А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
Около трети месячной нормы осадков выпало в центре Москвы
В центре Москвы выпало 29 миллиметров осадков за сутки
В течение суток в центре столицы прошли сильные дожди, объем которых достиг трети от обычной июльской нормы осадков.
К 18:00 на Балчуге выпало 29 мм дождя, что составляет примерно треть, а точнее 35%, от июльской климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram. По его словам, днем ранее в этом районе было отмечено рекордное количество осадков – 92 миллиметра.
Леус подчеркнул, что всего с начала июля в центре Москвы выпало 184 мм осадков, что примерно в 2,2 раза превышает средние значения за месяц. Это составляет 219% от привычной июльской нормы.
В Сети расходится множество видео затопленных улиц столицы, плывущих по дорогам людей, туристов, попавших под ливень на Красной площади.
Кроме того, синоптик уточнил, что в Красногорске выпало 15 мм осадков, в Немчиновке – 27 мм, а в Можайске – 19 мм. Специалисты ожидают, что повышенная влажность и дожди сохранятся в ближайшие дни.
Ранее синоптик отметил, что в Москве завершился климатический пик лета.