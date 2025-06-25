В Петербурге стартовал второй Российско-Ливийский экономический форум

Tекст: Валерия Городецкая

Первый этап Российско-Ливийского экономического форума стартовал в Петербурге 25 июня, передает газета «Аргументы и Факты». В мероприятии приняли участие свыше 30 представителей ливийского бизнеса и государственных структур, а также более 50 российских компаний. Организаторами выступили Ассоциация управленцев и предпринимателей и деловой клуб «Лидерская среда».

Как отметил председатель ассоциации Азат Гулов, февральская встреча в Бенгази стала отправной точкой для дальнейшего диалога. «Сегодня у нас проходит второй Российско-Ливийский экономический форум. Первый был в феврале в Ливии, в Бенгази. Сегодня у нас делегация из 33 человек – это представители Министерства иностранных дел и международного сотрудничества, Агентства по инвестициям, Министерства электроэнергетики, а также руководители крупных коммерческих организаций и холдингов», – заявил он.

Форум в Петербурге стал продолжением переговоров и открыл новую страницу в истории экономических связей между Россией и Ливией, которым в 2025 году исполнится 70 лет. На повестке дня – сотрудничество в электроэнергетике, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, медицине, инвестициях и туризме. В отдельном круглом столе обсуждались туристические перспективы между странами.

Глава ливийской делегации Ахмед Аль Максаби подчеркнул, что Ливия ищет надежных партнеров для реальных проектов. По его словам, «эта встреча – первый шаг к практическим действиям» и делегация приехала «с полным пакетом предложений».

Пленарное заседание открыло форум, где был озвучен анализ рынка и подготовительные мероприятия. Гулов рассказал, что обсуждения пройдут в шести залах, а итоги и договоренности будут фиксироваться координаторами.

Директор департамента внешних связей Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Ирина Карпенко подчеркнула готовность содействовать поиску партнеров и предоставлять услуги по сертификации и арбитражу. Организаторы рассчитывают на подписание соглашений уже на следующий день. Следующий этап форума состоится в Москве с 28 по 30 июня.