А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Орешкин заявил об угрозе депопуляции для мировой экономики
В ближайшие десятилетия рост населения Земли сменится сокращением, что может привести к глобальным экономическим и цивилизационным рискам, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.
На форуме «Территория смыслов» Орешкин заявил, что численность населения планеты достигнет максимума в 2040-х годах, после чего начнет снижаться, передает ТАСС. Он подчеркнул, что депопуляция станет главным вызовом для мировой экономики и цивилизации в целом.
«В целом, население планеты достигнет своего пика в 40-е годы этого столетия и дальше пойдет вниз. На самом деле, ключевой вызов и ключевой риск нашей цивилизации – это ее вымирание и депопуляция. Это сейчас мало кто осознает», – сказал он.
Орешкин добавил, что прогнозы по численности населения ежегодно пересматриваются в сторону ухудшения и тема депопуляции будет все чаще обсуждаться на глобальном уровне.
Он также указал на изменение структуры мировой экономики. По его словам, страны БРИКС по объему ВВП уже превосходят страны G7, а «Большая семерка» больше не занимает ведущих позиций.
Орешкин обратил внимание на то, что центр экономической активности переместился за пределы стран G7, а среди лидеров по размеру экономики сейчас находятся Китай, Индия и Россия.
Ранее немецкий фонд мирового населения подсчитал прирост населения Земли за 2024 год.