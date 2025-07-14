Италия и Греция обеспокоились ростом российского влияния в Ливии

Tекст: Ольга Иванова

Италия и Греция обеспокоены усилением влияния России в Ливии, ростом миграционных потоков и бездействием союзников, сообщает Politico.

Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни назвал ситуацию в Ливии чрезвычайной, требующей совместного решения со стороны Европы. Министр сообщил, что Россия расширяет свое присутствие в Ливии, используя ее как ключевой узел в своей африканской стратегии. Греция уже направила два военных корабля для патрулирования побережья Ливии в ответ на всплеск миграции.

Власти Греции объявили о новых жестких правилах в отношении миграции, приостановив рассмотрение заявлений о предоставлении убежища для прибывающих из Северной Африки морем. С начала года на Крит из Ливии прибыло около 9 тыс. человек, что почти вдвое превышает показатель за весь 2024 год.

На недавнем военном параде в Бенгази была продемонстрирована российская военная техника, что свидетельствует о растущем сотрудничестве России с Халифой Хафтаром. Италия опасается, что Россия может создать в Ливии военно-морскую базу.

Италия и Греция пытаются заручиться поддержкой США и Франции для решения ливийской проблемы, но пока безуспешно. Дипломатическая миссия ЕС в Ливию на прошлой неделе закончилась скандалом: делегацию объявили «персоной нон грата» в Бенгази.

В июне Петербург принял более 30 ливийских делегатов и свыше 50 российских компаний на первом этапе форума, посвященного укреплению экономических связей двух стран.