Замглавы правительства Новгородской области арестовали по делу о взятке

Tекст: Алексей Дегтярев

Шульцеву предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере, его арестовали на месяц и 30 суток, сообщили в суде, передает ТАСС.

Суд отказал в удовлетворении требований защиты и обвиняемого о более мягкой мере пресечения. Сумма и обстоятельства предполагаемой взятки не сообщаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего сити-менеджера Кирова Дмитрия Драного арестовали в Ярославле по обвинению в получении взятки.