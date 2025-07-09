Politico: Еврокомиссия пригрозила сократить помощь беднейшим странам Африки

Tекст: Ольга Иванова

Еврокомиссия предложила сократить финансовую помощь наиболее бедным странам Африки, если они не примут меры по ограничению миграционных потоков в Европу, передает РИА «Новости». Об этом стало известно из проекта бюджетного плана ЕС на 2028-2035 годы, с которым ознакомилось издание Politico.

Газета отмечает: «В плане комиссия предлагает сократить финансирование более бедных стран в будущем, если они не сыграют свою роль в сокращении миграционных потоков». Брюссель рассчитывает добиться соглашений, аналогичных заключенному с Тунисом в 2023 году, когда Тунису пообещали более одного миллиарда евро в обмен на помощь в задержании лодок с нелегальными мигрантами. Однако сумма выплаты впоследствии была уменьшена до 127 млн евро, и Тунис отказался от сделки, вернув уже полученные 60 млн евро.

Ожидается, что новый план по сотрудничеству с североафриканскими странами будет представлен председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на следующей неделе. Для утверждения инициативы ей потребуется убедить социал-демократов и партию «зеленых» в Европарламенте, которые скептически относятся к такого рода решениям. Politico также отмечает, что возможное принятие этого плана приведет к изменению подхода ЕС к развитию в сторону опыта США и Британии, где внешняя помощь используется для решения внутренних задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри заявил о решительном несогласии с планами депортации мигрантов на территорию страны.

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с рядом стран Африки, Азии, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о приеме депортируемых мигрантов из Соединенных Штатов.