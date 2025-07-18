Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

Нужно быть полным имбецилом для того, чтобы поверить англичанам как союзникам. Просто потому, что история не знает ни одного примера, когда британские политики пошли бы на серьезный риск для своей страны из союзнических обязательств. Однако их любимый спорт на протяжении уже нескольких столетий – это бросать союзников под приближающийся автобус, то есть создавать ситуации, при которых континентальные страны истощают свои силы в противостоянии с заведомо более сильным противником. А Лондон выходит дипломатическим победителем.

Поэтому давайте будем считать, что правительство Германии прекрасно понимает: ничего серьезного так называемый Кенсингтонский договор, заключенный 17 июля 2025 года между Берлином и Лондоном, за собой повлечь не может. Что очевидно сразу по нескольким причинам. Во-первых, обе страны являются участницами НАТО, а игнорировать блоковую дисциплину могут там позволить себе только США. Во-вторых, Британия и Германия не располагают ресурсами для того, чтобы совместно восстанавливать сколько-нибудь серьезный военный потенциал. И, наконец, никакие серьезные договоры в области обороны им не нужны – воевать такому союзу не с кем. Но давайте обо всем по порядку.

Появление странного договора Берлина и Лондона стало, будем надеяться, финальным аккордом бурной для международной политики недели, начавшейся противоречивыми заявлениями президента США по украинскому вопросу и продолженной энергичным нападением Израиля на очередного своего соседа – теперь это Сирия.

Договорившиеся, вроде бы, о новых совместных мерах по самому широкому кругу вопросов – от экологии до обороны – канцлер ФРГ и британский премьер внесли в наши общие впечатления как раз необходимую меру абсурда. Став тем самым элегантным, истинно европейским дополнением тех трагедий, которые действительно происходят на мировой арене. Достаточно вегетарианским по сравнению с теми буйствами, что творят США или Израиль. Правительство последнего в очередной раз показало, что уже давно не только перешло все «красные линии» во внешней политике, но и забыло об их существовании.

Теперь объектом атаки Израиля стал новый сирийский режим, столкнувшийся с племенами друзов на своей территории. В ответ на это Тель-Авив нанес авиационные удары по объектам в сирийской столице, а параллельно провозгласил себя новым «шерифом Ближнего Востока». Насколько устойчивой окажется такая стратегия, мы не знаем, но пока она производит весьма решительное впечатление.

Немного раньше президент США Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями по поводу России и украинской проблемы. Суть их, если убрать словесную эквилибристику, состоит в том, что США намерены переложить все расходы по противостоянию с Россией на плечи своих союзников. Насколько значительными такие расходы могут оказаться, пока абсолютно неизвестно. Однако это сразу же внесло смятение в ряды европейских лидеров и государств. Тем более что они за последние месяцы уже вполне освоились с ролью статистов при большой игре, где главные роли исполняют Россия и США. Европейцы проводили многочисленные встречи, позировали перед фотографами и заявляли о готовности направить на Украину мифические «миротворческие силы» – идея одинаково яркая и нереализуемая, поскольку против этого заведомо выступает Россия.

Теперь Европе четко пояснили из Вашингтона, что от них в действительности требуется. Генеральный секретарь НАТО, голландский политик Марк Рютте, по своему обыкновению, радостно приветствовал инициативу Трампа. Реакция нескольких стран Европы оказалась предсказуемой: Франция и Италия, а также яростная в отношении России Чехия, отказались от участия в новой американской инициативе. Франция, как известно, вообще помогает киевскому режиму одними словами – ее военная помощь за все три года оказалась в 10 раз меньше немецкой. Италия дает еще меньше и также предпочитает действовать в риторической плоскости. Так что сюрпризом их решение не оказалось ни для кого.

На фоне такого показательного уклонения от своих обязанностей перед США наиболее активным из европейцев понадобилось громко высказаться. Результатом стал подписанный в Лондоне договор – масштабный по охвату, но совершенно лишенный серьезного по меркам международной политики содержания. Что, видимо, и стало основным аргументом для его сравнительно легкого принятия обеими сторонами. Решение, на фоне всех последних движений Европы в мировой политике, абсолютно закономерное. В первую очередь потому, что на самом деле ни в каком оборонном союзе Германия и Британия не нуждаются.

Однако их лидерам до зарезу необходимы «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны крупнейших держав Азии, а также полного непонимания того, как им выбираться из украинского кризиса. Куда британские и германские элиты свои страны совершенно необдуманно затащили несколько лет назад.

В результате новый британско-германский договор стал поистине всеохватным документом, он включает в себя даже намерение соединить Лондон и Берлин прямым железнодорожным сообщением – задача крайне «актуальная» для повышения их обороноспособности. Также там присутствуют вопросы управления миграцией, школьный туризм, учреждение нового бизнес-форума и германские инвестиции в Британии, которые теоретически создадут там порядка 600 новых рабочих мест.

Однако, помимо тактической причины – необходимости для лидеров Британии и Германии громко высказаться, – у содержательной ничтожности их договора есть более фундаментальные основания. На протяжении нескольких десятилетий европейская политика не может найти выход из дилеммы между как бы необходимостью что-то делать в сфере обороны и безопасности и полным отсутствием для этого практического смысла. В первую очередь потому, что реальное военное сотрудничество им может быть нужно только против страны, которую они в любом случае победить не в состоянии – России.

Зачем тогда его развивать? После начала специальной военной операции на Украине такой смысл вроде был найден: это позволило многим в Европе вздохнуть с облегчением, а в России, наоборот, испытать что-то вроде беспокойства. Однако за прошедшие три года европейцы в деле повышения собственной дееспособности особенно не продвинулись. Было принято много планов и деклараций о намерениях, но практических шагов пока не видно. Максимум, что можно ожидать от европейцев – это покупка тысяч нищих граждан балканских стран для того, чтобы отправить их в окопы на Украине.

Это объясняется вторым фактором всей региональной политики: сравнительно серьезные инициативы европейцев в оборонной области немедленно столкнутся с внимательным отношением со стороны США, которых любая самодеятельность подопечных в Старом Свете никогда не будет устраивать. Даже сейчас, когда правительство Трампа говорит о том, что Европа должна больше заниматься своим военным строительством, оно совершенно не подразумевает, что это кто-то должен делать самостоятельно или к собственной выгоде.

И не стоит думать, что пресловутая милитаризация Германии, которой мы в последнее время любим друг друга стращать, может означать раскачку немецкой военной промышленности до угрожающих миру масштабов. Американцы уже неоднократно твердо и недвусмысленно давали понять: вооружение Европы – это покупка европейцами американского оружия, не более. Что Трамп, собственно говоря, им опять сообщил. При этом нельзя сказать, что Европа в ее нынешнем состоянии не представляет для России никакой угрозы: она еще может кусаться. Но конкретными проявлениями этой угрозы ни в коем случае нельзя считать то, что европейские политики преподносят избирателями в качестве доказательств своей решительности.