Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.5 комментариев
Части сотрудников посольства США предписано покинуть Нигер
Госдеп предписал части сотрудников посольства США в Нигере покинуть страну
Части сотрудникам посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей, сообщили в диппредставительстве.
В документе сказано, что соответствующее предписание дал Госдепартамент США. Отмечается, что американское посольство в Ниамее временно сократило численность персонала. Оказание обычных услуг приостановлено. Посольство в настоящее время оказывает только экстренную поддержку гражданам США в Нигере, передает ТАСС сообщение диппредставительства Соединенных Штатов.
Американские дипломаты напомнили, что гражданам США и ранее рекомендовали не приезжать в Нигер, поскольку в стране есть «преступность, терроризм, похищения».
Госдеп США в свою очередь заявил, что американская сторона «продолжает контакты на самом высоком уровне» с Нигером. Констатируется также, что сенаторы США утвердили кандидатуру посла США в этой стране.
Между тем МИД Франции сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что самолеты французских ВВС вывезли из Нигера почти 1 тыс. человек, включая 560 французов и граждан других стран. Уточняется, что это уже четвертый по счету самолет.
Как сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна, вскоре планируется отправка в Нигер пятого рейса.
Напомним, нигерийские военные объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума. Франция потребовала освободить Базума. Новые власти страны отвергли это требование, заявив, что Нигер не склонится под международным давлением.
С 1960 года Нигер перестал быть колонией Франции, однако Париж сохранял влияние в этой стране. Нигер является одним из основных поставщиков урана для французских атомных реакторов.