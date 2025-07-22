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    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужна амнистия уехавших

    Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

    20 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Жизнь Хемингуэя – нам зарок

    О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.

    8 комментариев
    22 июля 2025, 00:56 • Новости дня

    Синоптик предупредил о «новой порции грозовых дождей» в Москве во вторник

    Tекст: Антон Антонов

    После рекордных ливней в Москве ожидается «новая порция грозовых дождей», но интенсивность будет ниже, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Леус сообщил в Telegram, что ночью ожидаются «короткие дожди». Во вторник столицу и окрестности накроет «новая порция грозовых дождей». При этом Леус подчеркнул, что «их интенсивность будет в разы ниже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дожди, вызванные фронтом окклюзии, привели к рекордному за 145 лет количеству осадков для 21 июля в Москве. Роскосмос опубликовал видеоролик, составленный из снимков циклона, который стал причиной самого дождливого дня в столице.

    21 июля 2025, 10:01 • Новости дня
    В Подмосковье из-за дождей обрушился мост

    Мост в Подмосковье обрушился после дождей, отрезаны три поселка

    В Подмосковье из-за дождей обрушился мост
    @ dorogitransport

    Tекст: Вера Басилая

    В результате сильных дождей в Наро-Фоминском районе разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов и садовых товариществ, сообщили в оперативных службах.

    В Наро-Фоминском районе Московской области рухнул бетонный мост из-за обильных осадков, передает ТАСС. Это привело к тому, что часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма» оказались отрезаны от транспортного сообщения.

    В настоящее время ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, а также прокладке и отсыпке временной переправы. Для эвакуации и передвижения жителей задействованы лодки спасателей.

    Организация новой переправы и восстановление транспортного сообщения планируется завершить до обеда понедельника.

    Москвичей ранее предупредили о возможных задержках транспорта из-за непогоды.

    В столице в понедельник ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля.

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    21 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Фронт окклюзии вызвал рекордные ливни в Москве
    Фронт окклюзии вызвал рекордные ливни в Москве
    @ Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Дожди, вызванные фронтом окклюзии, привели к рекордному за 145 лет количеству осадков для 21 июля в Москве, местами выпало более 57 мм воды.

    Фронт окклюзии «завис» над Москвой в понедельник, осадки в столице будут идти еще 4-5 часов, передает РИА «Новости».

    Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сейчас основную роль в формировании погоды играет циклон, который вышел на запад Центрального федерального округа. Связанный с ним фронт окклюзии медленно движется с юго-востока на северо-запад через центральные области Европейской России, включая Москву.

    По словам Леуса, «осадки постепенно уже ослабевают, и те подтопления, которые еще есть в Москве, они, наверное, формируются из-за, скажем так, стекания в пониженные места тех дождей сильных, которые прошли несколько часов назад». В аэропортах Москвы фиксируются слабые ливни или дожди, интенсивность которых снижается.

    Тем временем в понедельник в Москве зафиксировано рекордное для 21 июля количество осадков с 1879 года. Метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале уточнила, что на разных столичных метеостанциях выпало от 30,8 до 57,3 мм дождя, что значительно превышает прежний рекорд 2000 года. Окончательные данные о количестве выпавших осадков по Москве и области будут опубликованы после 21.00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в разных районах Москвы за минувшие сутки выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, что составляет половину июльской нормы осадков.

    Обильные осадки обрушились на Москву с ночи, в Зеленограде зафиксирован рекорд, а в отдельных районах выпала месячная норма дождя за несколько часов.

    В Наро-Фоминском районе из-за сильных дождей разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов.

    Москвичей предупредили о задержках транспорта из-за непогоды.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    21 июля 2025, 16:59 • Новости дня
    В Подмосковье еще один мост обрушился из-за ливней

    Второй мост рухнул из-за дождей в Истринском районе Подмосковья

    Tекст: Денис Тельманов

    В Истринском районе из-за сильных осадков и подъема воды разрушился мост через реку Песочную, нарушив транспортное сообщение.

    Как передает ТАСС, из-за обильных дождей в Истринском районе Подмосковья обрушился мост через реку Песочную. Несколько домов оказались отрезанными от транспортного сообщения.

    По словам источника агентства, подъезд к СНТ и коттеджному поселку «Сысоево Парк» затруднен. На место происшествия были направлены оперативные и коммунальные службы для устранения последствий ЧП.

    Ранее утром в понедельник из-за дождей был размыт мост в Наро-Фоминском районе. В результате часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма» также оказались отрезанными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Наро-Фоминском районе после сильных дождей разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов и садовых товариществ. В разных районах Москвы за сутки выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, что составляет половину июльской нормы осадков.

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    21 июля 2025, 21:04 • Новости дня
    Автоэксперт назвал допустимую для автомобиля глубину лужи

    Автоэксперт Бахарев: Глубина погружения автомобиля в воду не должна превышать высоту покрышки колеса

    Автоэксперт назвал допустимую для автомобиля глубину лужи
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Проезд по луже может привести к серьезной поломке мотора, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев. Он объяснил, почему во время сильных осадков важно снижать скорость и избегать участков с глубоким затоплением.

    «В дождливую погоду водитель должен вести себя разумно. Если видите, что перед вами болото, то на машине, не приспособленной для этого, туда лезть нельзя. Глубина разумного погружения автомобиля в воду не должна превышать высоту покрышки колеса. Диск касаться воды не должен», – говорит Бахарев.

    Он объясняет, что в любом другом случае проезд по дороге будет небезопасным, потому что вращающиеся детали могут забрасывать воду наверх. В итоге она может попасть в воздухозаборники, что приведет к гидроудару (попаданию воды в цилиндры двигателя, что приводит к его поломке). Измерить глубину лужи со стороны, по его словам, можно, если ориентироваться на проезд по ней других участников движения.

    «В такую погоду необходимо двигаться куда медленнее обычного, ибо может начаться аквапланирование – когда происходит потеря сцепления шин с дорогой из-за слоя воды между ними, колеса «всплывают», в результате машина становится неуправляемой. Тут совершенно не важна глубина лужи, потому что на большой скорости даже самая маленькая может вызвать потерю контроля над машиной», – делится автоэксперт.

    Кроме того, он призывает думать и о других участниках движения, ведь быстрая езда по луже может вызвать волну, которая полностью накроет соседний автомобиль. В таких обстоятельствах водитель другой машины может растеряться, ведь ему на протяжении нескольких секунд, а это около 20 метров, ничего не будет видно.

    Бахарев также провел сравнение между традиционным автомобилем и электромобилем во время ливня. «Конечно, автомобилю на электродвигателе риск гидроудара не грозит, но я бы все равно придерживался бы стандартов глубины. Мы не знаем, как машина поведет себя, если сильная струя воды попадет на аккумулятор или другие электрические механизмы. Не думаю, что при тестировании электромобили пытались топить, выявляя безопасный для них уровень воды, а электричество и вода – априори вещи несовместимые. Так что вне зависимости от типа двигателя, лучше на затопленные участки дороги не заезжать», – рассуждает специалист.

    «Помните, что автомобиль – в первую очередь дорожный транспорт. И если вы не уверены в его проходимости по городским подтопленным дорогам, то, возможно, в этот день стоит остаться дома либо отправиться по делам на общественном транспорте», – заключил Бахарев.

    Ранее синоптики рассказали, что в ночь на понедельник на Московский регион обрушились сильные осадки. В Москве – затяжной ливень, а в Зеленограде зафиксирован рекорд – в отдельных районах выпала месячная норма дождя за несколько часов.

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    21 июля 2025, 20:23 • Новости дня
    Река Яуза вышла из берегов из-за дождей в Москве

    Уровень Яузы поднялся на 2,5 метра из-за дождей в Москве

    Река Яуза вышла из берегов из-за дождей в Москве
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за сильных ливней 21 июля уровень реки Яузы в Москве увеличился на 2,5 метра, сообщило ГУП «Мосводосток».

    В результате вода затопила проезжую часть под Ростокинским мостом, ситуация находится на контроле специалистов.

    «Ситуация под Ростокинским мостом находится на контроле "Мосводостока". В результате рекордных ливневых осадков, выпавших в столице 21 июля, уровень реки Яузы поднялся на 2,5 метра. Проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена», – отмечается в сообщении в Telegram-канале МУП «Мосводосток».

    На месте дежурят сотрудники и необходимая техника. Специалисты ожидают снижения уровня воды, чтобы начать работы по откачке и восстановлению движения.

    Ранее в результате сильных дождей в Наро-Фоминском районе разрушился бетонный мост. В Истринском районе из-за сильных осадков и подъема воды разрушился мост через реку Песочную.

    Ранее синоптик сообщил о пролившихся 50 литрах дождя на квадратный метр в Москве.

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    21 июля 2025, 07:31 • Новости дня
    Москвичей предупредили о задержках транспорта из-за непогоды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве неблагоприятные погодные условия могут привести к изменению маршрутов и задержкам движения наземного транспорта на отдельных направлениях, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

    Возможны локальные задержки наземного транспорта в Москве из-за неблагоприятных погодных условий, передает РИА «Новости». В сообщении столичного департамента транспорта отмечается, что из-за погодных условий отдельные маршруты могут быть оперативно изменены.

    Москвичам рекомендовали быть внимательнее и обращать внимание на объявления водителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в понедельник ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля.

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    21 июля 2025, 06:20 • Новости дня
    Москвичам пообещали дождь и тепло в понедельник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителей Москвы в понедельник ждут дожди с грозами и порывистым ветром, а воздух прогреется до 26 градусов выше нуля.

    В понедельник москвичей ожидает облачная погода с дождями и возможной грозой, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра. «Днем в столице будет 24-26 градусов тепла, в ночь на вторник температура может опуститься до плюс 16 градусов», отмечается в сообщении синоптиков.

    Ветер в этот день будет юго-восточный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 741 миллиметр ртутного столба.

    В области также прогнозируются облачность и дожди. Днем температура воздуха будет в пределах 21-26 градусов тепла, ночью – до плюс 13 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе установилась устойчивая теплая погода с температурой, превышающей климатическую норму. Среднесуточная температура воздуха в Москве достигла плюс 15,5 градуса. Синоптик Евгений Тишковец развеял слухи о рекордной жаре и уточнил, что лето ожидается лишь немного теплее обычного.

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    21 июля 2025, 02:43 • Новости дня
    Уничтожены три летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Три летевших на Москву беспилотника уничтожены средствами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в Telegram сообщил о ликвидации двух БПЛА, летевших на Москву. «Сбит еще один беспилотник, атаковавший Москву», – сообщил он позднее. Специалисты экстренных служб прибыли на места падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты. Росавиация также сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский.

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    21 июля 2025, 01:58 • Новости дня
    ПВО отразила попытку атаки беспилотников на Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО отражена очередная попытка атаки беспилотников на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника», – сообщил Собянин в Telegram. Позднее он сообщил об уничтожении «еще одного вражеского БПЛА, летевшего на Москву».

    Росавиация проинформировала в Telegram о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атакуют Московский регион. Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево.

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    21 июля 2025, 10:59 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали сильный дождь в Москве до вечера

    Tекст: Мария Иванова

    Обильные осадки с ночи обрушились на Москву, в Зеленограде зафиксирован рекорд – в отдельных районах выпала месячная норма дождя за несколько часов.

    Сильный ливень, который начался минувшей ночью, может сохраниться местами в Москве до вечера, передает ТАСС.

    В Гидрометцентре  уточнили: «В ближайший час с сохранением до 19:00 мск 21 июля в Москве местами ожидается очень сильный, ливневый дождь». Специалисты распространили соответствующее предупреждение для жителей города.

    В столице и по области до 21.00 действует желтый уровень погодной опасности, который символизирует потенциально опасные метеоусловия. Жителям и гостям Москвы рекомендовано использовать общественный транспорт, чтобы избежать заторов на дорогах. Департамент транспорта предупреждает о возможных затруднениях движения, особенно в центре города и на вылетных магистралях.

    Ситуационный центр и патрульные экипажи следят за обстановкой на дорогах, власти призывают водителей соблюдать осторожность: не нарушать скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

    По данным комплекса городского хозяйства мэрии, за ночь и утро в отдельных районах Москвы выпала месячная норма осадков. Например, в Зеленоградском округе выпало до 91 мм при норме 85 мм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Наро-Фоминском районе из-за сильных дождей разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов.

    Москвичей предупредили о возможных задержках транспорта из-за непогоды.

    Ранее синоптики сообщали, что жителей Москвы в понедельник ждут дожди с грозами и порывистым ветром.

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    21 июля 2025, 13:21 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Беспилотник был сбит вблизи Москвы, сейчас специалисты экстренных служб проводят работы на месте обнаружения его обломков.

    Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили беспилотник, который направлялся к Москве, говорится в Telegram-канале мэра Сергея Собянина. Градоначальник уточнил, что инцидент произошел утром.

    Собянин сообщил: «Сегодня утром попытка пролета к Москве очередного беспилотника была пресечена силами ПВО Министерства обороны». На месте падения обломков дрона сейчас работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отработали по 15 беспилотникам ВСУ, летевшим на Москву. В Зеленограде произошло падение обломков БПЛА. Два беспилотника были сбиты при попытке атаки на Москву, их обломки упали в районе поселка Киевский, жертв и серьезных разрушений не зафиксировано.


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    21 июля 2025, 03:30 • Новости дня
    Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожен летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что дрон уничтожен системами противовоздушной обороны. Специалисты экстренных служб находятся на месте падения обломков и проводят необходимые работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников на Московский регион.

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    21 июля 2025, 22:16 • Новости дня
    Накрывший дождем Москву циклон показали из космоса

    Роскосмос опубликовал видео вызвавшего в Москве рекордный дождь циклона

    Накрывший дождем Москву циклон показали из космоса

    Tекст: Антон Антонов

    Спутники зафиксировали масштабный циклон, ставший причиной самого дождливого дня в Москве за 146 лет, сообщил Роскосмос, опубликовав видеоролик, составленный из снимков циклона.

    Роскосмос опубликовал в Telegram видео того, как «выглядела из космоса непогода над столицей». Для создания ролика использовались изображения, полученные с российских спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

    «Москву накрыло дождем: побит рекорд 1879 года. 146 лет 21 июля не бывало таким дождливым, как сегодня», – говорится в сообщении к видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обильные осадки обрушились на Москву с ночи. Дожди, вызванные фронтом окклюзии, привели к рекордному количеству осадков для 21 июля, местами выпало более 57 мм воды.

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    21 июля 2025, 11:39 • Новости дня
    Синоптик сообщил о пролившихся 50 литрах дождя на квадратный метр в Москве

    Синоптик: 50 литров осадков на квадратный метр обрушились на Москву за сутки

    Tекст: Мария Иванова

    В разных районах Москвы за минувшие сутки выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, что составляет половину июльской нормы осадков.

    На Москву ночью выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. «Это примерно пять ведер воды на метр площади», – уточнил он.

    К девяти утра на ВДНХ выпало 28 мм осадков, что составляет треть месячной нормы, на Балчуге зарегистрировано 39 мм, а в Тушино – 49 мм (58% от нормы июля).

    На северо-западе города ливни были особенно сильны: в Митино выпало 71,2 мм, а в Зеленограде – 91,6 мм воды, что превышает обычный месячный объем.

    В Подмосковье рекордные показатели зафиксированы в Коломне (66 мм) и Новом Иерусалиме (48 мм). Много осадков выпало и во Внуково (31 мм), Шереметьево (41 мм), Домодедово (24 мм), Немчиновке (37 мм).

    По словам синоптика, месячная норма осадков в Москве уже выполнена повсеместно, а в ряде районов Подмосковья она была превышена почти в два раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Москву обрушились обильные осадки, а в Зеленограде зафиксировали месячную норму дождя за несколько часов.

    В Наро-Фоминском районе из-за сильных дождей разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов и садовых товариществ.

    Москвичей предупредили о задержках транспорта из-за непогоды.

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    21 июля 2025, 18:36 • Новости дня
    Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еще один беспилотник, направлявшийся к Москве, был сбит силами ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в своем Telegram-канале отметил: «ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Менее 4,5 часа назад он сообщал о сбитии другого БПЛА, также летевшего на Москву. Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отработали по 15 беспилотникам ВСУ, летевшим на Москву. В Зеленограде произошло падение обломков БПЛА.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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