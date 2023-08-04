  • Страны ЭКОВАС согласовали план вторжения в Нигер
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    США захотели стать частью зерновой сделки
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    4 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    12 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    8 комментариев
    Новости
    20:55Эксперт спрогнозировал резкое сокращение урожая зерновых на Украине в 2024 году

    На Украине сокращаются посевные площади, поскольку производители зерна не надеются на быстрое разрешение ситуации с блокировкой портов и возвращением России в зерновую сделку, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее сообщалось, что украинские аграрии сокращают посевы из-за проблем с экспортом зерна.

    20:52Ростатом указал на возможность Северска стать центром мировых ядерных технологий

    Закрытый город Северск в Томской области может стать центром мировых ядерных технологий, где будут тиражировать успешный опыт – такой, как строящийся реактор нового поколения БРЕСТ-ОД-300, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на строительной площадке.

    20:43Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок

    Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на Украину после командировок, до 60% сотрудников не вернулись в страну, сообщает издание «Зеркало недели».

    20:34«Родину-мать» в Киеве предложили лишить звезд

    В Киеве после того, как одобрили замену герба СССР на щите «Родины-матери», предложили убрать и две пятиконечные звезды на ее мече, об этом заявил украинский скульптор Алексей Пергаменщик.

    20:25Эксперт назвал эффективные способы защиты дачного участка от кротов и землероек

    Для того чтобы избавиться от земляных вредителей на участке, сначала следует полностью очистить территорию от мусора, причем как от пищевого, так и от строительного, а также применить специальные ловушки или химию, сказал газете ВЗГЛЯД технолог-дезинфектор службы санитарной оценки Алексей Меньшиков, рассказывая о причинах нашествия подземных грызунов на даче и способов борьбы с ними.

    20:24Страны ЭКОВАС согласовали план вторжения в Нигер

    Начальники штабов и высокопоставленные военные Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработали план на случай военной интервенции в Нигер, сообщило Reuters.

    20:12Алексей Швед покинул баскетбольный клуб ЦСКА

    Российский защитник Алексей Швед сообщил, что покидает московский баскетбольный клуб ЦСКА.

    20:01Депутат: ООН попустительствует военным преступлениям ВСУ

    Для ООН стало традицией закрывать глаза на военные преступления ВСУ и попустительски относиться к убийству мирных жителей. Россия ведет свое расследование этих преступлений, чтобы не дать виновным уйти от ответственности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Олег Матвейчев. Ранее в ООН отказались комментировать видео с расстрелом украинскими военными мирных жителей.

    19:59Саудовская Аравия подтвердила намерение провести встречу по Украине

    Встреча для консультаций по урегулированию конфликта между Россией и Украиной пройдет в Джидде на уровне советников по национальной безопасности ряда государств, сообщило Саудовское агентство печати.

    19:51Авария со стрельбой произошла около Кремля

    В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой, один из участников аварии открыл огонь из травматического пистолета, его задержали, сообщили в правоохранительных органах.

    19:42Председатель фонда «Защитники Отечества» ознакомилась с реабилитацией ветеранов СВО

    Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева встретилась с ветеранами СВО, участвующими в проекте комплексной реабилитации «Кибатлетика» в Подмосковье.

    19:34На кинувшего гранату возле «Москва-Сити» мужчину завели дело

    Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве на мужчину, который бросил страйкбольную гранату в салон авто возле «Москва-Сити», сообщили в пресс-центре МВД.

    19:25Цена нефти марки Brent на ICE превысила 86 долларов за баррель

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля 2023 года.

    19:17«Единая Россия» начала сбор предложений в народную программу в Херсонской области

    Во всех муниципальных округах Херсонской области, в том числе прифронтовых, проходят встречи кандидатов от партии «Единая Россия» с жителями.

    19:08В Турции выселили из отеля более 90 детей из России

    Около 100 детей из России выселили из отеля в Турции из-за отсутствия оплаты от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители приобрели поездку.

    4 августа 2023, 20:24

    Страны ЭКОВАС согласовали план вторжения в Нигер

    Reuters: Военные государств ЭКОВАС разработали план по интервенции в Нигер

    Страны ЭКОВАС согласовали план вторжения в Нигер
    @ REUTERS/Mahamadou Hamidou

    Tекст: Вера Басилая

    Начальники штабов и высокопоставленные военные Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработали план на случай военной интервенции в Нигер, сообщило Reuters.

    Агентство со ссылкой на одного из высокопоставленных военных в ЭКОВАС заявило, что окончательное решение по военной операции в Нигере будут принимать лидеры стран сообщества Западной Африки, если мятежники не отступят, передает ТАСС.

    При этом военный добавил, что захватившим власть в Нигере не будут сообщать, где и когда будет нанесен удар.

    Ранее канал Al Arabiya со ссылкой на заявление министров обороны региональной организации сообщал, что ЭКОВАС отказалось от использования силы в отношении Нигера.

    Газета ВЗГЛЯД писала, с чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве.

    4 августа 2023, 05:13
    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США

    Посол Антонов отверг обвинения в адрес России в якобы провоцировании продовольственного кризиса

    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США
    @ Jake Warga/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Попытки обвинить Россию в якобы провоцировании продовольственного кризиса и использовании «продуктов питания в качестве оружия» являются элементов информационной войны, развязанной против нашей страны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства, обратил внимание на мантры о «чуть ли не «чудодейственности» украинского зерна». По его словам, при этом всем понятно, что именно Россия, являясь солидным и надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Попытки сравнивать потенциал России и Украины в сфере агроэкспорта дипломат назвал бессмысленными, поскольку доли на мировых площадках отличаются в разы.

    Если американские власти в самом деле заинтересованы в облегчении участи развивающихся государств, им следовало бы снять «санкционные оковы» с Меморандума Россия – ООН о продвижении росагроэкспорта, а также освободить застрявшие в европейских портах сотни тысяч тонн удобрений, подчеркнул Антонов.

    Глава российской дипломатической миссии отметил, что Белый дом не готов воспринимать трезвые аргументы в сфере продовольственной безопасности, поскольку вашингтонских чиновников ослепила «ненависть ко всему русскому и неуемное желание нанести России стратегическое поражение», в том числе на экономическом фронте.

    Именно поэтому, подчеркнул Антонов, США пытались сначала сорвать, а затем занизить значимость блестяще завершившегося в Санкт-Петербурге второго саммита Россия – Африка. По словам дипломата, в Вашингтоне никак не придут в себя от мысли, что Россия решением президента Владимира Путина поставит африканским странам по 25–50 тыс. тонн зерна безвозмездно.

    Россия, продолжил Антонов, будет помогать Африке в превращении в самобытный и влиятельный центр мирового развития. «Такой подход попросту не укладывается в логику неоколониальных практик Запада, неспособного выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с Континентом», – заключил дипломат.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Коментарии (8)
    3 августа 2023, 07:41
    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера

    Блинкен: США добиваются возвращения власти правительству Нигера

    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера
    @ Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора в среду заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе.

    В заявлении американского внешнеполитического ведомства сказано, что США «по-прежнему привержены восстановлению» правительства страны «в соответствии с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки, Африканского союза и международных партнеров», передает ТАСС.

    Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    Ранее сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей.

    Напомним, генерал Абдурахман Тчиани, которого объявили новым главой Нигера, заявил, что страна не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать в должности президента Мохамеда Базума.

    Коментарии (17)
    3 августа 2023, 07:55
    Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России

    Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, якобы чтобы сделать их «зависимыми»

    Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    В письме Борреля, текст которого приводит Reuters, констатируется, что в настоящее время мир имеет дело с «перебоями в поставках и повышением цен» на зерно.

    Глава евродипломатии заявил, что ЕС «приложил все усилия», чтобы введенные ограничительные меры не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Он утверждает, что санкций в отношении экспорта российских продуктов питания и удобрений в третьи страны нет, передает РИА «Новости» текст заявления Борреля.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    В Кремле подтверждали, что если будут выполнены российские условия по зерновой сделке, Москва готова к ее возобновлению.

    Президент России Владимир Путин говорил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Коментарии (27)
    3 августа 2023, 18:24
    Африка потребовала разблокировать российские удобрения в портах ЕС

    Страны Африки потребовали скорейшего разблокирования российских удобрений в портах Евросоюза

    Африка потребовала разблокировать российские удобрения в портах ЕС
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Государства Африки добиваются быстрейшего разблокирования в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений, чтобы они поступили на мировой рынок, заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

    Магвенья подчеркнул, что вопрос о необходимости как можно скорее разблокировать в портах Евросоюза российские удобрения обсуждался на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе.

    Коментарии (9)
    3 августа 2023, 22:06
    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине

    Путин и лидеры стран Африки отметили прогресс по ряду пунктов мирной инициативы по Украине

    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече, которая состоялась 28 июля в Санкт-Петербурге, отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

    «Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты», – передает ТАСС содержание документа.

    Кроме того, отмечается, что в ходе прошедшей встречи Путин и главы африканских государств договорились продолжить диалог об африканской мирной инициативе с тем, «чтобы постараться продолжить дорогу к миру».

    На пресс-конференции после встречи с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в Африке искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы, касающийся прекращения огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление.

    Коментарии (5)
    3 августа 2023, 01:58
    Лидер мятежников Нигера отказался выполнить требование Запада

    Лидер мятежников Тчиани: Нигер не поддастся давлению и не восстановит Базума на посту президента

    Лидер мятежников Нигера отказался выполнить требование Запада
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Нигер не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны, заявил лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой государства.

    Тчиани назвал санкции со стороны Сообщества стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) незаконными и бесчеловечными и подчеркнул, что ничто не может помешать переходному периоду и сохранению национального суверенитета, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Лидер мятежников констатировал, что страна сталкивается с внешним вмешательством. При этом он подчеркнул, что их приход к власти принес пользу народу Нигера.

    Ранее ЭКОВАС заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. После этого, как отметили в организации, могут быть применены военные меры. Сообщество приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило активы поднявших мятеж военных и закрыло для них границы.

    Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что страны Евросоюза не станут признавать новую власть в Нигере и потребовал восстановить конституционный порядок в стране.

    Коментарии (5)
    4 августа 2023, 02:56
    Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США

    Свергнутый президент Нигера Базум обратился к США и миру с просьбой восстановить порядок в стране

    Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США
    @ Bernd Von Jutrczenka/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Мохамед Базум, свергнутый с поста президента Нигера в результате военного переворота, призвал Соединенные Штаты и все мировое сообщество помочь восстановить конституционный порядок в государстве.

    Базум в статье для газеты The Washington Post написал, что обращается к США и всему миру «в час нужды». Он заявил о необходимости вместе «сражаться за общие ценности», к которым политик отнес «демократический плюрализм и уважение верховенства закона», передает ТАСС.

    Переворот Базум назвал «трагедией для нигерийцев». По словам свергнутого главы Нигера, успех мятежников приведет к «катастрофическим последствиям далеко за границами» республики.

    Ранее в пятницу мятежники Нигера объявили о прекращении полномочий послов республики во Франции, США, Нигерии и Того. Также новые власти страны денонсировали военные соглашения с Францией и пообещали, что немедленно ответят на любую агрессию со стороны Сообщество стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС).

    Со своей стороны Махаман Усман, занимавший пост президента Нигера в 1993–1996 годах, заявил, что свергнутый режим плохо управлял страной и сам пришел к власти в результате череды «выборных маскарадов».

    Коментарии (13)
    2 августа 2023, 22:32
    Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру

    Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру, за исключением частных программ

    Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Всемирный банк объявил о решении приостановить выделения средств Нигеру в связи с переворотом в этой стране, исключение составят только программы в частном секторе.

    В заявлении организации говорится, что Всемирный банк обеспокоен попытками «свергнуть демократически избранное правительство Нигера», а прекращение выделения средств стране названо «ответной мерой», передает ТАСС.

    При этом партнерство в частном секторе рекомендовано продолжить «с осторожностью».

    Востоковед Алексей Маслов заявил ранее, что если западные компании покинут Нигер, то самые выгодные контракты получит Китай.

    Коментарии (10)
    4 августа 2023, 16:01
    В Париже не признали денонсацию военных соглашений с Нигером путчистами

    Власти Франции заявили, что не признают денонсации военных соглашений с Нигером путчистами

    В Париже не признали денонсацию военных соглашений с Нигером путчистами
    @ Issifou Djibo/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Французские власти считают, что военные соглашения были заключены с легитимными властями Нигера, и только они могут их расторгнуть, сообщает МИД республики.

    По информации ведомства, правовые рамки ее сотрудничества с Нигером в плане обороны опираются на соглашения, заключенные с легитимными властями Нигера, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

    Вместе с тем, отметили в ведомстве, заявление путчистов «принято к сведению».

    Ранее военное руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) отказалось от использования силы в отношении Нигера, где мятежники захватили власть в ходе госпереворота.

    Газета ВЗГЛЯД писала, с чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве и удастся ли им сохранить свое влияние на континенте в целом.

    Коментарии (10)
    3 августа 2023, 13:36
    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера

    Американист Васильев: США боятся новых переворотов в странах Африки после мятежа в Нигере

    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера
    @ Carley Petesch/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Ситуация в Нигере может повториться в ряде других стран Африки, что подставит под угрозу влияние США в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США заявили, что будут добиваться возвращения власти законному правительству Нигера.

    «Штаты серьезно заинтересованы в Нигере, в том числе за счет наличия там урановых рудников. Президент Мохамед Базум устраивал США тем, что экспорт сырья из страны не шел в Россию и Китай. Мы знаем, насколько ревностно США относятся к другим участникам «клуба ядерных держав», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «С другой стороны, если рассматривать политический аспект, страны Африки подвержены переворотам. Соединенные Штаты боятся, что Нигер спровоцирует серию мятежей на континенте. Тогда Вашингтон может потерять контроль над другими африканскими государствами», – отметил он.

    «В этом контексте все больше стран могут переориентироваться на другие крупные государства, в частности, на Россию. Кстати, возможность такого варианта развития событий подтвердил саммит Россия – Африка. Сегодня есть все предпосылки для усиления геополитической разновекторности континента, которая будет выбирать партнерство с Москвой и Пекином, а не с западными странами», – полагает собеседник.

    «Американцы уже пригрозили экономическими санкциями Нигеру. И нет сомнений в том, что они будут реализованы. Вместе с тем, я думаю, Штаты вряд ли решатся на введение своего военного контингента в страну для разрешения политической ситуации. Но при определенных обстоятельствах они могут попытаться прибегнуть к помощи союзников и пойти по ливийскому сценарию», – заключил Васильев.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе. Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    В свою очередь лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой Нигера, заявил, что не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны.

    Тчиани назвал санкции со стороны Сообщества стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) незаконными и бесчеловечными и подчеркнул, что ничто не может помешать переходному периоду и сохранению национального суверенитета. Лидер мятежников констатировал, что страна сталкивается с внешним вмешательством. При этом он подчеркнул, что их приход к власти принес пользу народу Нигера.

    Ранее ЭКОВАС заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. После этого, как отметили в организации, могут быть применены военные меры. Сообщество приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило активы поднявших мятеж военных и закрыло для них границы.

    Также сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей. Американские дипломаты напомнили, что гражданам США и ранее рекомендовали не приезжать в Нигер, поскольку в стране есть «преступность, терроризм, похищения».

    Госдеп США в свою очередь заявил, что американская сторона «продолжает контакты на самом высоком уровне» с Нигером. Констатируется также, что сенаторы США утвердили кандидатуру посла США в этой стране.

    Напомним, нигерийские военные объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума. Франция потребовала освободить Базума. Новые власти страны отвергли это требование, заявив, что Нигер не склонится под международным давлением.

    Коментарии (0)
    2 августа 2023, 08:34
    Нигер открыл границы с пятью государствами

    Захватившие власть в Нигере военные открыли границы с пятью государствами

    Tекст: Александра Юдина

    Захватившие власть в Нигере военные приняли решение открыть границы с пятью соседними государствами, сообщает France Presse.

    Так, открыто сухопутное и воздушное сообщение с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом. Об этом решении военные объявили в телеэфире, передает «Российская газета».

    Напомним, нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен. После того как Франция потребовала освободить Базума, новые власти обвинили Париж в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента.

    Тем временем в Белом доме заявили, что не видят признаков причастности Москвы к госперевороту в Нигере.

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    4 августа 2023, 02:41
    Мятежники Нигера прекратили полномочия послов в четырех странах

    Мятежники Нигера прекратили полномочия послов страны во Франции, США, Нигерии и Того

    Мятежники Нигера прекратили полномочия послов в четырех странах
    @ Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Национальный совет спасения родины (правящий орган мятежников Нигера) объявил о прекращении полномочий послов республики, работающих в четырех государствах. Кроме того, мятежники денонсировали военные соглашения с Францией.

    Как сообщил по национальному ТВ представитель совета полковник Амаду Абдраман, прекращены полномочия послов Нигера во Франции, США, Нигерии и Того.

    Помимо этого, мятежники денонсировали соглашения с Францией в области безопасности и обороны. Речь идет о соглашениях, касающихся дислокации французских военных отрядов и статуса присутствующих в рамках борьбы с джихадистами военнослужащих, передает ТАСС.

    Кроме того, мятежники заявили, что ответ на любую агрессию со стороны Сообщество стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) со стороны новых властей Нигера будет немедленным, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Также в Нигере решили отменить комендантский час, действовавший с 26 июля.

    Ранее в Нигере приостановили вещание французских телеканалов и радио.

    Напомним, ЭКОВАС ранее пригрозило новым властям Нигера военными мерами.

    Коментарии (0)
    3 августа 2023, 21:19
    Вещание французских телеканала и радио прервали в Нигере

    Телеканал France 24 и радио RFI обвинили участников переворота в приостановке их вещания

    Вещание французских телеканала и радио прервали в Нигере
    @ Benjamin Polge/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вещание телеканала France 24 и радиостанции RFI было прервано в Нигере по вине участников недавнего переворота, но доступ к каналам можно получить альтернативными способами, сообщило радио RFI.

    В сообщении СМИ отмечается, что вещание программ французского телеканала и радио было прервано через неделю после переворота в Нигере. Группа, владеющая телеканалом и радиостанцией, назвала произошедшее цензурой, указав такая же ситуация с французскими СМИ произошла после переворотов в Буркина-Фасо и Мали, передает ТАСС.

    Согласно данным компании, аудитория RFI в Нигере в 2022 году составляла 1,9 млн человек (18% населения), а эфир France 24 смотрело до «четверти населения» страны. Телеканал и радиостанция опубликовали способы подключения к ним в Нигере.

    В МИД Франции осудили приостановку вещания RFI и France 24 в Нигере, подчеркнув свою «неизменную и решительную приверженность свободе прессы». Там считают, что вещание СМИ прервали из-за авторитарных репрессий совершивших госпереворот в семье. Министерство осудило эти нарушения свобод и, в частности, ограничение свободы президента страны Мохамеда Базума.

    Ранее генерал Абдурахман Тчиани, которого объявили новым главой Нигера, заявил, что страна не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать в должности президента Мохамеда Базума. Между тем, совершившие в Нигере госпереворот военные обвинили французские власти в попытке начать военную операцию.

    Напомним, посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации соотечественников из страны.

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    4 августа 2023, 03:53
    Захарова назвала фарсом позицию Запада по российскому зерну

    Захарова назвала фарсом слова Борреля о «зерновой зависимости» от России

    Захарова назвала фарсом позицию Запада по российскому зерну
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который выразил недовольство поставками российского зерна по сниженным ценам «уязвимым странам».

    Захарова в своем Telegram-канале поинтересовалась в этой связи, побежден ли уже голо в мире. Также она спросила о ситуации с продовольственной безопасностью.

    Спикер российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что позиция, которую занимает Боррель, является «каким-то фарсом». Она напомнила, как на Западе год назад «кричали о необходимости срочно накормить голодающих». В итоге Запад «никого не накормил, кроме самого себя», а после этого подняли крик о том, что российское зерно «на рынке лишнее», подчеркнула Захарова.

    Кремль, комментируя заявление Борреля, подчеркивал, что Россия остается надежным поставщиком зерна и выполняет все обязательства.

    Сенатор Андрей Климов подчеркивал, что Россия, в отличие от Запада, не пытается нажиться на зерне.

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    3 августа 2023, 22:27
    Путин и лидеры стран Африки призвали снять санкции с экспорта российского зерна

    Путин и лидеры стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту российских зерна и удобрений

    Путин и лидеры стран Африки призвали снять санкции с экспорта российского зерна
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин и лидеры семи стран Африки высказались за устранение ограничений по экспорту из России зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с главой российского государства.

    «Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию черноморской пакетной инициативы генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша], одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле», – подчеркнуто в заявлении, опубликованном администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы, передает ТАСС.

    Как уточняется, встреча состоялась 28 июля, а заявление опубликовано 3 августа.

    «Лидеры также призвали ООН принять необходимые меры, чтобы разблокировать 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза, для немедленной и бесплатной доставки в африканские страны», – говорится в документе.

    Во встрече с Путиным участвовали президент Коморских Островов Азали Ассумани в качестве председателя Африканского союза, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Сенегала Маки Саль, президент Уганды Йовери Мусевени и министр иностранных дел Замбии Стенли Какубо.

    Ранее официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявлял, что государства Африки добиваются быстрейшего разблокирования в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений, чтобы они поступили на мировой рынок.

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