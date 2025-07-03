Нидерландский контр-адмирал признал уязвимость подводных объектов НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Флоса, объекты инфраструктуры, такие как подводные кабели и трубопроводы, остаются крайне не защищенными, особенно на фоне присутствия российских Военно-морских сил и якобы «роста угроз» со стороны России, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что большая часть этих сетей принадлежит и управляется частными компаниями, что серьезно осложняет усилия по обеспечению безопасности. «Обеспечить полную защиту подводных кабелей – очень трудная задача», – заявил Флос. По его словам, ситуация с безопасностью инфраструктуры чрезвычайно сложная, и НАТО требуется наращивать сотрудничество с отраслью на всех уровнях.

Эксперты, на которых ссылается издание, считают, что отключение кабелей электросетей в регионе приведет к ежедневным убыткам в 14 млн долларов, а нарушение работы трубопроводов может выразиться в потерях на десятки миллиардов долларов.

В ноябре стало известно о разрыве подводного кабеля связи C-Lion1, соединяющего Финляндию с Германией, что стало новым поводом для западных политиков для обвинений в адрес России.