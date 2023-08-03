Части сотрудников посольства США предписано покинуть Нигер

Госдеп предписал части сотрудников посольства США в Нигере покинуть страну

Tекст: Ольга Никитина

В документе сказано, что соответствующее предписание дал Госдепартамент США. Отмечается, что американское посольство в Ниамее временно сократило численность персонала. Оказание обычных услуг приостановлено. Посольство в настоящее время оказывает только экстренную поддержку гражданам США в Нигере, передает ТАСС сообщение диппредставительства Соединенных Штатов.

Американские дипломаты напомнили, что гражданам США и ранее рекомендовали не приезжать в Нигер, поскольку в стране есть «преступность, терроризм, похищения».

Госдеп США в свою очередь заявил, что американская сторона «продолжает контакты на самом высоком уровне» с Нигером. Констатируется также, что сенаторы США утвердили кандидатуру посла США в этой стране.

Между тем МИД Франции сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что самолеты французских ВВС вывезли из Нигера почти 1 тыс. человек, включая 560 французов и граждан других стран. Уточняется, что это уже четвертый по счету самолет.

Как сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна, вскоре планируется отправка в Нигер пятого рейса.

Напомним, нигерийские военные объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума. Франция потребовала освободить Базума. Новые власти страны отвергли это требование, заявив, что Нигер не склонится под международным давлением.

С 1960 года Нигер перестал быть колонией Франции, однако Париж сохранял влияние в этой стране. Нигер является одним из основных поставщиков урана для французских атомных реакторов.