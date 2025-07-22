Орешкин заявил об угрозе депопуляции для мировой экономики

Tекст: Валерия Городецкая

На форуме «Территория смыслов» Орешкин заявил, что численность населения планеты достигнет максимума в 2040-х годах, после чего начнет снижаться, передает ТАСС. Он подчеркнул, что депопуляция станет главным вызовом для мировой экономики и цивилизации в целом.

«В целом, население планеты достигнет своего пика в 40-е годы этого столетия и дальше пойдет вниз. На самом деле, ключевой вызов и ключевой риск нашей цивилизации – это ее вымирание и депопуляция. Это сейчас мало кто осознает», – сказал он.

Орешкин добавил, что прогнозы по численности населения ежегодно пересматриваются в сторону ухудшения и тема депопуляции будет все чаще обсуждаться на глобальном уровне.

Он также указал на изменение структуры мировой экономики. По его словам, страны БРИКС по объему ВВП уже превосходят страны G7, а «Большая семерка» больше не занимает ведущих позиций.

Орешкин обратил внимание на то, что центр экономической активности переместился за пределы стран G7, а среди лидеров по размеру экономики сейчас находятся Китай, Индия и Россия.

Ранее немецкий фонд мирового населения подсчитал прирост населения Земли за 2024 год.