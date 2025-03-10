Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.

США первыми в мире создали криптовалютный Форт-Нокс Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Это первый в мире подобного рода резерв. Когда в прошлый раз США создали золотой резерв, американская валюта вскоре стала господствовать в мировой экономической системе. К чему приведет создание Америкой криптовалютных резервов и стоит ли России и другим странам последовать этому примеру? Подробности Перейти в раздел

Отключение от Starlink заставит ВСУ заново учиться воевать «Если Илон Маск пойдет на этот шаг, то ВСУ ждут крайне неприятные последствия». Такими словами военные эксперты оценивают заявления американского миллиардера о том, что при отключении Украины от системы Starlink оборона ВСУ может рухнуть. Это заявление даже спровоцировало публичную перепалку с участием госсекретаря США и главы МИД Польши. Почему Starlink настолько критичен для ВСУ? Подробности Перейти в раздел

«Мы зачищали опорник, а нам в ответ кричали на немецком» «Поступает приказ в атаку, марш! И тут внезапно замечаю сцену, которую, наверное, можно увидеть только в фильмах про Великую Отечественную войну. Пацаны встают, берут автоматы и начинают прощаться друг с другом». Ветеран СВО Денис Орлов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как его изменил боевой опыт от Сирии до Украины – и почему с войны невозможно вернуться полностью. Подробности Перейти в раздел

Как США безжалостно сожгли заживо десятки тысяч японцев 80 лет назад, в ночь на 10 марта 1945 года, США за несколько часов сожгли заживо десятки тысяч мирных японских граждан, устроив массовую бомбардировку Токио. «Ни одна воздушная атака в истории не была настолько разрушительной», пишут об этом историки. Как американцы оправдывали столь чудовищную жестокость? Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел

Резня алавитов в Латакии Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

Трамп против Маска. Началось? Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

У Европы нет выбора: будет страдать Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить. Перейти в раздел