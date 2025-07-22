А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Синоптик: В Москве завершился климатический пик лета
Климатический пик лета в Москве завершится в среду, после чего начнется постепенное снижение среднесуточной температуры.
По данным, рассчитанным за период с 1991 по 2020 годы, самые теплые дни столичного года приходятся на 16–23 июля, когда среднесуточная температура достигает +19,8°. Уже с четверга температура начнет снижаться на одну десятую градуса ежедневно вплоть до середины января, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.
Однако лето пока не спешит уходить. После недавнего похолодания и обильных дождей в Москве вновь установится жаркая и солнечная погода. Уже во вторник температура почти достигла 25 градусов, а в четверг ожидается 26-28 градусов, в пятницу жара усилится до 28-30 градусов.
Суббота также порадует Москву теплой и ясной погодой, а в воскресенье вновь возможны грозовые дожди и небольшое понижение температуры на один градус. В начале следующей недели вероятны кратковременные осадки, при этом температурный фон будет на 2–3 градуса выше климатической нормы.
Ранее эксперт объяснил, что к рекордному за 145 лет количеству осадков для 21 июля в Москве привели вызванные фронтом окклюзии.