Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера

  • Норвегия отреагировала на внесение в список недружественных России стран
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    15 комментариев
    Новости
    13:41Путин: Связанный с дефицитом кадров рост зарплат подрывает экономику производств

    Рост зарплат в обрабатывающей промышленности, подстегиваемый дефицитом кадров, пагубно скажется на экономике производств, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

    13:38Путин подписал указ о страховании добровольцев СВО

    Президент Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья граждан, участвующих в боевых действиях в составе добровольческих формирований.

    13:36Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера

    Ситуация в Нигере может повториться в ряде других стран Африки, что подставит под угрозу влияние США в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США заявили, что будут добиваться возвращения власти законному правительству Нигера.

    13:34В Совфеде раскритиковали слова Борреля о «зерновой зависимости» стран от России

    Когда у человека не хватает денег на еду, ему надо помочь, а не продавать пищу втридорога. Россия, в отличие от Запада, не пытается нажиться на зерне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, якобы чтобы сделать их «зависимыми».

    13:33Путин: Современные средства производства помогут справиться с дефицитом кадров

    Повышение квалификации и применение современных средств производства поможет справиться с имеющимися задачами силами собственных специалистов, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами предприятий обрабатывающей промышленности.

    13:30Хинштейн заявил о задержании главы самарского Минздрава и его зама

    В Самарской области задержаны глава регионального Минздрава Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    13:27Песков: Изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий

    Наряду с развитием технологий новые фейки будут становиться все изощреннее, выразил мнение пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    13:25Экс-главу астраханского ГУ МЧС приговорили за злоупотребления

    Суд Астрахани признал виновным в злоупотреблениях должностными полномочиями экс-главу ГУ МЧС по Астраханской области, приговорив к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе УФСБ по Астраханской области.

    13:18Мантуров доложил Путину об импортозамещении на российских автозаводах

    Почти на всех автомобильных российских заводах прошло замещение покинувших страну иностранных партнеров, доложил глава Минпромторга Денис Мантуров президенту Владимиру Путину.

    13:08Путин заявил о сохранении финансирования ЖКХ при возросших расходах на ОПК

    Размер финансирования модернизации ЖКХ и инфраструктурных проектов в России остался прежним, хотя расходы на оборонку возросли, заявил президент Владимир Путин на совещании с главами предприятий обрабатывающей промышленности.

    13:05Американская актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в конфликте на Украине

    Обладательница премии «Оскар», голливудская актриса Сьюзан Сарандон названа НАТО виновной в начавшемся на Украине конфликте.

    13:03При нападении с ножом в пригороде Сеула пострадали десять человек

    Более десяти человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в южнокорейском городе Соннам близ Сеула, сообщило агентство Ренхап.

    12:59У российской семьи в Барселоне украли багаж на 8,5 млн евро

    У семьи из России похитили в барселонском международном аэропорту багаж с украшениями и деньгами, подозреваемых удалось найти и задержать.

    12:55Норвегия отреагировала на внесение в список недружественных России стран

    Норвегия и Россия, как страны-соседи, заинтересованы в продолжении функционирования дипсвязей и каналов для контактов, заявила на канале TV 2 глава норвежского МИД Анникен Витфельдт.

    12:54Путин заявил о росте занятости и зарплат в промышленности России

    Данные о росте заработных плат и занятости в промышленности страны указывают на то, что она «набирает ход», заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

    3 августа 2023, 13:36

    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера

    Американист Васильев: США боятся новых переворотов в странах Африки после мятежа в Нигере

    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера
    @ Carley Petesch/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Ситуация в Нигере может повториться в ряде других стран Африки, что подставит под угрозу влияние США в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США заявили, что будут добиваться возвращения власти законному правительству Нигера.

    «Штаты серьезно заинтересованы в Нигере, в том числе за счет наличия там урановых рудников. Президент Мохамед Базум устраивал США тем, что экспорт сырья из страны не шел в Россию и Китай. Мы знаем, насколько ревностно США относятся к другим участникам «клуба ядерных держав», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «С другой стороны, если рассматривать политический аспект, страны Африки подвержены переворотам. Соединенные Штаты боятся, что Нигер спровоцирует серию мятежей на континенте. Тогда Вашингтон может потерять контроль над другими африканскими государствами», – отметил он.

    «В этом контексте все больше стран могут переориентироваться на другие крупные государства, в частности, на Россию. Кстати, возможность такого варианта развития событий подтвердил саммит Россия – Африка. Сегодня есть все предпосылки для усиления геополитической разновекторности континента, которая будет выбирать партнерство с Москвой и Пекином, а не с западными странами», – полагает собеседник.

    «Американцы уже пригрозили экономическими санкциями Нигеру. И нет сомнений в том, что они будут реализованы. Вместе с тем, я думаю, Штаты вряд ли решатся на введение своего военного контингента в страну для разрешения политической ситуации. Но при определенных обстоятельствах они могут попытаться прибегнуть к помощи союзников и пойти по ливийскому сценарию», – заключил Васильев.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе. Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    В свою очередь лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой Нигера, заявил, что не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны.

    Тчиани назвал санкции со стороны Сообщества стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) незаконными и бесчеловечными и подчеркнул, что ничто не может помешать переходному периоду и сохранению национального суверенитета. Лидер мятежников констатировал, что страна сталкивается с внешним вмешательством. При этом он подчеркнул, что их приход к власти принес пользу народу Нигера.

    Ранее ЭКОВАС заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. После этого, как отметили в организации, могут быть применены военные меры. Сообщество приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило активы поднявших мятеж военных и закрыло для них границы.

    Также сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей. Американские дипломаты напомнили, что гражданам США и ранее рекомендовали не приезжать в Нигер, поскольку в стране есть «преступность, терроризм, похищения».

    Госдеп США в свою очередь заявил, что американская сторона «продолжает контакты на самом высоком уровне» с Нигером. Констатируется также, что сенаторы США утвердили кандидатуру посла США в этой стране.

    Напомним, нигерийские военные объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума. Франция потребовала освободить Базума. Новые власти страны отвергли это требование, заявив, что Нигер не склонится под международным давлением.

    3 августа 2023, 05:19
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления

    NYT: ВСУ из-за неудач наступления решили изменить тактику, которой обучились на Западе

    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие, которые прошли организованную США и другими западными странами подготовку, на фоне неудач контрнаступления стали отказываться от предложенной ими тактики, сообщают американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что украинские военные, которых готовили на Западе, застревали из-за минных полей, откладывали операции, терялись, передает РИА «Новости».

    Решение ВСУ изменить тактику, по мнению издания, которое ссылается на американских официальных лиц и аналитиков, явно свидетельствует о том, что надежды НАТО на успехи украинского контрнаступления не оправдались даже после поставок вооружений и обучения военнослужащих.

    Украинские командиры, как сообщается в статье, теперь фокусируются «на изматывании российских сил». Вторая волна сил, которая прошла подготовку на Западе, в основном осуществляет «только маленькие атаки», говорится в публикации.

    При этом в США выражают опасения, что возвращение ВСУ к старой тактике сыграет на руку России: у украинских военных быстро закончится оружие.

    Ранее американские СМИ со ссылкой на украинских врачей писали, что число раненых при контрнаступлении солдат ВСУ оказалось «колоссальным».

    Президент Владимир Путин отмечал 29 июля, что в тактике ВСУ произошли некоторые изменения: берегут технику и атакуют в пешем порядке, подставляя людей под удары.

    Коментарии (19)
    1 августа 2023, 18:19
    В Сьерра-Леоне пресечена попытка госпереворота

    The Sierra Leone Telegraph: В Сьерра-Леоне арестована группа военных за подготовку нападений на госучреждения

    В Сьерра-Леоне пресечена попытка госпереворота
    @ REUTERS/Cooper Inveen

    Tекст: Ольга Никитина

    Группа высокопоставленных военных в Сьерра-Леоне арестована по подозрению в подготовке массовых акций протеста и подготовке мятежа, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию западноафриканской страны.

    Военные, по данным правоохранителей, планировали провести массовые акции протеста, чтобы «совершить нападение на государственные учреждения», в промежуток между 7 и 10 августа, передает ТАСС со ссылкой на The Sierra Leone Telegraph.

    Власти отметили, что среди задержанных есть высокопоставленные военные, при этом точное число задержанных не раскрывается.

    В июне в Сьерра-Леоне прошли президентские выборы, в результате которых на второй срок был переизбран Джулиус Маада Био.

    Сьерра-Леоне граничит с Гвинеей, где власть захватили военные в результате государственного переворота. 

    Коментарии (6)
    3 августа 2023, 07:41
    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера

    Блинкен: США добиваются возвращения власти правительству Нигера

    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера
    @ Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора в среду заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе.

    В заявлении американского внешнеполитического ведомства сказано, что США «по-прежнему привержены восстановлению» правительства страны «в соответствии с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки, Африканского союза и международных партнеров», передает ТАСС.

    Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    Ранее сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей.

    Напомним, генерал Абдурахман Тчиани, которого объявили новым главой Нигера, заявил, что страна не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать в должности президента Мохамеда Базума.

    Коментарии (17)
    3 августа 2023, 07:55
    Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России

    Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, якобы чтобы сделать их «зависимыми»

    Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    В письме Борреля, текст которого приводит Reuters, констатируется, что в настоящее время мир имеет дело с «перебоями в поставках и повышением цен» на зерно.

    Глава евродипломатии заявил, что ЕС «приложил все усилия», чтобы введенные ограничительные меры не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Он утверждает, что санкций в отношении экспорта российских продуктов питания и удобрений в третьи страны нет, передает РИА «Новости» текст заявления Борреля.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    В Кремле подтверждали, что если будут выполнены российские условия по зерновой сделке, Москва готова к ее возобновлению.

    Президент России Владимир Путин говорил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Коментарии (27)
    3 августа 2023, 04:12
    Посол Антонов объяснил реальную цель призывов США сохранить ДСНВ
    Посол Антонов объяснил реальную цель призывов США сохранить ДСНВ
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Реальная цель американских властей, на уровне Госдепа выступивших за сохранение Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключается в получении доступа на российские базы СНВ и данным о развитии российского стратегического арсенала, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства России в США, назвал «пустым сотрясанием воздуха» заявление Госдепартамента о причинах, по которым выполнение ДСНВ отвечает интересам американской нацбезопасности.

    Дипломат отметил, что американская сторона уже давно нарушает дух и букву этого соглашения. Вашингтон не соблюдает не только установки, заложенные в преамбуле ДСНВ, но также центральные лимиты Договора, ограничивающих количество стратвооружений. По словам посла России, Вашингтон нелигитимно вывел из-под засчета порядка 100 СНВ. Речь идет о пусковых установках и тяжелых бомбардировщиках, уточнил он. Причем американская сторона игнорировала неоднократные требования России устранить эту проблему, указал Антонов.

    Он добавил, что попытки Вашингтона рассматривать тему ДСНВ в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики. Развязанная властями США гибридная война против России стала более важным фактором, приведшим к нынешнему кризису вокруг соглашения, подчеркнул он.

    В Госдепе ранее заявили, что США готовы проводить консультации и работать с Россией в конструктивном ключе в рамках выполнения договоренностей по ДСНВ.

    В Кремле также выражали готовность к переговорам с Вашингтоном по контролю над вооружениями, отмечая, что Москва ждет конкретных предложений от США по дипломатическим каналам.

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    31 июля 2023, 14:32
    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки

    Американист Дробницкий: Если США дадут гарантии безопасности Украине, договоренностям придется следовать и новому президенту

    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Гарантии безопасности – это попытка США успокоить украинских чиновников. Однако похожие обязательства Белый дом давал и бывшему руководству Афганистана, что не помешало американской армии покинуть Кабул. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что офис Зеленского начнет переговоры с Вашингтоном о предоставлении Украине гарантий безопасности.

    «Гарантии безопасности – это попытка найти формулу решения украинского вопроса, которую США могут представить своим подопечным. Сначала в Вашингтоне надеялись, что ВСУ за счет поддержки НАТО победят российскую армию, что привело бы к кризису в нашей стране. Но этого не случилось», – сказал политолог американист Дмитрий Дробницкий.

    «Теперь США необходимо успокоить Украину и показать, что они там навсегда. При этом в НАТО страну никто приглашать не собирается. Соответственно, в Вашингтоне ищут другую форму договоренностей. И тут могут пригодиться те самые гарантии безопасности. Но тут стоит помнить, что обязательства, данные, например, бывшему руководству Афганистана, не помешали американцам покинуть страну», – подчеркнул собеседник.

    «При этом нового президента США могут обязать следовать гарантиям. Такой прецедент был с Дональдом Трампом. Когда он только вошел в должность, Конгресс обязал министерство финансов США реализовать все санкции в отношении России, принятые еще при Обаме», – отмечает он.

    «Однако в данном случае нужен монолитный Конгресс. Хотя демократы поддерживают данные меры, Трамп склоняет республиканцев к приостановке помощи ВСУ до конца расследования дела Байденов. Кроме того, в 2024 году ожидаются выборы в Палату представителей и Сенат. Поэтому пока единства в законодательном органе власти США ждать не стоит», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что страна на следующей неделе начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. В своем Telegram-канале он пояснил, что гарантии будут представлять из себя конкретные и долговременные обязательства, обеспечивающие «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем.

    По словам Ермака, гарантии будут действовать до вступления в НАТО. Также он заявил, что уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран».

    Предполагается, что Украина заключит с участниками этой декларации двусторонние договоры, содержащих конкретные гарантии безопасности, а также четко описанные форматы и механизмы поддержки, в том числе оборонные и финансовые.

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали администрации Зеленского некие «гарантии безопасности», в «ядре» которых будет лежать способность страны к «самообороне».

    Коментарии (14)
    3 августа 2023, 00:55
    Посол Китая в России назвал главную причину обострения украинского кризиса

    Посол Китая в Росии Чжан Ханьхуэй заявил о «дьявольских лапах» НАТО

    Посол Китая в России назвал главную причину обострения украинского кризиса
    @ Dominika Zarzycka/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс на протяжении трех десятков лет повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, из-за НАТО произошло обострение украинского кризиса, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

    Дипломат в интервью ТАСС привел в пример ситуации в Косово, Ливии и Афганистане. По его словам, порядок и безопасность в Европе, существовавшие после холодной войны, оказались разрушены в результате «пяти расширений [альянса] на восток» и стали главной причиной обострения украинского кризиса.

    Глава диппредставительства Китая назвал НАТО «пережитком холодной войны». Он считает, что альянс должен был прекратить существование, когда холодная война закончилась. Однако НАТО продолжает процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн и провоцируя конфликты, подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, куда бы НАТО «не протянуло свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира».

    Напомним, большинство китайских граждан считают США и страны НАТО виновниками конфликта на Украине.

    Коментарии (5)
    3 августа 2023, 01:58
    Лидер мятежников Нигера отказался выполнить требование Запада

    Лидер мятежников Тчиани: Нигер не поддастся давлению и не восстановит Базума на посту президента

    Лидер мятежников Нигера отказался выполнить требование Запада
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Нигер не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны, заявил лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой государства.

    Тчиани назвал санкции со стороны Сообщества стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) незаконными и бесчеловечными и подчеркнул, что ничто не может помешать переходному периоду и сохранению национального суверенитета, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Лидер мятежников констатировал, что страна сталкивается с внешним вмешательством. При этом он подчеркнул, что их приход к власти принес пользу народу Нигера.

    Ранее ЭКОВАС заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. После этого, как отметили в организации, могут быть применены военные меры. Сообщество приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило активы поднявших мятеж военных и закрыло для них границы.

    Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что страны Евросоюза не станут признавать новую власть в Нигере и потребовал восстановить конституционный порядок в стране.

    Коментарии (5)
    1 августа 2023, 01:18
    Медведев объяснил ужесточение своей риторики

    Медведев объяснил американскому миллиардеру Юрветсону ужесточение своей риторики

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя замечание об изменении своей риторики, сделанное американским миллиардером Стивеном Юрветсоном, указал, что это произошло из-за действий США.

    В комментариях в Twitter (соцсеть заблокирована в России) Юрветсон отметил, что раньше Медведев был другим – миллиардер напомнил, как в 2010 году тот выступил в Стэнфорде. Он спросил, почему с тех пор Медведев так изменился. Замглавы Совбеза России ответил, что это «целиком вина» американских властей. При этом Медведев добавил смайлик к своему ответу, передает ТАСС.

    Напомним, Медведев сравнил лидеров Запада и Украины с инопланетными рептилоидами. После украинской атаки в Крыму он призвал к «негуманным методам» борьбы с террористами. Также он предположил, что Совет Украина – НАТО прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон.

    Коментарии (4)
    1 августа 2023, 05:56
    Сенатор США назвал возможное применение ЯО на Украине атакой на НАТО

    Американский сенатор Грэм назвал возможное использование ядерного оружия на Украине атакой на НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Применение ядерного оружия на Украине станет «атакой на само НАТО», заявил американский сенатор Линдси Грэм.

    Обращаясь в Twitter (соцсеть заблокирована в России) к «российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия на Украине», Грэм заявил: «Вам нужно понять, что это будет атакой на само НАТО». Грэм утверждает, что такой подход связан с близостью Украины к территории НАТО, передает РИА «Новости».

    Напомним, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российские враги должны молиться за Вооруженные силы России, поскольку они предотвращают мировой конфликт и не дают разгореться «ядерному пожару».

    Как сообщил телеканал CNN, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан раскритиковал слова Медведева, отметив, что использование ядерного оружия где-либо оказалось бы «катастрофой для всего мира». В свою очередь, помощник Медведева Олег Осипов заявил: «Вот уж кому не следует нас критиковать, так это тем, кто убил в ходе ядерной атаки на Японию почти 400 тыс. человек».

    В июне американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия по Украине нужно расценивать как атаку на НАТО.

    Коментарии (9)
    2 августа 2023, 22:32
    Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру

    Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру, за исключением частных программ

    Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Всемирный банк объявил о решении приостановить выделения средств Нигеру в связи с переворотом в этой стране, исключение составят только программы в частном секторе.

    В заявлении организации говорится, что Всемирный банк обеспокоен попытками «свергнуть демократически избранное правительство Нигера», а прекращение выделения средств стране названо «ответной мерой», передает ТАСС.

    При этом партнерство в частном секторе рекомендовано продолжить «с осторожностью».

    Востоковед Алексей Маслов заявил ранее, что если западные компании покинут Нигер, то самые выгодные контракты получит Китай.

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    1 августа 2023, 23:07
    Захарова указала постпреду США при ООН на «козни» Вашингтона в зерновой сделке

    Захарова указала постпреду США при ООН Томас-Гринфилд на ответственность Вашингтона за провал зерновой сделки

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о роли Вашингтона в зерновой сделке.

    Томас-Гринфилд спросили, будут ли США способствовать экспорту продовольствия и удобрений из России. Постпред заявила, что участие США в зерновой сделке «заключалось в предоставлении поддержки выходу на рынок российских удобрений», а при отказе Москвы продлить сделку, «и эта часть сделки больше не работает», передает ТАСС.

    При этом Томас-Гринфилд заявила: «Нам сказали, что они готовы вернуться к обсуждениям. Мы пока не видели каких-либо свидетельств этого». Она выразила надежду на возобновление сделки, но добавила, что «надежды осталось мало».

    Захарова, комментируя слова Томас-Гринфилд, указала в Telegram, что «эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США». В МИД России призвали «не делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия». По словам Захаровой, США «лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России».

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено, а помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений.

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    1 августа 2023, 18:50
    Востоковед: Если западные компании покинут Нигер, то самые выгодные контракты получит Китай

    Востоковед Маслов: Москве сейчас следует внимательно следить за развитием ситуации в Нигере и действовать аккуратно

    Востоковед: Если западные компании покинут Нигер, то самые выгодные контракты получит Китай
    @ IMAGO/Joerg Boethling/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    «Очевидно, что военный переворот в Нигере был плохо подготовлен. Лидеры мятежа не очень понимают, что им делать, поскольку каждое новое действие лишь ухудшает ситуацию», – сказал газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Алексей Маслов. Ранее Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать объявлением им войны интервенцию в Нигер.

    «Не удивлюсь, если в конечном счете ситуация обернется гражданской войной», – добавил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова.

    «Многие страны имеют свои интересы в Нигере. Государство было одним из последних бастионов бывшей французской колониальной империи. Активно со старым правительством Ниамея работали США и Италия, также заинтересованные в сохранении официального руководства», – акцентировал собеседник.

    «В то же время Китай, который активно инвестировал в горнодобывающую и нефтяную промышленность Нигера, пока молчит и не выказывает своих предпочтений относительно правительства страны. Но надо понимать, что недавние перевороты в Западной Африке совершались в государствах с сильным влиянием КНР. Кроме того, если западные компании покинут Ниамей, то Пекин получит самые выгодные контракты», – пояснил он.

    «Африканские страны разделились относительно ситуации на два лагеря. Прозападные правительства поддержали старые власти Нигера. Те, кто тесно сотрудничает с Китаем, оказались на стороне мятежников. Но несмотря на громкие заявления, все будут ждать реакции покровителей, прежде чем предпринимать какие-то реальные действия», – считает эксперт.

    «Что касается России, то Москве сейчас следует внимательно следить за развитием ситуации и действовать аккуратно. РФ может сотрудничать с любым правительством Нигера. Новые власти страны находятся в достаточно шатком положении. Если мы однозначно поддержим их, то в случае проигрыша мятежников рискуем потерять возможность взаимодействия с Ниамеем», – резюмировал Маслов.

    Ранее Буркина-Фасо и Мали заявили, что интервенция в Нигер будет считаться объявлением войны этим двум странам. Также они объявили о готовности выйти из ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) в случае вмешательства в дела соседа.

    В поддержку новых властей Ниамея выступил и Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи. Канцелярия президента республики выразила уверенность, что руководство Нигера предпримет все необходимые шаги для достижения «стабильности и согласия» как в стране, так и в субрегионе.

    Вместе с тем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель считает силовой переворот в Нигере неприемлемым. Также он призвал освободить задержанных министров и высокопоставленных чиновников администрации Мохамеда Базума. Кроме того, Боррель поддержал все меры, принятые ЭКОВАС против новых властей Ниамея.

    Франция также выступила против мятежников. «Данный переворот абсолютно незаконен и чрезвычайно опасен для нигерийцев, для Нигера и для всего региона. Мы призываем освободить президента Базума и прекратить нарушать конституционный порядок», – сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В свою очередь военные Нигера обвинили французские власти в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума. Об этом заявил официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман.

    При этом российская сторона выступает за восстановление законности в Нигере и призывает стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции.

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    1 августа 2023, 21:48
    Американский хоккеист Менелл получил российский паспорт

    Американский хоккеист Менелл из ХК «Динамо» получил паспорт России

    Американский хоккеист Менелл получил российский паспорт
    @ Dennis Wierzbicki/USA TODAY Sports/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Защитник столичного хоккейного клуба «Динамо» из Соединенных Штатов Бреннан Менелл стал обладателем российского паспорта, сообщил источник.

    Менелл получил российский паспорт, следующим шагом станет получение спортивного гражданства, сообщил собеседник ТАСС.

    Напомним, в конце июля президент Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому атлету.

    В апреле Менелл выражал желание получить гражданство Российской Федерации и играть за сборную России. После этого канадский хоккеист петербургского СКА Брендан Лайпсик также изъявил желание получить российское гражданство.

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    31 июля 2023, 21:54
    Госдеп не стал осуждать Киев за удар украинских БПЛА по Москве

    Представитель Госдепа Миллер: Украина сама выбирает цели для ударов против России

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина самостоятельно принимает решения в выборе целей для ударов против России, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя атаки украинских беспилотников на Москву.

    Как указал Миллер, «решения о том, как вести эту войну, остается за Украиной». По его словам, Соединенные Штаты «не дают разрешения» Киеву наносить удары за пределами страны, передает ТАСС.

    Ранее заместитель постоянного представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что ООН выступает за прекращение ударов по гражданским объектам.

    Напомним, в ночь на воскресенье киевский режим пытался совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников. Все они были сбиты ПВО или подавлены системой РЭБ. В результате атаки повреждены фасады зданий комплекса «Москва-Сити», возбуждено уголовное дело.

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