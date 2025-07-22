Германия готова назло русским вооружать Украину даже в одиночку

Италия не присоединится к инициативе по закупке европейскими странами американского оружия для Украины, пишет La Stampa. На это у страны нет денег в бюджете.

Ранее Politico сообщила, что Франция не присоединилась к другим европейским странам в финансировании поставок американского вооружения Украине. Кроме того, не будет участвовать в закупках странами НАТО американского оружия еще и Чехия.

Ну, с Венгрией и Словакией понятно, от них никто и не ждал помощи. А вот одновременный отказ ключевых сторонников поддержки Украины, признаться, удивил.

А ведь только в понедельник американский президент Дональд Трамп торжественно объявил о заключении с европейцами соглашения, согласно которому батареи ПВО Patriot отправятся на Украину «в течение нескольких дней».

Трамп утверждает, что Украина уже получает ракеты для Patriot из Германии, и что Вашингтон уже получает за них полную оплату от Берлина.

Как сообщает WSJ, Трамп еще 11 июля поговорил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и согласился на его предложение о поставках Украине систем Patriot за счет Берлина. То есть Мерц сам проявил инициативу оплатить поставки.

Издание утверждает, что Трамп предложил Мерцу купить пять установок, и тот согласился на предложение. Уточняется, что Германия может направить Киеву две свои системы, а другие приобрести у Вашингтона. Сумма сделки оценивается приблизительно в $2 млрд.

Также сообщается, что Мерц планирует обсудить этот вопрос с другими европейскими лидерами.

Пока не очень понятно, у кого он найдет понимание. Франция, Чехия и Италия уже отказались. Греция и Испания уже ранее отказывались передать свои установки. По факту, выходит, что единственная страна, давшая согласие участвовать во всем этом, – сама Германия.

Если отталкиваться от суммы 2 млрд евро, то это не так много на фоне общей суммы, которую Берлин уже выделил Киеву с начала СВО. Еще в 2023 году тогдашний министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на пресс-конференции в Киеве хвастал тем, что правительство его страны заложило по пять миллиардов в год на поддержку Украины до 2027 года.

И это было еще во времена Олафа Шольца, который, в отличие от своего сменщика, категорически отрицал даже теоретическую возможность передачи Киеву дальнобойных ракет и всячески тормозил включение Германии в процесс вооружения Украины: до последнего сопротивлялся поставкам танков, и даже в начале СВО Берлин все еще слал Киеву каски и бронежилеты, в то время как союзники по НАТО вовсю поставляли наступательное вооружение.

Тем не менее при Шольце Германия вышла на второе место после Штатов по уровню поддержки киевского режима. Очевидно, Трамп хотел бы поменяться местами, и он вполне может ожидать благосклонности Мерца, который с первых дней своего канцлерства пытался убедить американского лидера в необходимости продолжения поддержки Украины. Судя по всему, ему это удалось. И он готов оплатить процесс.

Германия вообще поражает своей упрямостью и готовностью «морозить уши» назло России. В феврале тогдашний министр экономики страны Роберт Хабек заявил, что немецкая экономика сокращается два года подряд и в 2025-м едва вырастет, ибо «застряла в стагнации».

В 2024 году ВВП Германии сократился на 0,2% после снижения на 0,3% в 2023-м, притом что ранее он десятилетиями показывал рост. Практически каждый месяц появляются сообщения о массовых сокращениях производства или и вовсе ухода из страны бывших некогда промышленных локомотивов Германии и всей Европы. Это прямой результат участия некогда первой экономики Евросоюза в геополитических авантюрах Запада на украинском направлении.

А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

Что же произошло с немцами, куда девался весь их хваленый «прагматизм»? Впрочем, это вызывает вопросы, только если смотреть с точки зрения экономики. Если взглянуть с точки зрения истории и геополитики, становится ясно, что ничего не случилось, они всегда такими были.

Европейская русофобия, боязнь усиления России и готовность отдавать свой суверенитет кому угодно, лишь бы не русским – отдельная и обширная тема. И немцы здесь никогда не были исключением, напротив, именно боязнь России в сочетании с желанием поживиться и обрести за счет нашей страны «жизненное пространство» только в ХХ веке дважды заставляла их воевать с нами. Не под давлением США или кого бы то ни было, а по собственной инициативе.

Поэтому «прагматизма» от немцев ждать не стоит уже давно. Напротив – стоит ждать усиления русофобии и увеличения поддержки Украины. И не стоит рассчитывать на то, что избиратели откажутся это терпеть. Они сами выбрали еще большего «ястреба», чем Шольц. Ибо боятся России больше, чем кого бы то ни было еще, и готовы платить за то, чтобы уменьшить свои страхи. И если Шольц рекомендовал прикручивать газ и реже мыться, то Мерц снимет с бюргеров последние штаны, чтобы отдать их украинским солдатам.

Просто потому, что они уверены, что, когда кончится пушечное мясо ВСУ, воевать с Россией и умирать пойдут они сами.

А пока будут откупаться «Пэтриотами», а дальше и «Таурусами». Варианта просто «соскочить», отказаться, как это сделали французские коллеги, для них не существует.