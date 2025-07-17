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    17 июля 2025, 11:28 • Экономика

    Как Россия удержала четвертое место среди крупнейших экономик мира

    Как Россия удержала четвертое место среди крупнейших экономик мира
    @ Silas Stein/dpa/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россия остается на четвертом месте среди крупнейших экономик мира по паритету покупательской способности, следует из рейтинга Всемирного банка. Впереди только Китай, США и Индия. Тогда как Япония и Германия отстают. Что это значит и почему в более известном рейтинге по номинальному ВВП Россия находится ниже?

    Согласно рейтингу Всемирного банка, Россия остается на четвертом месте среди крупнейших экономик мира по ППС – паритету покупательской способности. Этот метод расчета экономических показателей государств позволяет учитывать разницу в уровнях цен. В 2024 году Россия достигла показателя в 6,92 трлн долларов. Годом ранее объем экономики в перерасчете по ППС составлял 6,45 трлн долларов.

    Первое место как крупнейшая экономика в мире занимает Китай (38,2 трлн долларов), затем идут США (29,2 трлн) и Индия (16,2 трлн долларов). Россия на четвертом месте, но ей в спину дышит Япония с показателем в 6,4 трлн долларов. Но если в прошлом Токио не хватало 264 млрд долларов, то теперь разрыв с Россией увеличился до 514 млрд долларов. На шестом месте Германия с 6 трлн долларов.

    «В рейтинге стран по ВВП (ППС) с огромным отрывом идет первая тройка стран – Китай, США и Индия. Размер каждой из этих экономик превышает 10 трлн международных долларов. При этом Китай уже давно опережает США в рейтинге ВВП по ППС (но не в рейтинге ВВП по текущему обменному курсу доллара). Это связано с тем, что многие товары и услуги в Китае стоят существенно дешевле, чем в США в сопоставимых ценах. Но такое сравнение всегда условно, так как не принимает в расчет различия в ассортименте и качестве потребляемых товаров и услуг в сравниваемых странах», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    Что касается четвертого-шестого мест, то значения ВВП стран, занимающих эти места, отличаются незначительно, хотя Россия и увеличила отрыв от Японии по сравнению с 2023 годом, добавляет эксперт.

    Есть несколько методик оценки ВВП.

    «Паритет покупательской способности отражает скорее физические параметры экономики (сколько произведено конечных товаров и услуг) в пересчете на соотношение тех же стоимостей в других странах. Такая оценка контрастирует с более привычной оценкой номинального или реального ВВП в пересчете на доллары»,

    – отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. По номинальному ВВП в долларах Россия, по данным ВБ, занимает восьмое место. Но рейтинг по ППС считается более объективным. Российская экономика динамично развивалась последние пару десятилетий, что позволило значительно нарастить потенциал выпуска, добавляет эксперт. Так, с начала 2000-х доля ВВП США по ППС стремительно снижалась с 22% до 15%. В то же время доля ВВП Китая по ППС выросла с 2% до почти 20%. Доля же российского ВВП по ППС в мире за последние 20 лет поднялась с 2,5% до 3,5%, отмечает Евстифеев.

    Что же помогает России удерживать четвертое место? «Во-первых, это большой внутренний рынок и широкая база потребления, что стимулирует экономическую активность. Во-вторых, цены на базовые товары и услуги в нашей стране значительно ниже, чем в развитых странах, поэтому реальный объем потребления в расчете на душу населения выше, чем показывает ВВП по номинальному курсу. В-третьих, экспорт таких ресурсов, как нефть, газ, уголь, металлы, приносит значительные поступления в государственный бюджет, а их дешевизна для внутреннего рынка гарантирует низкие издержки производства для промышленности. И, наконец, консервативная бюджетная политика привела к сбалансированности бюджета и невысокому уровню государственного долга», – считает Юлия Давыдова, директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Плеханова.

    «Помогало наращивание объема выпуска, в том числе в сфере ВПК. Активное развитие сектора услуг, особенно в финансовой сфере», – добавляет Евстифеев.

    Если говорить о сопоставлении уровня жизни в различных странах, то более релевантен показатель не абсолютного ВВП по ППС, а ВВП на душу населения, считает Беленькая. По ВВП на душу населения Россия (47 405 международных долларов) находится между Венгрией (47 635) и Словакией (47 180), к сожалению, отставая от Японии (51 685) и Германии (72 300). «Но и по этому показателю у России есть заметный прогресс – в 2023 году ВВП по ППС на душу населения составлял 44,268,7, а в 2019 году – лишь 30,963,9 международных доллара. То есть за 5 лет среднегодовой рост составил 8,9%», – указывает собеседник.

    Россия по темпам роста ВВП за последние 20 лет обошла все западные страны, говорил недавно глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В последние два года, в 2023-2024 годах, российская экономика, действительно, показывала высокие темпы роста – выше 4%. «Это было связано со значительным расширением потребления домашних хозяйств и инвестиционной активности, эти процессы поддерживались бюджетным импульсом (рост военных расходов, поддержка импортозамещения), высоким темпом роста кредитования, максимальными за 16 лет темпами роста зарплат на дефицитном рынке труда», – поясняет Беленькая.

    «Драйвером роста экономики остаются сырьевые сектора. Тем не менее, в том числе из-за внешних ограничений, структура экономики меняется, и в число лидеров выходят компании технологического сегмента и импортозамещаемых отраслей»,

    – отмечает Евстифеев. В этом году темпы роста и нашей экономики, и мировой в целом замедляются.

    Однако Россия с большей вероятностью сохранит свое четвертое место в рейтинге ВВП по ППС. «Перспективы роста экономики Японии выглядят ограниченно, что подчеркивается торговым противостоянием с США. Прежняя и ранее крайне успешная модель экономики Японии постепенно себя исчерпывает, власти страны пока в поисках ответа на новые вызовы. Для российской экономики также характерны традиционные риски, связанные с сокращением экспортного канала и технологическим развитием. И если в терминах номинального или реального ВВП у Японии больше шансов оставаться ниже в строчках рейтинга, то по ППС, вероятно, Россия останется выше», – считает Владимир Естифеев.

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