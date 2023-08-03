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    Потеря Нигера заставила нервничать власти США

    Эксперты объяснили нервозность США в отношении ситуации в Нигере

    Потеря Нигера заставила нервничать власти США
    @ Carley Petesch/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    США вознамерились вернуть власть свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму. При этом изначально Вашингтон был более мягок в своей риторике относительно положения дел в стране. С чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве и удастся ли им сохранить свое влияние на континенте в целом?

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе. Американская сторона считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    В свою очередь лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой Нигера, заявил, что не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны.

    Тчиани назвал санкции со стороны Сообщества стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) незаконными, бесчеловечными и подчеркнул, что ничто не может помешать переходному периоду и сохранению национального суверенитета. Лидер мятежников констатировал, что страна сталкивается с внешним вмешательством. При этом он уверен, что их приход к власти принес пользу народу Нигера.

    Вашингтон такая позиция Ниамея явно не устраивает. Почти сразу после военного мятежа в стране США предписали некоторым сотрудникам посольства покинуть Нигер вместе с членами семей. Американские дипломаты напомнили, что гражданам США и ранее рекомендовали не приезжать в Нигер, поскольку в стране есть «преступность, терроризм, похищения».

    Однако, как напоминают эксперты, несмотря на такую явно недружественную риторику, Штаты очень заинтересованы в сохранении своего влияния в государстве. Это касается сразу трех аспектов – политического, военного и экономического.

    Как отмечает военный эксперт Сергей Денисенцев в книге «Горячая Африка» («ЦАСТ», Москва, 2022 год), в последние годы Нигер стал второй по важности страной для США к югу от Сахары (первая – Джибути, на другой стороне Африки). Это продиктовано удобным географическим положением государства, ведь Нигер расположен в центре Западной Африки.

    Из Нигера, как уже писала газета ВЗГЛЯД, открываются возможности для контроля ситуации на границе с Ливией. Отсюда же можно влиять на ситуацию в Нигерии, Чаде, Мали, а с помощью авиации доставать до Чада и Судана. В 2015 году США и Нигер подписали военное соглашение, обязывающее стороны «бороться с терроризмом», после чего американские военные инструкторы отправились обучать местных специалистов.

    Также США разместили в стране базу беспилотной авиации (Niger Air Base 201), которую ввели в эксплуатацию в 2019 году. Именно там размещаются хорошо известные для российских ВКС БПЛА MQ-9 Reaper. Кроме того, аэропорт в столице страны Ниамее используется американскими военными как транзитный хаб.

    Поэтому потеря Нигера чревата для США негативными военными последствиями.

    «Кроме того, Штаты серьезно заинтересованы в Нигере, в том числе за счет наличия там урановых рудников. Президент Мохамед Базум устраивал США тем, что экспорт сырья из страны не шел в Россию и Китай. Мы знаем, насколько ревностно США относятся к другим участникам «клуба ядерных держав», – добавляет Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «С другой стороны, если рассматривать политический аспект, страны Африки подвержены переворотам. Соединенные Штаты боятся, что Нигер спровоцирует серию мятежей на континенте. Тогда Вашингтон может потерять контроль над другими африканскими государствами», – отметил он.

    «В этом контексте все больше стран могут переориентироваться на другие крупные государства, в частности, на Россию. Кстати, возможность такого варианта развития событий подтвердил саммит Россия – Африка. Сегодня есть все предпосылки для усиления геополитической разновекторности континента, которая будет выбирать партнерство с Москвой и Пекином, а не с западными странами», – полагает собеседник.

    «Американцы уже пригрозили экономическими санкциями Нигеру. И нет сомнений в том, что они будут реализованы. Вместе с тем, я думаю, Штаты вряд ли решатся на введение своего военного контингента в страну для разрешения политической ситуации. Но при определенных обстоятельствах они могут попытаться прибегнуть к помощи союзников и пойти по ливийскому сценарию», – акцентировал Васильев.

    «Блинкен сделал недальновидное заявление, которое отражает нервозность Вашингтона в отношении «африканского разворота». США очень внимательно следят за действиями России в этом регионе. Подобное напряжение американцы уже испытывали, когда на континент заходил Китай. Тогда все кончилось усилением влияния КНР на местные государства», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «С одной стороны, Африка не столь значима для США, как, например, для Франции. С другой стороны, администрации Байдена важно не столько реальное положение дел, сколько та картинка, которую рисуют СМИ. А в информационное пространство начали проникать голоса, заявляющие о потере континента для Вашингтона. Поэтому Белый дом вынужден столь резко реагировать на возникшую угрозу потери влияния», – отмечает собеседник.

    «Блинкен пытается транслировать только ту картинку, которой его научили: мир является механизмом, управляемым США. И если в этой системе что-то сломалось, то Вашингтон обязан вмешаться в проблему. Но геополитика устроена не так. Сначала у Америки начались проблемы на Ближнем Востоке и на Украине, теперь этот список пополнила Африка», – акцентировал эксперт.

    «Допускаю, что Вашингтон мог бы даже ввести военный контингент в Нигер для решения проблемы, но тогда это стало бы концом для администрации Байдена, – подчеркнул Дробницкий. – Внешняя и внутренняя политика США очень связаны,

    и новые гробы, которые пойдут в Америку, обрушат рейтинг действующего президента к выборам».

    Однако есть и другая точка зрения на происходящее. «На мой взгляд, ужесточение риторики США может быть связано с некими просьбами о поддержке от Франции, для которой вопрос влияния в Нигере даже более существенен, чем для американцев. Кроме того, западные страны, конечно, опасаются роста российского влияния в Африке», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «Исторически весь «старый» Запад для Африки – колонисты. В связи с этим Россия чаще всего воспринимается как идейная альтернатива ЕС и США. Но так или иначе, теперь перед Москвой открываются новые возможности. И дальнейшее развитие вектора будет зависеть от целого ряда факторов как у нас, так и в Африке», – продолжает политолог.

    «Вместе с тем я не думаю, что Штаты потеряют свое влияние на континенте в целом. Главная линия напряженности там – это все-таки отношения с Францией. Американцы же имеют достаточное количество ресурсов и рычагов воздействия на целый ряд африканских стран», – заключил он.

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