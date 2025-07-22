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    Китай берет пример с России в деле противостояния с Западом
    Лавров заявил, что Европа плохо усвоила уроки истории
    Эксперты раскритиковали избирательность в наказании за межнациональные конфликты
    В Совфеде назвали мракобесием решение Таллина о переименовании Центра русской культуры
    Губернатор Калининградской области призвал жителей игнорировать заявления стран НАТО
    Кремль прокомментировал позицию Алиева по конфликту на Украине
    Верховная рада поддержала ограничение полномочий НАБУ
    Силовики начали оперативные мероприятия в Михайловском театре
    Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Германия готова назло русским вооружать Украину даже в одиночку

    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    22 июля 2025, 16:20 • Новости дня

    Венгрия отказалась поддержать членство Украины в ЕС несмотря на угрозы Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не собирается поддерживать вступление Украины в Европейский союз, несмотря на угрозы, которые звучали со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    «Я хотел бы четко заявить: как бы ни угрожал нам президент Зеленский, Венгрия не поддержит вступление Украины в Европейский союз», – отметил Сийярто на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Андорры Иммой Тор Фаус, передает ТАСС.

    По его словам, Зеленский и украинские власти проявляют враждебное отношение как к самой Венгрии, так и к венгерскому народу, включая жителей Закарпатья. Сийярто подчеркнул, что подобное отношение стало очевидным в последние годы.

    Министр напомнил, что украинское руководство лишило венгерское меньшинство в Закарпатье основополагающих прав. Кроме того, он рассказал о гибели 45-летнего этнического венгра Йожефа Шебештьена, который скончался после избиения на призывном пункте за отказ идти на фронт. Венгрия уже потребовала от Евросоюза санкций против трех украинских военных, причастных к насильственному призыву и нарушению прав человека.

    Ранее саммит стран Евросоюза не смог согласовать итоговое заявление из-за позиции Венгрии, отказавшейся поддержать начало переговоров о вступлении Украины.

    Подавляющее большинство участников референдума в Венгрии – 95% – высказались против скорого вступления Украины в Евросоюз.

    22 июля 2025, 09:52 • Новости дня
    СМИ: Главком ВСУ Сырский отправил отца на лечение в Москву
    СМИ: Главком ВСУ Сырский отправил отца на лечение в Москву
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отец главнокомандующего украинскими вооруженными силами Александра Сырского находится на лечении в московской клинике, сообщают СМИ.

    Отец главкома ВСУ Станислав Сырский с апреля борется с заболеванием головного мозга, обострившимся после коронавируса, Сырскому-старшему 86 лет, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сначала он проходил лечение во Владимире, где проживала семья, однако врачи не смогли оказать необходимую помощь.

    После этого семья Сырского переехала для лечения в Москву, где Станиславу Сырскому выделили отдельную палату, рядом находилась его супруга. Месяц пребывания в столичной клинике обходился в 1 млн рублей.

    Источники уточняют, что между Александром Сырским и его родителями ухудшились отношения из-за разных взглядов на спецоперацию. Семья занимает пророссийскую позицию и регулярно участвовала в шествии «Бессмертного полка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году приемный сын главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян с освобождением Авдеевки в ДНР.

    Комментарии (22)
    21 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой

    Зеленский заявил о планах Киева обсудить обмен пленными на переговорах с Москвой

    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что представители Киева готовят как минимум один обмен с Россией, передает «Московский комсомолец».

    Он подчеркнул, что для достижения настоящего результата по завершению конфликта «необходима встреча на уровне лидеров». По его словам, в переговорах требуется больше динамики, поскольку это «сложное направление».

    Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Комментарии (19)
    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    Комментарии (0)
    22 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль прокомментировал позицию президента Азербайджана по конфликту на Украине

    Кремль: Разногласия по Украине не должны мешать отношениям России и Азербайджана

    Кремль прокомментировал позицию президента Азербайджана по конфликту на Украине
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разногласия по конфликту на Украине не станут причиной для разрушения отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разногласия между Россией и Азербайджаном по украинскому конфликту не должны разрушить взаимовыгодные отношения двух стран, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что в Кремле известна позиция руководства Азербайджана по Украине, в этом мнения Москвы и Баку расходятся.

    По его словам, Алиев с самого начала занял такую позицию, с которой Кремль не согласился сразу.

    Он добавил, что эти разногласия не должны мешать преодолеть кратковременное охлаждение в отношениях между Москвой и Баку.

    По мнению Пескова, ни Россия, ни Азербайджан не должны жертвовать обоюдовыгодными интересами ради текущей ситуации.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ со словами «продолжайте также».

    Баку обостряет отношения с Москвой после задержания российскими правоохранителями членов этнической ОПГ в Екатеринбурге.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость уважительного отношения к русским в Азербайджане на фоне непростого этапа в отношениях двух стран.

    Комментарии (43)
    22 июля 2025, 06:45 • Новости дня
    ВСУ возобновили попытки прорыва в Курскую область

    Tекст: Антон Антонов

    На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ возобновили попытки прорыва на российскую территорию.

    «На Теткинском и Глушковском направлениях за счет переброшенных резервов враг возобновил попытки прорыва на нашу территорию», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В частности, ВСУ предприняли попытки прорыва в Курскую область в районе Бессаловки и поселка Новый Путь. Благодаря комплексному огневому поражению, в том числе ударам ВКС России, обе штурмовые группы были уничтожены.

    На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Кондратовки, где активно работает авиация. Российские силы также ведут ожесточенные бои в Варачино, контролируя значительную часть населенного пункта. В Юнаковке и окрестностях «Северяне» продолжают успешное наступление.

    ВСУ за сутки предприняли три неудачные контратаки в районах Кондратовки, Андреевки и Юнаковки, задействовав свыше 40 человек. Более половины из них уничтожено, 15 остались ранеными на линии соприкосновения, немногие бежали.

    На Харьковском направлении идут ожесточенные бои в лесах и в Волчанске. «Северяне» уничтожили три боевые группы противника, продвинулись более чем на 500 м. На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ, автомобильная техника и радиолокационная станция ПВО. В лесах западнее Волчанска почти полностью уничтожена штурмовая группа ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 200 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня вооруженные силы Украины почти прекратили попытки прорыва на российскую территорию на Теткинском и Глушковском направлениях.

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    21 июля 2025, 21:45 • Новости дня
    Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины
    Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий раунд переговоров между российской и украинской сторонами запланирован на четверг, он пройдет в Стамбуле.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что делегации обеих сторон могут прибыть в Стамбул уже 23 июля

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Владимир Зеленский заявил о планах Киева провести встречу с Россией в среду.

    Комментарии (0)
    22 июля 2025, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg: Украина становится для США новым Афганистаном

    Bloomberg: Трамп столкнулся с угрозой повторения «афганского сценария» на Украине

    Bloomberg: Украина становится для США новым Афганистаном
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    США могут столкнуться с риском, что Украина превратится для президента США Дональда Трампа в то же, чем Афганистан стал для Джо Байдена, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп сталкивается с трудностями из-за затяжного конфликта на Украине, пишет Bloomberg. Хотя США не участвуют в боевых действиях напрямую, а ограничиваются поставками оружия, перед Вашингтоном стоит сложный выбор: углублять вовлеченность или же держаться в стороне, рискуя быть обвиненными в недостаточной поддержке Киева.

    Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил: «Трамп руководит политикой США уже почти шесть месяцев, а война продолжается, и теперь это уже ответственность Трампа». По его мнению, если Россия добьется успеха, это серьезно ударит по репутации американского лидера.

    Сравнения с Афганистаном, отмечает издание, звучат все чаще: там вывод войск и приход к власти талибов также привел к обвинениям в адрес президента.

    Трамп неоднократно подчеркивал, что не несет ответственности за происходящее. На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент заявил: «Это была не моя война – это была война Байдена. Это не моя война. Я пытаюсь вас из нее вывести». Однако эксперты предупреждают, что дальнейшее развитие событий может изменить общественное восприятие.

    Советник Совета по международным отношениям Майкл Фроман отметил, что поспешное соглашение с Москвой может дорого обойтись Вашингтону. По его словам, если «российская техника будет въезжать в Харьков, это будет не менее позорной картиной, чем американская в Кабуле».

    На прошлой неделе Трамп одобрил новые поставки оружия на миллиарды долларов и пригрозил Владимиру Путину санкциями, если перемирие не будет достигнуто в течение 50 дней. В Белом доме сообщили, что эти шаги призваны остановить кровопролитие, однако часть сторонников Трампа опасается, что рост поддержки Киева может сделать конфликт «войной Трампа».

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана самым позорным днем в истории Соединенных Штатов.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил о возможности повторения афганского сценария для Украины, если ей откажут в членстве в НАТО.

    Команда Трампа в феврале пересмотрела подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев.

    В июле Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России подчеркнул, что Москва считает дипломатическое урегулирование на Украине приоритетным направлением, но любые попытки выставлять требования России, а тем более ультиматумы, считает неприемлемыми.

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    22 июля 2025, 03:26 • Новости дня
    Обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины встревожили G7 и ЕС
    Обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины встревожили G7 и ЕС
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Послы G7 и Евросоюза прокомментировали масштабные обыски в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро на Украине.

    «G7 пристально следит за сегодняшними событиями в НАБУ, включая расследование в отношении нескольких сотрудников НАБУ за предполагаемые преступления», – заявили послы G7 в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Дипломаты выразили серьезную обеспокоенность, а также сообщили, что планируют «обсудить эти события с руководством правительства». Также сообщается, что состоялась их встреча с представителями НАБУ, передает РИА «Новости».

    Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова призвала Киев «сохранить достижения реформ» и не допустить потери международной поддержки.

    Напомним, Служба безопасности Украины провела масштабные обыски в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро по подозрению в связях с российскими спецслужбами и участии в коррупционных схемах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запад подталкивал Киев к созданию Национального антикоррупционного бюро, антикоррупционной прокуратуры и антикоррупционного суда как условия для либерализации визового режима с Евросоюзом. Запад рассматривал эти новые ведомства как инструменты влияния на Украину.

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    22 июля 2025, 10:01 • Новости дня
    Зеленский обвинил ЕС в задержке передачи помощи на 150 млрд евро
    Зеленский обвинил ЕС в задержке передачи помощи на 150 млрд евро
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о невыполнении странами Евросоюза обещаний по предоставлению финансовой поддержки Киеву на 150 млрд евро.

    Зеленский выразил недовольство отсутствием реальных поступлений обещанной финансовой поддержки от европейских стран на фоне ранее данных гарантий, пишут «Ведомости».

    По его словам, европейские страны заявили о готовности выделить Украине 150 млрд евро, однако Киев пока не получил эти средства.

    Зеленский отметил, что страны Евросоюза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. По его словам, десять стран готовы взять эти средства.

    «Мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», – заявил Зеленский

    Он подчеркнул, что этот вопрос касается не только Евросоюза, но и НАТО.

    Ранее страны Евросоюза утвердили инвестиционный план SAFE на 150 млрд евро для усиления военного потенциала и самостоятельности оборонной промышленности Европы.

    Глава ЕК фон дер Ляйен объявила о создании европейского фонда для восстановления Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина затягивает Европу в новую финансовую дыру.

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    22 июля 2025, 11:06 • Новости дня
    Еврокомиссар обвинил Россию в использовании мигрантов как оружия против Европы
    Еврокомиссар обвинил Россию в использовании мигрантов как оружия против Европы
    @ MOHAMMED BADRA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский комиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что Россия использует мигрантов как оружие против Европы и подчеркивает необходимость диалога с ливийским лидером Халифой Хафтаром, сообщает Politico.

    Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что Евросоюз должен быть готов вести переговоры с якобы поддерживаемым Россией ливийским командующим Халифой Хафтаром, чтобы предотвратить использование миграционного кризиса как «оружия против Европы», передает Politico.

    «Есть, безусловно, опасность, что Россия... будет использовать мигрантов и миграционный вопрос в целом как оружие против Европы. Это уже происходит, и мы опасаемся, что Россия намерена поступить так же в Ливии», – подчеркнул Бруннер.

    Высказывание еврокомиссара прозвучало на фоне инцидента в Бенгази, когда самого Бруннера и министров из Италии, Греции и Мальты выдворили из города после отказа сфотографироваться с представителями администрации Хафтара. Ливийские власти объявили Бруннера персоной нон грата, опасаясь, что европейская делегация может придать легитимность администрации Хафтара, которую большинство стран мира не признает.

    Несмотря на напряженность, Бруннер сообщил, что Евросоюз готов возобновить диалог с Хафтаром и его окружением, поскольку влияние России в Ливии вызывает серьезные опасения в Брюсселе. Он отметил, что сохраняются рабочие коммуникационные каналы на техническом уровне между ЕС и представителями Хафтара.

    Ситуация обостряется из-за роста числа мигрантов, прибывающих морским путем из Ливии – особенно через центральное Средиземноморье. Хотя общее число нелегальных пересечений границ снизилось на 20% в первой половине 2025 года, этот маршрут остается самым загруженным и составляет 39% всех нелегальных прибытия в ЕС.

    Власти Греции временно приостановили рассмотрение заявлений о предоставлении убежища для мигрантов, прибывающих морем из Северной Африки, что вызвало критику со стороны правозащитных организаций. На фоне опасений о возможных новых попытках «гибридной войны» с использованием мигрантов со стороны России, Евросоюз рассматривает варианты миграционной дипломатии, включая развитие помощи Ливии и облегчение выдачи виз, чтобы контролировать миграционные потоки.

    На неформальном саммите в Германии министры внутренних дел Евросоюза согласовали более строгие миграционные правила и обсуждали создание центров для депортации отказавших в убежище мигрантов за пределами ЕС.

    В Ливии, по данным УВКБ ООН, сейчас находится более 600 тыс. перемещенных лиц. Евросоюз финансирует береговую охрану Ливии, несмотря на сообщения о массовых нарушениях прав человека, в том числе пытках и сексуальном рабстве мигрантов.

    Восток Ливии контролирует Хафтар и его армия, а запад – «признанное международным сообществом» правительство национального единства в Триполи. Европейские лидеры уже не впервые обращаются к ливийским военным лидерам для сдерживания миграции по маршруту из Африки.

    Между тем, Италия и Греция пытаются привлечь внимание союзников по ЕС и НАТО к ситуации в Ливии из-за роста влияния России.

    Еврокомиссия рассматривает возможность сокращения финансирования государств Африки в случае отсутствия мер по сдерживанию миграции в Европу.

    Глава Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри заявил о решительном несогласии с планами депортации мигрантов на территорию страны.

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    22 июля 2025, 11:20 • Новости дня
    МИД объявил об ответных мерах на санкции ЕС

    Москва существенно расширила список европолитиков с запретом въезда в Россию

    МИД объявил об ответных мерах на санкции ЕС
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на новые санкции Евросоюза Москва увеличила перечень граждан из европейских стран, которым теперь запрещен въезд в Россию, сообщили в МИД России.

    Москва существенно расширила список представителей Евросоюза и ряда европейских государств, которым теперь запрещен въезд в Россию в качестве ответа на 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС, следует из сообщения МИД на сайте.

    Среди лиц с ограничениями на въезд оказались представители евроинститутов, стран – членов ЕС, а также ряда государств, поддерживающих антироссийскую политику Брюсселя. Запрет введен на основании федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ.

    В МИД подчеркнули, что подобные антироссийские акции не способны как-либо повлиять на политику страны.

    «Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка», – заявили в ведомстве.

    Также в министерстве отметили, что все последующие санкционные решения ЕС будут получать своевременный и адекватный ответ со стороны Москвы. Российская сторона намерена и далее принимать меры в ответ на недружественные действия.

    В пятницу постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия адаптировалась к жизни под санкционным давлением.

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко допускал возможность обнуления товарооборота с Евросоюзом.

    Новый пакет санкций со стороны Евросоюза имеет ряд опасных последствий для российской экономики.

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    21 июля 2025, 17:56 • Новости дня
    Названа возможная дата нового раунда переговоров России и Украины

    ТАСС: Новый раунд переговоров России и Украины может состояться 24–25 июля

    Названа возможная дата нового раунда переговоров России и Украины
    @ БелТА/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Идет согласование на 24–25 июля», – цитирует собеседника агентство.

    Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 21:18 • Новости дня
    Россия передала ОЗХО доказательства применения Украиной токсичных веществ

    Tекст: Вера Басилая

    Москва передала в ОЗХО доказательства использования токсичных химикатов Киевом против мирных жителей и военных, включая результаты лабораторных анализов с мест инцидентов, сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

    По словам Тарабрина, Россия предоставила Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательства применения Киевом токсичных химикатов, передает ТАСС. По его словам, Киев применял их, как против российских военных, так и против мирного населения.

    Он уточнил, что эти данные основаны на анализах проб с мест предполагаемых химических инцидентов, а экспертизы проводились сертифицированной лабораторией Минобороны России.

    Ранее Россия представила Организации по запрещению химического оружия доказательства применения Украиной химического оружия в Курской области.

    В ходе спецоперации на Украине зафиксировали более 400 случаев использования украинской стороной химических средств.

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    22 июля 2025, 12:29 • Новости дня
    Окружной суд Гааги снял арест с активов Газпрома

    Суд в Гааге отменил ордер на арест активов Газпрома в Нидерландах

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Гааге отозвал ордер на арест активов российской компании «Газпром» в Нидерландах, сообщает Reuters.

    Суд в Гааге отозвал ордер на арест активов российского «Газпрома» в Нидерландах, передает РИА «Новости».

    Доля компании в Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V. больше не находится под ограничением. Арест был ранее наложен по искам украинских компаний «Жнива» и «Славутич-инвест» в целях обеспечения их требований.

    Суд решил, что арест нарушает принцип государственного иммунитета, согласно которому государственное предприятие не может быть судимо на территории другого государства без его согласия.

    Ранее та же судебная инстанция отказалась рассматривать иск украинской компании «Жнива» против Газпрома, сославшись на этот же принцип иммунитета.

    В августе 2024 года Запорожский районный суд на Украине обязал Газпром выплатить украинской компании компенсацию за потерю зерна на сумму примерно 85 млн евро в связи со спецоперацией на Украине.

    Гаагский суд отказал в удовлетворении иска украинской компании «Жнива» о взыскании активов Газпрома.

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    22 июля 2025, 13:06 • Новости дня
    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ

    Политолог Шеслер: Зеленский продолжит давление на НАБУ до полного подчинения

    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ
    @ SBUkr

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейская критика атак офиса Зеленского на Национальное антикоррупционное бюро Украины объясняется тем, что Запад не хочет терять рычаги влияния на Киев. Но европейские чиновники не смогут помешать властям Украины взять ведомство под контроль, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее послы ЕС и G7 осудили обыски в НАБУ.

    «Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано США для управления правоохранительными органами страны извне. Бюро, будучи вне зоны влияния силовиков, получило огромную власть. При этом, формально оно замыкается только на президента, но на самом деле это структура Госдепа», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «На счету бюро наиболее громкие расследования. Например, дело против «Укроборонпрома», который был фактически кормушкой предыдущего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Теперь же НАБУ вплотную подобралось к Зеленскому», – продолжила аналитик.

    Впрочем, ни о какой объективности в работе бюро не может идти речи, уточнила она. «С его помощью возбуждались дела против неугодных политиков, бизнесменов, общественных деятелей. Более того, по звонку из Вашингтона НАБУ прекратило расследование в отношении руководства компании Burisma Holdings, в совет директоров которой входил Хантер Байден – сын Джо Байдена», – напомнила эксперт.

    «Сейчас же члены Демократической партии США потеряли весомую часть рычагов управления НАБУ, а в Госдепе происходят кадровые пертурбации. В итоге, в Вашингтоне за бюро, по сути, никому заступиться. Послы стран ЕС взяли на себя ношу по защите украинской структуры. Возможно, в Брюсселе хотят переориентировать ее на себя», – допустила спикер.

    «Ситуацией решили воспользоваться на Банковой, чтобы не разрушить НАБУ, но подчинить себе, отстранив от руководства нынешних сотрудников, и поставив во главу марионетку Зеленского. Поэтому атаки на структуру, конечно, продолжатся. И ЕС тут вряд ли сможет повлиять на Киев, поскольку не хочет терять «украинский проект», – отметила Шеслер.

    «Вероятно, Брюссель подождет окончания расследований, смены руководства НАБУ и попытается «замести все под ковер», смягчая формулировки. В Киеве же поставят Зеленскому в заслугу, что он сохранил бюро и якобы вычистил оттуда всю российскую агентуру», – резюмировала собеседница.

    Послы стран G7 выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с обысками в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и арестами его сотрудников. Дипломаты заявили, что планируют обсудить этот вопрос с членами украинского правительства.

    Посол Евросоюза Катарина Матернова в свою очередь намекнула, что за действия против бюро Киев могут лишить поддержки. «Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку», – написала она.

    Напомним, в понедельник сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генпрокурора страны провели масштабные обыски у детективов НАБУ. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции, сообщило издание «Страна». При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.

    Накануне вечером СБУ заявила о задержании «российских агентов». Одним из них оказался руководитель межрегиональных управлений НАБУ Руслан Магамедрасулова. Его подозревают в якобы ведении бизнеса на территории России.

    По версии спецслужбы, у отца фигуранта российское гражданство, однако чиновник НАБУ не указал это при оформлении допуска к государственной тайне. Мать подозреваемого проживает в Киеве, при этом получает пенсию в ДНР и поддерживает Россию, передает РИА «Новости».

    Между тем, во вторник партия «Слуга народа» внесла в парламент законопроект, предусматривающий ликвидацию антикоррупционного бюро, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Нардеп Анастасия Радина уточнила, что инициатива предполагает существенное ограничение полномочий НАБУ и САП, что фактически приведет к уничтожению антикоррупционной инфраструктуры Украины. Согласно инициативе, генеральный прокурор получит доступ ко всем делам бюро, а также будет имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и закрывать расследование по требованию стороны защиты.

    Напомним, НАБУ было создано в 2015 году под непосредственным контролем европейских и американских кураторов. Это было одним из требований для Киева для либерализации визового режима с Евросоюзом. Целью бюро провозглашалось проведение расследований фактов коррупции среди украинских высокопоставленных чиновников. На деле западные структуры хотели получить с помощью ведомства инструмент влияния на Украину.

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    22 июля 2025, 08:10 • Новости дня
    В Днепропетровской области уничтожили подготовленное в Британии подразделение ВСУ

    Подготовленное в Британии подразделение ВСУ уничтожено ФАБ в Днепропетровской области

    В Днепропетровской области уничтожили подготовленное в Британии подразделение ВСУ
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате применения авиационных управляемых бомб в селе Великомихайловка Днепропетровской области было полностью уничтожено украинское подразделение, прошедшее подготовку на британских полигонах, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский заявил об уничтожении всего подразделения ВСУ в селе Великомихайловка Днепропетровской области с помощью ФАБ. По его словам, большая часть военнослужащих этого подразделения проходила подготовку в Британии и была недавно переброшена для усиления обороны на данном участке фронта, передает ТАСС.

    Он уточнил, что среди погибших были военные с богатым опытом боевых действий, участвовавшие в сражениях на других направлениях, в том числе в Курской области.

    Ранее в результате авиационного удара фугасными бомбами по селу Ивановка в Днепропетровской области уничтожено до взвода резервных сил ВСУ, еще десять человек получили ранения.

    Офицеры ВСУ, которые изначально проходили службу в медицинских подразделениях и прошли подготовку в Британии, сейчас возглавляют штурмовые взводы в Сумской области.

    Группа из более чем 100 военнослужащих, прошедших подготовку в Британии, была переброшена ВСУ в Сумскую область и понесла потери.

    Комментарии (3)
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