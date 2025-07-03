Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
Нидерландский контр-адмирал признал уязвимость подводных объектов НАТО
Подводные кабели и трубопроводы НАТО в Северном море находятся под угрозой, заявил нидерландский контр-адмирал Пауль Флос в интервью Newsweek.
По словам Флоса, объекты инфраструктуры, такие как подводные кабели и трубопроводы, остаются крайне не защищенными, особенно на фоне присутствия российских Военно-морских сил и якобы «роста угроз» со стороны России, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что большая часть этих сетей принадлежит и управляется частными компаниями, что серьезно осложняет усилия по обеспечению безопасности. «Обеспечить полную защиту подводных кабелей – очень трудная задача», – заявил Флос. По его словам, ситуация с безопасностью инфраструктуры чрезвычайно сложная, и НАТО требуется наращивать сотрудничество с отраслью на всех уровнях.
Эксперты, на которых ссылается издание, считают, что отключение кабелей электросетей в регионе приведет к ежедневным убыткам в 14 млн долларов, а нарушение работы трубопроводов может выразиться в потерях на десятки миллиардов долларов.
В ноябре стало известно о разрыве подводного кабеля связи C-Lion1, соединяющего Финляндию с Германией, что стало новым поводом для западных политиков для обвинений в адрес России.