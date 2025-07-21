О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.0 комментариев
Фронт окклюзии вызвал рекордные ливни в Москве
Дожди, вызванные фронтом окклюзии, привели к рекордному за 145 лет количеству осадков для 21 июля в Москве, местами выпало более 57 мм воды.
Фронт окклюзии «завис» над Москвой в понедельник, и осадки в столице будут идти еще 4-5 часов, передает РИА «Новости».
Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сейчас основную роль в формировании погоды играет циклон, который вышел на запад Центрального федерального округа. Связанный с ним фронт окклюзии медленно движется с юго-востока на северо-запад через центральные области Европейской России, включая Москву.
По словам Леуса, «осадки постепенно уже ослабевают, и те подтопления, которые еще есть в Москве, они, наверное, формируются из-за, скажем так, стекания в пониженные места тех дождей сильных, которые прошли несколько часов назад». В аэропортах Москвы фиксируются слабые ливни или дожди, интенсивность которых снижается.
Тем временем, в понедельник в Москве зафиксировано рекордное для 21 июля количество осадков с 1879 года. Метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале уточнила, что на разных столичных метеостанциях выпало от 30,8 до 57,3 миллиметра дождя, что значительно превышает прежний рекорд 2000 года. Окончательные данные о количестве выпавших осадков по Москве и области будут опубликованы после 21.00.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в разных районах Москвы за минувшие сутки выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, что составляет половину июльской нормы осадков.
Обильные осадки обрушились на Москву с ночи, в Зеленограде зафиксирован рекорд, а в отдельных районах выпала месячная норма дождя за несколько часов.
В Наро-Фоминском районе из-за сильных дождей разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов.
Москвичей предупредили о задержках транспорта из-за непогоды.