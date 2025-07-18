Израиль радикально решает «проблему Сирии»

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

16 июля Израиль нанес серию ударов по Сирии. И речь не о складах, не о пунктах дислокации сирийской армии – нет, Тель-Авив сразу разбомбил президентский дворец (где сейчас сидят захватившие власти в стране исламисты), Минобороны, а также Генштаб.

Не за какой-то теракт против израильтян – а формально потому, что новые сирийские власти решили устроить геноцид против своих граждан. На этот раз против друзов – этноконфессиональной группы, проживающей на юге страны (в частности, в провинции Сувейда).

Конфликт пришедших к власти в Дамаске группировок с друзами была предсказуема. «К власти в Сирии пришли бандиты, террористы, садисты и фанатики, многие годы мечтавшие расправиться с религиозными меньшинствами в Сирии. Именно в этих меньшинствах, а не в Израиле или США, новые власти видят корень всех проблем в стране. Алавитов они ненавидят по религиозным и политическим причинам. Друзы (к слову, как и курды) и вовсе вооружены и опасны», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник Аббас Джума.

Ну и, конечно, с учетом специфики экономической ситуации. Еще при Асаде страна была небогатой, а после почти полутора десятков лет гражданской войны стала попросту нищей.

Сейчас же, после свержения действующей власти и сопутствующего мародерства, ситуация еще больше ухудшилась. Соответственно, идет борьба за перераспределение немногих оставшихся ресурсов – проще говоря, отъема их у тех, кто не относится к действующей власти. То есть у разнообразных этнических и религиозных меньшинств.

Прежде всего таким образом «перераспределили» собственность алавитов, попутно расстреляв часть из них. Сейчас настала очередь друзов.

Сначала их попытались захватить бедуинские племена из числа союзников дамасских властей. А затем, когда это не получилось, глава сирийского режима с Ахмед Аш-Шараа (он же Мухаммед аль-Джулани) отправил на помощь захватчикам своих боевиков, которым удалось потеснить друзские отряды самообороны. А также по традиции расстрелять пленных на камеру.

Казалось бы, на эти кадры никто из коллективного Запада не отреагирует – как не отреагировал на уничтожение алавитов. Однако вмешался Израиль – и, не размениваясь на какие-то слова, сразу ударами с воздуха продемонстрировал свою позицию. Благо сирийское ПВО, которое могло бы ему помешать, было уничтожено израильскими военными еще в 2024 году, под шумок свержения Башара Асада.

И в итоге боевики отступили. «В результате интенсивных действий было установлено прекращение огня, и сирийские войска отошли к Дамаску. Это прекращение огня, достигнутое силой. Мы достигаем мира через силу, спокойствия через силу, безопасности через силу – на семи фронтах», – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

У Тель-Авива был даже вполне убедительный предлог для бомбежек Сирии. Дело в том, что на территории Израиля живет около 150 тысяч друзов. «Друзы воспринимаются Израилем как лояльная община. Друзы в Израиле служат в армии. Они свои», – говорит Аббас Джума.

По его словам, лидеры израильских друзов открыто призывали израильские власти к вмешательству в конфликт. «Так что не защитить друзов означало бы для Тель-Авива потерять авторитет в глазах тех, кто сегодня воюет и охраняет страну – по сути, ценой собственных жизней спасая политическую карьеру Нетаньяху», – продолжает Джума. И в этом отличие друзов от алавитов – те для Израиля были не просто не свои, но и еще рассматривались как бывшая опора иранцев в Сирии.

Однако, возможно, дело было не только в этом. «Защита дружеской общины в Сирии – это не более чем повод. Сами сирийские друзы такой защиты не просили, она для них наоборот опасна. Если израильтяне за них вписываются, то это вызывает вопросы в Дамаске и в целом среди мусульман-суннитов, окружающих эту небольшую религиозную общину», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина. На самом деле израильский премьер-министр нащупывал возможность радикального решения сирийской проблемы.

Казалось, эта проблема была решена со свержением Башара Асада – а вместе с ним и уходом его иранских партнеров, которые использовали Сирию для угрозы безопасности Израилю. Однако на место иранцев в Сирию пришли суннитские группировки, которые тоже рассматривают израильтян как своих врагов. Которые к тому же опирались не на сирийское меньшинство (алавитов), а на суннитское большинство. Попытки каким-то образом договориться с этими группировками – в частности, заключить с режимом Аш-Шараа мирный договор, предусматривающий в том числе отказ новых сирийских властей от претензий на Голанские высоты – не привели к успеху.

«Таким образом, Израиль вернулся к стратегии покоса газона. Раз нельзя обеспечить дружественный режим в Дамаске, но нужно регулярно срезать то, что там периодически вырастает. И неважно, что именно вырастает – джихадисты или националисты.

Важно то, что сильная Сирия сейчас не в интересах Израиля», – говорит специалист по Ближнему Востоку, эксперт РСМД Кирилл Семенов.

Проблема в том, что у Тель-Авива может не хватить сил для постоянной стрижки газона – в конце концов, Сирия является для этого слишком большой территорией. Оккупация даже ее части тоже маловероятна – израильтяне не могут эффективно оккупировать даже Газу или Южный Ливан.

«Но есть и еще один вариант – дать друзам возможность контролировать буферную зону на земле. Помочь друзским формированиям взять территорию под устойчивый контроль и не пускать туда враждебные Израилю элементы», – говорит Кирилл Семенов.

Однако, по его словам, здесь есть два серьезных минуса. Во-первых, в друзском обществе раскол – далеко не все сирийские друзы готовы сотрудничать с Израилем, некоторые еще пытаются найти общий язык с Дамаском. Во-вторых, у Сувейды нет общей границы с Израилем, поэтому Тель-Авиву надо брать под контроль другие южные провинции Сирии и передавать их друзам.

К счастью, обе проблемы за Израиль сейчас решает новое сирийское руководство. Чем больше оно будет творить зверства в отношение друзов, тем меньше среди них будет сторонников сосуществования с Дамаском. А также тем больше у Израиля будет поводов для военной помощи друзам.

«Израильтяне хотят обеспечить себе в Сирии некий пояс стабильности. Его создание будет сопровождаться вмешательством во внутренние дела другого государства, заходом на его территорию и другими нарушениями – но премьер-министр Нетаньяху будет идти на них явочным порядком при зеленом свете со стороны США», – говорит Елена Супонина.

При этом стоит иметь в виду, что у нынешних сирийских властей тоже есть свои покровители. «Аш-Шараа теперь нуждается не в снятии санкций, не в миллиардах долларов от монархий Залива, а в крепком турецком плече, который защитит его от потенциального сговора курдов и друзов под эгидой Израиля», – говорит Кирилл Семенов.

А значит, сирийская гражданская война будет продолжаться, и косить газоны в ней будут все заинтересованные стороны. И прежде всего, похоже, Израиль.