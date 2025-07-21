Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.5 комментариев
Синоптики спрогнозировали сильный дождь в Москве до вечера
Обильные осадки с ночи обрушились на Москву, в Зеленограде зафиксирован рекорд – в отдельных районах выпала месячная норма дождя за несколько часов.
Сильный ливень, который начался минувшей ночью, может сохраниться местами в Москве до вечера, передает ТАСС.
В Гидрометцентре уточнили: «В ближайший час с сохранением до 19:00 мск 21 июля в Москве местами ожидается очень сильный, ливневый дождь». Специалисты распространили соответствующее предупреждение для жителей города.
В столице и по области до 21.00 действует желтый уровень погодной опасности, который символизирует потенциально опасные метеоусловия. Жителям и гостям Москвы рекомендовано использовать общественный транспорт, чтобы избежать заторов на дорогах. Департамент транспорта предупреждает о возможных затруднениях движения, особенно в центре города и на вылетных магистралях.
Ситуационный центр и патрульные экипажи следят за обстановкой на дорогах, власти призывают водителей соблюдать осторожность: не нарушать скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.
По данным комплекса городского хозяйства мэрии, за ночь и утро в отдельных районах Москвы выпала месячная норма осадков. Например, в Зеленоградском округе выпало до 91 мм при норме 85 мм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Наро-Фоминском районе из-за сильных дождей разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов.
Москвичей предупредили о возможных задержках транспорта из-за непогоды.
Ранее синоптики сообщали, что жителей Москвы в понедельник ждут дожди с грозами и порывистым ветром.