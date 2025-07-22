  • Новость часаТрамп не исключил встречи с Путиным во время визита в Китай
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    Запад проиграл войну с коррупцией на Украине
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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Германия готова назло русским вооружать Украину даже в одиночку

    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    22 июля 2025, 19:48 • Новости дня

    В Москве арестовали министра транспорта Новгородской области за взятку

    Басманный суд Москвы арестовал министра транспорта Новгородской области за взятку

    Tекст: Евгения Караваева

    Министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константин Куранов арестован по обвинению в получении взятки.

    Басманный суд Москвы санкционировал арест Куранова, сообщает ТАСС. Чиновника обвиняют по ст. 290 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере.

    В правоохранительных органах рассказали, что Куранова задержали и арестовали после проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела.

    В суде уточнили, что адвокаты Куранова пока не обжаловали избранную меру пресечения.

    Немногим ранее замглавы правительства Новгородской области арестовали по делу о взятке.

    Также Басманный суд Москвы избрал для бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома» Сергея Мацоцкого меру пресечения в виде заключения под стражу по статье о взятке.

    22 июля 2025, 09:52 • Новости дня
    СМИ: Главком ВСУ Сырский отправил отца на лечение в Москву
    СМИ: Главком ВСУ Сырский отправил отца на лечение в Москву
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отец главнокомандующего украинскими вооруженными силами Александра Сырского находится на лечении в московской клинике, сообщают СМИ.

    Отец главкома ВСУ Станислав Сырский с апреля борется с заболеванием головного мозга, обострившимся после коронавируса, Сырскому-старшему 86 лет, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сначала он проходил лечение во Владимире, где проживала семья, однако врачи не смогли оказать необходимую помощь.

    После этого семья Сырского переехала для лечения в Москву, где Станиславу Сырскому выделили отдельную палату, рядом находилась его супруга. Месяц пребывания в столичной клинике обходился в 1 млн рублей.

    Источники уточняют, что между Александром Сырским и его родителями ухудшились отношения из-за разных взглядов на спецоперацию. Семья занимает пророссийскую позицию и регулярно участвовала в шествии «Бессмертного полка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году приемный сын главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян с освобождением Авдеевки в ДНР.

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    22 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль прокомментировал позицию президента Азербайджана по конфликту на Украине

    Кремль: Разногласия по Украине не должны мешать отношениям России и Азербайджана

    Кремль прокомментировал позицию президента Азербайджана по конфликту на Украине
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разногласия по конфликту на Украине не станут причиной для разрушения отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разногласия между Россией и Азербайджаном по украинскому конфликту не должны разрушить взаимовыгодные отношения двух стран, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что в Кремле известна позиция руководства Азербайджана по Украине, в этом мнения Москвы и Баку расходятся.

    По его словам, Алиев с самого начала занял такую позицию, с которой Кремль не согласился сразу.

    Он добавил, что эти разногласия не должны мешать преодолеть кратковременное охлаждение в отношениях между Москвой и Баку.

    По мнению Пескова, ни Россия, ни Азербайджан не должны жертвовать обоюдовыгодными интересами ради текущей ситуации.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ со словами «продолжайте также».

    Баку обостряет отношения с Москвой после задержания российскими правоохранителями членов этнической ОПГ в Екатеринбурге.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость уважительного отношения к русским в Азербайджане на фоне непростого этапа в отношениях двух стран.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    22 июля 2025, 10:05 • Новости дня
    Умер угрожавший Калининградской области польский генерал

    Умер угрожавший Калининградской области польский генерал Скшипчак

    Умер угрожавший Калининградской области польский генерал
    @ Polish Ministry of National Defence/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Генерал Вальдемар Скшипчак, ранее называвший Калининградскую область «оккупированной территорией», скончался, следует из заявления министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.

    Генерал польской армии в отставке Вальдемар Скшипчак скончался, об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в социальной сети X, передает Lenta.ru.

    Глава оборонного ведомства Польши назвал произошедшее «огромной потерей» для Варшавы.

    Скшипчак известен резкими антироссийскими высказываниями.

    Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининград – «оккупированная территория», и Варшаве нужно его захватить. По его мнению, России нельзя иметь в зоне ответственности Калининградскую область и размещать там свои войска.

    Скшипчак также признал ракету «Орешник» угрозой для Украины.

    Польский генерал обвинил Россию в сбоях работы GPS над Балтийским морем.

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    21 июля 2025, 20:56 • Новости дня
    Румыны признали Чаушеску хорошим руководителем

    Две трети румын сочли Чаушеску хорошим руководителем

    Румыны признали Чаушеску хорошим руководителем
    @ Владимир Акимов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Две трети жителей Румынии назвали бывшего руководителя страны Николае Чаушеску хорошим лидером, свидетельствуют данные соцопроса.

    В исследовании, проведенном Исследовательским центром INSCOP в июле 2025 года, 66,2% респондентов оценили Чаушеску положительно. В материалах исследования отмечается: «На вопрос о том, был ли Чаушеску хорошим или плохим лидером для Румынии, 66,2% респондентов ответили положительно», передает РИА «Новости».

    Противоположного мнения придерживаются 24,1% опрошенных, которые считают Чаушеску плохим лидером. Еще 7,8% затруднились с ответом, а 2% отказались отвечать. В опросе приняли участие 1500 человек, а статистическая погрешность исследования составила 2,5%.

    Николае Чаушеску возглавлял Румынию с 1965 по 1989 год и был свергнут в результате революционных событий в декабре 1989 года. После краткого военного трибунала он и его супруга Елена были расстреляны 25 декабря 1989 года. Исследование было посвящено восприятию коммунизма и ностальгическим настроениям в румынском обществе.

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    22 июля 2025, 13:59 • Новости дня
    Эксперты раскритиковали избирательность в наказании за межнациональные конфликты

    Общественники отреагировали на конфликт в Луганске с участием уроженца Чечни и сторонника «Русской общины»

    Эксперты раскритиковали избирательность в наказании за межнациональные конфликты
    @ tg_max_divnich

    Tекст: Вера Басилая

    Общественники отреагировали на конфликт в Луганске с участием уроженца Чечни, после которого генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни в стране.

    Поводом для обсуждения стал инцидент, когда боец ММА Максим Дивнич опубликовал в соцсетях видео с дракой у бассейна в Луганске, заявляя, что его оппонент Алихан Берсаев якобы является бойцом спецназа «Ахмат». Позже информация о причастности участника к спецподразделению не подтвердилась, а генерал Алаудинов подчеркнул, что оба участника драки должны понести наказание, отметив попытки спекуляций на межнациональной почве, передает РИА «Новости». Алаудинов заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни.

    На инцидент отреагировала член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова. «Не хотела комментировать инцидент в луганском бассейне, где один пьяный "боец" приставал к женщине, другой заступился, написал об этом в своем канале, указав национальную принадлежность приставальщика, и пошла буча. Но когда теперь уже идут разговоры о том, что надо, мол, ужесточать наказание за разжигание национальной розни, за указание национальной принадлежности дебошира, то и мне хочется высказать свое мнение. Ведь второго бойца, вынесшего ссору в паблик, именно в разжигании межнациональной розни и обвиняют», – написала Ахмедова в в Telegram.

    Она подчеркнула, что настоящим разжиганием становится ситуация, когда «представители одной национальности» избегают ответственности за противоправные действия  и хвастаются этим в соцсетях, что вызывает у общества раздражение. «Любых других дебоширов полиция обычно волочит под руки в участок, но эти конкретные молодчики пользуются своей национальной принадлежностью, уходят от ответственности», – рассуждает Ахмедова. – «Вот это и есть самое настоящее разжигание межнациональной розни».

    Член СПЧ отметила, что простые чеченские солдаты несут службу на передовой и не попадают в скандальные истории. «И на них падает тень от проступков вот таких "бойцов", которые дома, небось, рассказывают, как они воюют, а сами в бассейне пристают к девушкам», – считает Ахмедова.

    «Так вот у меня стойкое сейчас чувство, что разжиганием пытаются назвать естественную реакцию на разжигание», – указала член СПЧ.

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев, комментируя предложения Алаудинова ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни, напомнил, что декларация недопустимости смешения с «иными» народами, агитация против браков между этническими группами, если это унижает достоинство, возбуждает вражду или пропагандирует превосходство, подпадает под определение разжигание розни. «Но есть нюансы. Когда чеченской девушке родня не разрешает выходить замуж за русского, это распространенное явление. При этом большая редкость, если русские родители выступают против невесты чеченки», – поделился Царев своим мнением в Telegram.

    Он согласен с необходимостью жестко пресекать разжигание межнациональной розни, но считает особенно важным обеспечить равенство всех перед законом. «Проблема не в том, что у нас мало или у нас слабые наказания. Проблема в равенстве всех перед законом», – считает Царев. – «Я не раз писал, что изнутри Россию будут ломать на межнациональной или межконфессиональной почве».

    Военкор Юрий Котенок так же считает, что обсуждение мер по ужесточению ответственности за межнациональную рознь требует обеспечения равенства всех перед законом. «Не надо в сотый раз кивать на "разжигание межнациональной розни". Эту рознь разжигают те, кто считают, что принадлежность к определенной республике дает пожизненную индульгенцию», – высказал он свое мнение в Telegram-канале.

    Напомним, командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что в ситуации, когда страна находится в состоянии войны с внешним врагом, вопросам противодействия разжиганию межнациональной розни нужно уделять особое внимание, а мера наказания должна быть очень жесткая.

    «Любое преступление должно иметь конкретное лицо, фамилию, имя, отчество. Ни один преступник не должен озвучиваться по национальности, потому что у преступления нет национальности. У него есть конкретно лицо, которое его совершило», – заявил Алаудинов.

    По его словам, инцидент в Луганске не красит ни одного из участников. «Я, как человек, который не пьет, не курит, верю в Бога, считаю неприемлемым такое поведение со стороны представителя чеченской национальности. <...> Его поведение, оскорбление местных жителей, тем более старших по возрасту, оскорбление кого бы то ни было, является недопустимым ни в каком формате. Ни в национальном, ни в религиозном, ни в территориальном», – подчеркнул генерал-лейтенант.

    При этом командир «Ахмат» считает, что второй участник инцидента Дивнич, «который придерживается националистических взглядов, который из обычного бытового конфликта сделал для себя шоу», спекулирует на теме межнациональной розни. 

    Алаудинов сообщил, что военнослужащий-чеченец, участвовавший в драке у бассейна в Луганске, не является бойцом спецназа «Ахмат», а штурмовик другого подразделения и уже отправлен на передовые позиции.

    Максим Дивнич – российский боец смешанных единоборств (ММА), сторонник «Русской общины», организации, которая заявляет своими целями «объединение русских людей, возрождение русских традиций соборности, общинности, отстаивание законных прав и интересов государствообразующего народа».

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    21 июля 2025, 21:54 • Новости дня
    Впервые за несколько лет на международных соревнованиях прозвучал гимн России

    Гимн России прозвучал перед матчем с борцами США в Будапеште

    Впервые за несколько лет на международных соревнованиях прозвучал гимн России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Перед началом матчевой встречи российских и американских вольников в Будапеште впервые за последние годы был исполнен гимн России.

    Гимн России впервые за несколько лет прозвучал на международных соревнованиях по борьбе, передает ТАСС. Исполнение гимна состоялось перед стартом матчевой встречи сборных России и США, которая проходит в Будапеште.

    Российские спортсмены уже некоторое время выступают на международных турнирах по лицензии UWW и, как правило, под нейтральным флагом. В этот раз, несмотря на такие условия, гимн страны был исполнен на арене перед борцовской встречей.

    Противостояние сборных России и США по вольной борьбе проводится впервые с 2017 года. Организатором турнира выступает Профессиональная борцовская лига (PWL). В этот раз российские борцы состязаются именно под национальным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильнейшие борцы из России и США встретятся на ковре в Будапеште 21 июля, где капитанами команд станут Абдулрашид Саудалев и Кайл Снайдер. Абдулрашид Садулаев выиграл финал национального турнира в весовой категории до 97 кг и завоевал седьмое золото чемпионата России.

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    22 июля 2025, 06:45 • Новости дня
    ВСУ возобновили попытки прорыва в Курскую область

    Tекст: Антон Антонов

    На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ возобновили попытки прорыва на российскую территорию.

    «На Теткинском и Глушковском направлениях за счет переброшенных резервов враг возобновил попытки прорыва на нашу территорию», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В частности, ВСУ предприняли попытки прорыва в Курскую область в районе Бессаловки и поселка Новый Путь. Благодаря комплексному огневому поражению, в том числе ударам ВКС России, обе штурмовые группы были уничтожены.

    На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Кондратовки, где активно работает авиация. Российские силы также ведут ожесточенные бои в Варачино, контролируя значительную часть населенного пункта. В Юнаковке и окрестностях «Северяне» продолжают успешное наступление.

    ВСУ за сутки предприняли три неудачные контратаки в районах Кондратовки, Андреевки и Юнаковки, задействовав свыше 40 человек. Более половины из них уничтожено, 15 остались ранеными на линии соприкосновения, немногие бежали.

    На Харьковском направлении идут ожесточенные бои в лесах и в Волчанске. «Северяне» уничтожили три боевые группы противника, продвинулись более чем на 500 м. На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ, автомобильная техника и радиолокационная станция ПВО. В лесах западнее Волчанска почти полностью уничтожена штурмовая группа ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 200 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня вооруженные силы Украины почти прекратили попытки прорыва на российскую территорию на Теткинском и Глушковском направлениях.

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    22 июля 2025, 09:26 • Новости дня
    Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова
    Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Верховного суда России Ирина Подносова ушла из жизни на 72-м году после продолжительной болезни, сообщили в окружении судьи.

    Председатель Верховного суда России Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни в Москве, передает ТАСС. Информацию о ее смерти подтвердили в окружении Подносовой.

    Собеседник агентства сообщил, что Ирина Подносова ушла из жизни после тяжелой болезни.

    Коллектив Верховного суда выразил искренние соболезнования родным и близким Ирины Подносовой.

    Ирина Подносова родилась в Пскове 29 октября 1953 года, окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета в 1975 году. После 15 лет работы юристом она заняла пост судьи Лужского городского суда Ленинградской области, позже возглавила этот суд, а затем была назначена председателем Ленинградского областного суда. С 2018 года руководила Вторым апелляционным судом общей юрисдикции, а с 2020 года занимала пост заместителя председателя Верховного суда России и председателя судебной коллегии по экономическим спорам.

    Ирина Подносова возглавила Верховный суд 17 апреля 2024 года после кончины Вячеслава Лебедева.

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    22 июля 2025, 12:43 • Новости дня
    Путин поздравил российских школьников с победой на математической олимпиаде

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил российских школьников с выдающимся результатом на Международной математической олимпиаде.

    Владимир Путин поздравил российских школьников с победой на Международной математической олимпиаде, которая прошла в Австралии в дистанционном формате.

    Глава государства подчеркнул, что команда России «продемонстрировала командную сплоченность и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной математической школы», следует из поздравительной телеграммы на сайте Кремля.

    Путин отметил вклад учителей, тренеров, родителей и друзей, которые поддерживали участников на протяжении подготовки и соревнований. Президент пожелал юным математикам новых успехов и свершений.

    Российские школьники завоевали шесть медалей на международной математической олимпиаде в Австралии. Иван Часовских из Московской области набрал 42 балла. Дмитрий Гришко из Москвы набрал 36 баллов. Илья Замоторин из Петербурга завоевал медаль с 35 баллами. Василий Патрушев из Владивостока получил медаль, набрав также 35 баллов. Артем Садыков из Челябинска показал результат в 35 баллов. Иван Кокарев из Челябинска завоевал серебряную медаль.

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    21 июля 2025, 21:04 • Новости дня
    Автоэксперт назвал допустимую для автомобиля глубину лужи

    Автоэксперт Бахарев: Глубина погружения автомобиля в воду не должна превышать высоту покрышки колеса

    Автоэксперт назвал допустимую для автомобиля глубину лужи
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Проезд по луже может привести к серьезной поломке мотора, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев. Он объяснил, почему во время сильных осадков важно снижать скорость и избегать участков с глубоким затоплением.

    «В дождливую погоду водитель должен вести себя разумно. Если видите, что перед вами болото, то на машине, не приспособленной для этого, туда лезть нельзя. Глубина разумного погружения автомобиля в воду не должна превышать высоту покрышки колеса. Диск касаться воды не должен», – говорит Бахарев.

    Он объясняет, что в любом другом случае проезд по дороге будет небезопасным, потому что вращающиеся детали могут забрасывать воду наверх. В итоге она может попасть в воздухозаборники, что приведет к гидроудару (попаданию воды в цилиндры двигателя, что приводит к его поломке). Измерить глубину лужи со стороны, по его словам, можно, если ориентироваться на проезд по ней других участников движения.

    «В такую погоду необходимо двигаться куда медленнее обычного, ибо может начаться аквапланирование – когда происходит потеря сцепления шин с дорогой из-за слоя воды между ними, колеса «всплывают», в результате машина становится неуправляемой. Тут совершенно не важна глубина лужи, потому что на большой скорости даже самая маленькая может вызвать потерю контроля над машиной», – делится автоэксперт.

    Кроме того, он призывает думать и о других участниках движения, ведь быстрая езда по луже может вызвать волну, которая полностью накроет соседний автомобиль. В таких обстоятельствах водитель другой машины может растеряться, ведь ему на протяжении нескольких секунд, а это около 20 метров, ничего не будет видно.

    Бахарев также провел сравнение между традиционным автомобилем и электромобилем во время ливня. «Конечно, автомобилю на электродвигателе риск гидроудара не грозит, но я бы все равно придерживался бы стандартов глубины. Мы не знаем, как машина поведет себя, если сильная струя воды попадет на аккумулятор или другие электрические механизмы. Не думаю, что при тестировании электромобили пытались топить, выявляя безопасный для них уровень воды, а электричество и вода – априори вещи несовместимые. Так что вне зависимости от типа двигателя, лучше на затопленные участки дороги не заезжать», – рассуждает специалист.

    «Помните, что автомобиль – в первую очередь дорожный транспорт. И если вы не уверены в его проходимости по городским подтопленным дорогам, то, возможно, в этот день стоит остаться дома либо отправиться по делам на общественном транспорте», – заключил Бахарев.

    Ранее синоптики рассказали, что в ночь на понедельник на Московский регион обрушились сильные осадки. В Москве – затяжной ливень, а в Зеленограде зафиксирован рекорд – в отдельных районах выпала месячная норма дождя за несколько часов.

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    22 июля 2025, 14:06 • Новости дня
    Туристов из США и Израиля задержали за хулиганство у здания ФСБ в Петербурге

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У здания управления ФСБ на Литейном проспекте в Петербурге задержали двух американцев, израильтянина и петербуржца, сообщил источник в оперативных службах.

    Инцидент произошел накануне во второй половине дня в фойе здания УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области на Литейном проспекте, передает РИА «Новости».

    По данным источника, двое мужчин вели себя неадекватно, дежурный сообщил об этом в полицию, после чего были задержаны четверо: гражданин России, двое граждан США и гражданин Израиля.

    Как отмечается, все иностранцы, участвовавшие в инциденте, проживают в Москве, житель Петербурга также является уроженцем столицы. По информации интернет-газеты «Фонтанка», задержанные по пути из Большой хоральной синагоги решили сфотографироваться и станцевать на фоне здания ФСБ.

    Им выписали протоколы о мелком хулиганстве и поместили в камеру для разбирательства. Официального комментария регионального управления МВД по факту задержания пока не поступало.

    Ранее суд приговорил жителя Петербурга Юрия Петраша к 10 годам лишения свободы за попытку поджога входных дверей здания ФСБ.

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    22 июля 2025, 10:31 • Новости дня
    Ведущий «Позднего шоу» Стивен Кольбер ответил нецензурной бранью на пост Трампа
    Ведущий «Позднего шоу» Стивен Кольбер ответил нецензурной бранью на пост Трампа
    @ Stefano Spaziani/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ведущий «Позднего шоу» (The Late Show) Стивен Кольбер нецензурно выругался в адрес Дональда Трампа в ответ на «радостный» пост президента США по поводу закрытия программы.

    В выпуске шоу после объявления о его закрытии Стивен Кольбер отреагировал на пост Дональда Трампа, который публично порадовался завершению The Late Show и высмеял ведущего. Телеведущий в сатирическом ключе нецензурно выругался в адрес Трампа, сообщает Axios.

    Кольбер также подверг критике компанию CBS – Paramount, заключившую мировое соглашение с Трампом по иску о вмешательстве в выборы на сумму 16 млн долларов. Он назвал выплату «большой, жирной взяткой» и выразил недовольство решением руководства.

    Демократы в Сенате инициировали расследование возможного тайного соглашения между новым владельцем Paramount и Трампом, после сообщений о предполагаемых миллионах долларов для продвижения консервативных инициатив. В компании официально заявили, что шоу закрывают по финансовым причинам, однако эксперты и представители Демократической партии связывают это с политическим давлением и недавней сделкой.

    Ранее CBS объявила о закрытии «Позднего шоу» с ведущим Кольбером, который критиковал Дональда Трампа.

    До этого Paramount Global согласился выплатить 16 млн долларов для прекращения суда по иску Трампа, который обвинял канал во вмешательстве в выборы 2024 года.

    Дональд Трамп пригрозил лишить CBS лицензии из-за освещения ситуации на Украине и вопроса о Гренландии.

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    21 июля 2025, 21:45 • Новости дня
    Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины
    Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий раунд переговоров между российской и украинской сторонами запланирован на четверг, он пройдет в Стамбуле.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что делегации обеих сторон могут прибыть в Стамбул уже 23 июля

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Владимир Зеленский заявил о планах Киева провести встречу с Россией в среду.

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    22 июля 2025, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg: Украина становится для США новым Афганистаном

    Bloomberg: Трамп столкнулся с угрозой повторения «афганского сценария» на Украине

    Bloomberg: Украина становится для США новым Афганистаном
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    США могут столкнуться с риском, что Украина превратится для президента США Дональда Трампа в то же, чем Афганистан стал для Джо Байдена, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп сталкивается с трудностями из-за затяжного конфликта на Украине, пишет Bloomberg. Хотя США не участвуют в боевых действиях напрямую, а ограничиваются поставками оружия, перед Вашингтоном стоит сложный выбор: углублять вовлеченность или же держаться в стороне, рискуя быть обвиненными в недостаточной поддержке Киева.

    Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил: «Трамп руководит политикой США уже почти шесть месяцев, а война продолжается, и теперь это уже ответственность Трампа». По его мнению, если Россия добьется успеха, это серьезно ударит по репутации американского лидера.

    Сравнения с Афганистаном, отмечает издание, звучат все чаще: там вывод войск и приход к власти талибов также привел к обвинениям в адрес президента.

    Трамп неоднократно подчеркивал, что не несет ответственности за происходящее. На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент заявил: «Это была не моя война – это была война Байдена. Это не моя война. Я пытаюсь вас из нее вывести». Однако эксперты предупреждают, что дальнейшее развитие событий может изменить общественное восприятие.

    Советник Совета по международным отношениям Майкл Фроман отметил, что поспешное соглашение с Москвой может дорого обойтись Вашингтону. По его словам, если «российская техника будет въезжать в Харьков, это будет не менее позорной картиной, чем американская в Кабуле».

    На прошлой неделе Трамп одобрил новые поставки оружия на миллиарды долларов и пригрозил Владимиру Путину санкциями, если перемирие не будет достигнуто в течение 50 дней. В Белом доме сообщили, что эти шаги призваны остановить кровопролитие, однако часть сторонников Трампа опасается, что рост поддержки Киева может сделать конфликт «войной Трампа».

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана самым позорным днем в истории Соединенных Штатов.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил о возможности повторения афганского сценария для Украины, если ей откажут в членстве в НАТО.

    Команда Трампа в феврале пересмотрела подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев.

    В июле Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России подчеркнул, что Москва считает дипломатическое урегулирование на Украине приоритетным направлением, но любые попытки выставлять требования России, а тем более ультиматумы, считает неприемлемыми.

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    22 июля 2025, 03:26 • Новости дня
    Обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины встревожили G7 и ЕС
    Обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины встревожили G7 и ЕС
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Послы G7 и Евросоюза прокомментировали масштабные обыски в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро на Украине.

    «G7 пристально следит за сегодняшними событиями в НАБУ, включая расследование в отношении нескольких сотрудников НАБУ за предполагаемые преступления», – заявили послы G7 в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Дипломаты выразили серьезную обеспокоенность, а также сообщили, что планируют «обсудить эти события с руководством правительства». Также сообщается, что состоялась их встреча с представителями НАБУ, передает РИА «Новости».

    Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова призвала Киев «сохранить достижения реформ» и не допустить потери международной поддержки.

    Напомним, Служба безопасности Украины провела масштабные обыски в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро по подозрению в связях с российскими спецслужбами и участии в коррупционных схемах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запад подталкивал Киев к созданию Национального антикоррупционного бюро, антикоррупционной прокуратуры и антикоррупционного суда как условия для либерализации визового режима с Евросоюзом. Запад рассматривал эти новые ведомства как инструменты влияния на Украину.

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