренне будет удивляться, за что его в мире так ненавидят и почему по возможности предпочитают иметь дело с кем угодно, кроме него.