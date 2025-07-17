  • Новость часаЗахарова: Деньгами из кармана Зеленского можно было бы накормить несколько континентов
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    Как проект «Союз–Аполлон» изменил советскую космонавтику
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    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
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    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

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    17 июля 2025, 18:54 • Новости дня

    Нетаньяху заявил о достижении перемирия на юге Сирии силой

    Израиль добился отхода сирийских войск к Дамаску интенсивными действиями

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля заявил, что перемирие на юге Сирии было установлено благодаря силовым действиям армии, и сирийские войска были вынуждены отступить.

    Прекращение огня на юге Сирии было достигнуто благодаря интенсивным действиям Израиля, передает ТАСС. Сирийские войска после этого отошли к Дамаску, о чем сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении, распространенном его канцелярией.

    «В результате интенсивных действий [Израиля] было установлено прекращение огня, и сирийские войска отошли к Дамаску. Это прекращение огня, достигнутое силой. Мы достигаем мира через силу, спокойствия через силу, безопасности через силу – на семи фронтах», – заявил Нетаньяху.

    Премьер также отметил, что Израиль проводит четкую политику демилитаризации региона к югу от Дамаска. Он пояснил, что от Голанских высот до района Друзских гор проходит одна линия демилитаризации, а вторая линия касается защиты друзов в районе Друзских гор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Сирии договорились с друзскими формированиями о выводе войск и передаче контроля за безопасностью в Сувейде. Израильские военные самолеты атаковали комплекс Минобороны и районы у президентского дворца в Дамаске, а также объекты на юге Сирии ради поддержки друзов.

    17 июля 2025, 07:36 • Новости дня
    Медведев задумался о настоящих террористах после удара Израиля по Дамаску
    Медведев задумался о настоящих террористах после удара Израиля по Дамаску
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо задаться вопросом о том, кто же настоящие террористы, так зампред СБ России Дмитрий Медведев отреагировал на удары Израиля по Дамаску, он напомнил, что Запад и США, в частности, сняли санкции с нового сирийского руководства.

    Медведев, отвечая на вопрос о возможном разочаровании Запада в сирийских властях на фоне последних событий, задал встречный вопрос о том, кого считать настоящими террористами, передает РИА «Новости».

    «Запад, в том числе Вашингтон, счел их «хорошими» и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?» – заявил он.

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    «Страшно подумать, а вдруг они все? И Вашингтон, который бомбит иранские ядерные объекты, и Тель-Авив, который пытается убить президента Ирана, бомбит Газу и Сирию, и нынешний Дамаск, который убивает своих же граждан», – продолжил Медведев.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При авиаударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик.

    Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в сирийской провинции Эс-Сувейде. Бои там уже привели к гибели более 350 человек.

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    16 июля 2025, 19:56 • Новости дня
    Минобороны отменило XI военно-технический форум «Армия» в Подмосковье
    Минобороны отменило XI военно-технический форум «Армия» в Подмосковье
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны решило не проводить ежегодный форум «Армия» в парке «Патриот».

    Министерство обороны России отказалось от проведения XI международного военно-технического форума «Армия», который должен был пройти в середине августа в парке «Патриот» в Московской области, передают Известия. Эта информация поступила от источника, знакомого с ситуацией. Подробности причин отмены мероприятия не приводятся.

    В прошлом годы форум традиционно собирал представителей оборонных предприятий, демонстрировались новейшие разработки военной техники и вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на форуме «Армия-2024» КБ «Астрон аэро» презентовала комплекс «Комбат-антидрон» для борьбы с FPV-беспилотниками.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    16 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Сирия из-за ударов Израиля запросила заседание Совбеза ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Сирия официально обратилась с запросом о проведении заседания Совета Безопасности ООН после недавних ударов Израиля по Дамаску.

    Сирия на фоне недавних авиаударов Израиля запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, сообщает РИА «Новости».

    Предварительно заседание может пройти 17 июля, передает ТАСС .

    Причиной созыва стало обострение ситуации после израильских ударов по Сирии.

    Ранее в среду Израиль нанес несколько авиаударов по Дамаску. Минздрав Сирии сообщил о по меньшей мере трех погибших и 34 раненых в результате обстрелов.

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    Со своей стороны представители израильской армии подтвердили факт бомбардировки. Они связали удары с обострением ситуации на юге Сирии, где с 13 июля идут столкновения с участием местных горцев-друзов, поддерживаемых Израилем.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии.

    Израильские ВВС атаковали президентский дворец в столице Сирии Дамаске.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал друзов вернуться с территории Сирии и предупредил о рисках для их безопасности и угрозе похищения.

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    16 июля 2025, 20:35 • Новости дня
    Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны
    Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля для назначения министром обороны страны после его отставки с поста премьер-министра.

    Глава Украины Владимир Зеленский подписал документы в Верховную раду о выдвижении экс-премьера Дениса Шмыгаля на пост министра обороны, передает ТАСС.

    Об этом глава государства сообщил в видеообращении, опубликованном в своем телеграм-канале. «Сегодня я уже подписал документы в Верховную раду о Денисе Шмыгале как новом министре обороны», – заявил Зеленский.

    В среду украинский парламент отправил в отставку Шмыгаля с поста премьер-министра, что привело к роспуску всего правительства. До этого момента Министерство обороны возглавлял Рустем Умеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины утвердила увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

    Денис Шмыгаль ранее объявил о намерении покинуть пост премьер-министра на Украине и направил соответствующее заявление. Владимир Зеленский заявил, что Денис Шмыгаль вскоре покинет пост премьера и перейдет на должность главы Минобороны.

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    17 июля 2025, 14:04 • Новости дня
    Сирийские войска вышли из провинции Сувейда после авиаударов Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Сирии договорились с друзскими формированиями о выводе войск и передаче контроля за безопасностью в Сувейде после нескольких дней ожесточенных столкновений, сообщает Bloomberg.

    Ситуация в южной провинции Сувейда стабилизировалась после объявления перемирия между вооруженными группами и правительственными силами, пишет Bloomberg. Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что достиг соглашения с друзскими формированиями о выводе армии из города и передаче охраны порядка местным структурам.

    «Мы стояли перед двумя вариантами: открытая война с израильским образованием за счет друзов и дестабилизация Сирии и всего региона или предоставление друзским жителям возможности проявить мудрость и поставить национальные интересы на первое место», – отметил он.

    В последние дни столкновения между суннитскими бедуинами и друзами привели к гибели по меньшей мере 360 человек, в том числе 207 бойцов сирийских сил безопасности, отмечает организация. Израиль не комментировал перемирие, но ранее заявил о намерении продолжить удары по Сирии до вывода сирийских войск из Сувейды. В среду израильские войска атаковали военный штаб в Дамаске и усилили присутствие на границе, заявив о недопустимости превращения юга Сирии в плацдарм для террористов.

    Шараа также обвинил Израиль в попытке втянуть страну в хаос и отметил роль посредников из США, Турции и арабских стран в предотвращении эскалации. В то же время страны Персидского залива осудили удары Израиля как дестабилизирующий фактор для региона. Глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил о согласовании шагов для прекращения кризиса.

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    Напомним, в сирийской провинции Эс-Сувейда в результате ожесточенных столкновений зафиксировано более 350 погибших, среди которых значительная доля мирных жителей и ополченцев.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии.

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    17 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    США перенаправили предназначенные Швейцарии комплекты Patriot Украине
    США перенаправили предназначенные Швейцарии комплекты Patriot Украине
    @ Jens Buttner/ZB/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

    Решение Вашингтона изменить график поставок комплексов Patriot подтверждается заявлением на сайте швейцарского федерального совета, передает РИА «Новости». Министерство обороны США официально проинформировало министерство обороны Швейцарии о пересмотре приоритетов поставок в пользу поддержки противовоздушной обороны Украины.

    В документе отмечается: «Министерство обороны США проинформировало МО Швейцарии, что приоритеты поставок систем Patriot были пересмотрены с целью поддержки Украины в ее противовоздушной обороне. Швейцария также затронута».

    Власти Швейцарии пока не располагают информацией о том, затронет ли задержка весь объем заказа, включая ракеты, и на какой именно срок откладываются поставки. Ранее из Соединенных Штатов ожидалась передача пяти комплексов Patriot, поставки которых должны были начаться с 2027 года.

    Правительство Швейцарии заключило в 2022 году контракт на приобретение 36 истребителей F-35A и пяти комплексов Patriot, изначально планируя получить вооружение в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложенная Дональдом Трампом новая схема помощи Киеву предполагает, что США будут поставлять оружие, а Европа оплачивать эти поставки.

    Российские баллистические ракеты создают сложности для работы американских систем Patriot на Украине. Согласование условий передачи комплексов Patriot на Украину продолжается, а сама отправка систем может занять несколько месяцев.

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    17 июля 2025, 10:13 • Новости дня
    Al Jazeera: Израиль нанес удары по Дамаску ради защиты друзов
    Al Jazeera: Израиль нанес удары по Дамаску ради защиты друзов
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные самолеты атаковали комплекс Минобороны и районы у президентского дворца в Дамаске, а также объекты на юге Сирии ради поддержки арабского меньшинства – друзов, отмечает Al Jazeera.

    Израиль нанес серию мощных авиаударов по Дамаску, столице Сирии, усилив кампанию, которую, по заявлению Израиля, он ведет в поддержку арабского меньшинства – друзов, сообщает Al Jazeera. Сирия резко осудила эти атаки, назвав удары «опасной эскалацией» и обвинив Израиль в попытке «разжечь напряженность, сеять хаос и подорвать безопасность и стабильность» страны.

    Основной удар пришелся по центральному Дамаску – по комплексу Министерства обороны, военным штабам и территориям возле президентского дворца. По данным очевидцев, израильские самолеты несколько раз атаковали здание Минобороны в районе 15.00 по местному времени, вызвав значительный ущерб и сильное задымление над городом.

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    Как сообщила корреспондент Al Jazeera Зейна Ходр из Дамаска: «Израильские истребители кружили в небе над сирийской столицей. В городе царила паника».

    Помимо Дамаска, удары были нанесены по югу Сирии, где продолжаются столкновения между друзекими группами, бедуинскими племенами и сирийскими силовиками – эти бои длятся уже более четырёх суток. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в провинции Сувейда в результате боёв погибло более 250 человек.

    Власти Израиля заявили, что их удары направлены на защиту друзов, которых они считают потенциальными союзниками, а также на поражение прокремлёвских сил, обвинённых в нападениях на это меньшинство. Сирийская сторона отвергла эти аргументы и охарактеризовала действия Израиля как «вопиющее нападение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При ударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

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    17 июля 2025, 01:26 • Новости дня
    Назначено заседание СБ ООН по Сирии
    Назначено заседание СБ ООН по Сирии
    @ Stringer/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание СБ ООН по ситуации вокруг Сирии и Израиля состоится в четверг, сообщило постпредство Сирии при всемирной организации.

    В постпредстве сказали, что заседание планируют устроить «вечером». Обычно заседания Совбеза, запланированные на вторую половину дня, начинаются в Нью-Йорке после 15.00 по местному времени (22.00 мск), передает ТАСС.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что удалось «согласовать конкретные шаги», которые положат конец «тревожной и ужасающей» ситуации между Израилем и Сирией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Ситуация обострилась после того, как в сирийской провинции Эс-Сувейда произошли вооруженные столкновения между арабскими племенами и силами самообороны друзов. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Израиль заявил, что собирается «спасти» друзов и уничтожить «банды режима».

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    16 июля 2025, 23:56 • Новости дня
    Спецподразделения минобороны Сирии начали вывод войск из Эс-Сувейды

    Tекст: Антон Антонов

    Спецподразделения минобороны переходного правительства Сирии начали покидать Эс-Сувейду, куда вошли в связи с боями между арабскими племенами и силами самообороны друзов, сообщил источник в военном ведомстве.

    По словам источника Sky News Arabia, вывод войск был начат в соответствии с соглашением о прекращении огня. Контроль над городом должны осуществлять полицейские силы. Источник добавил, что завершение вывода задерживается по причине израильских атак, передает ТАСС.

    Ранее, как передавал телеканал Al Hadath, израильские беспилотники нанесли удары по колоннам сил безопасности, следовавшим по трассе Дамаск – Эс-Сувейда. О последствиях этих ударов пока информации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сирийской провинции Эс-Сувейда произошли вооруженные столкновения между арабскими племенами и силами самообороны друзов. В Эс-Сувейде началась совместная операция МВД и Минобороны Сирии.

    ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому Генштабу в Дамаске. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль намерен «спасти» друзов и уничтожить «банды режима». Дамаск потребовал незамедлительного осуждения Совбезом ООН действий Израиля и вывода израильских войск с территории республики.

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    17 июля 2025, 01:59 • Новости дня
    Ортодоксы вышли из правящей коалиции Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Последняя религиозная политическая партия в правящей коалиции Израиля ШАС решила покинуть правительство, ранее об этом объявили члены парламента из партий «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль», сообщили Times of Israel и Jerusalem Post.

    На днях Times of Israel сообщила, что представители «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль» покинули правительство на фоне разногласий по военному призыву ультраортодоксальных евреев, передает РИА «Новости».

    В среду Jerusalem Post сообщила, что ШАС также объявила о выходе из правительства. Высший орган в партии ШАС принял соответствующее решение единогласно. Издание уточняет, что несмотря на выход из коалиции, партия ШАС не планирует присоединяться к оппозиции и не будет голосовать за вотум недоверия действующему кабинету министров.

    «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль» образуют парламентский блок «Яхадут ха-Тора», который занимает семь мест в 120-местном парламенте. У сефардской ШАС 11 мандатов, после ухода «Яхадут ха-Тора» она оставалась единственной партией ортодоксов в коалиции, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Израиля постановил, что ультраортодоксальные иудеи должны служить в армии наравне с остальными гражданами. Ультраортодоксальные евреи, которые учились в иешивах, освобождались от воинской службы в Израиле на протяжении десятилетий.

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    16 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    Сирия потребовала от ООН добиться ухода Израиля с территории

    Дамаск потребовал осудить действия Израиля и вывести войска из Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Дамаск настаивает на незамедлительном осуждении Совбезом ООН агрессивных действий Израиля и требует вывести израильские войска с территории республики, следует из письма постпреда Сирии при ООН Кусей ад-Дахака к председателю Совбеза.

    Сирийские власти направили письмо председателю Совета Безопасности ООН с требованием осудить действия Израиля, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что Дамаск требует от ООН и СБ безоговорочного осуждения израильской агрессии, которая угрожает территориальной целостности Сирии и нарушает резолюции СБ ООН 242, 338 и 497.

    В письме подчеркивается необходимость немедленно принять меры, чтобы остановить подобные действия Израиля и предотвратить их повторение. Также Сирия требует принудить израильские войска покинуть занятые территории.

    «Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает израильскую агрессию и не приемлет никаких оправданий со стороны властей еврейского государства», – указано в письме.

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    Власти Сирии заявили о своем законном праве сохранять единство страны и не намерены принимать попытки вмешательства во внутренние дела государства.

    Ранее Сирия запросила проведение заседания Совбеза ООН из-за ударов Израиля. Израильские военные ранее нанесли удар по южной части Сирии.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал друзов вернуться с территории Сирии и предупредил о рисках для их безопасности.

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    17 июля 2025, 04:10 • Новости дня
    Парфюмерный дом Zielinski & Rozen опроверг сообщения о поддержке ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen заявил, что не передавал ВСУ свою продукцию, компания понесла значительный репутационный ущерб в связи с появлением на Украине поддельной продукции.

    Украинские СМИ заявляли, что Zielinski & Rozen поддерживает ВСУ. Сообщалось, что парфюмерный бренд отправил военным свою продукцию. Публикации сопровождались фотографиями, передает РИА «Новости».

    Представитель компании заявил, что Zielinski & Rozen не осуществлял никаких поставок в ряды ВСУ, и подчеркнул, что на распространенных украинскими СМИ снимках изображена не оригинальная продукция бренда, а поддельная.

    «У нас нет объяснений тому, как эти товары попали туда. Мы не только не имеем никакого отношения к их поставке, но и, по сути, это вообще не наша продукция, а всего лишь некачественная имитация», – заявили в компании. Там подчеркнули, что «не имеют отношения к этой истории», которая «нанесла значительный и прискорбный ущерб».

    В Госдуме отправили запрос прокурору Московской области Сергею Забатурину с просьбой проверить бизнес Zielinski & Rozen на предмет возможной причастности к финансированию ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что комплексы Patriot, ранее находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО. Израильское внешнеполитическое ведомство опровергло его заявление и сообщило, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

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    17 июля 2025, 06:58 • Новости дня
    Бои в Эс-Сувейде привели к гибели более 350 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сирийской провинции Эс-Сувейда в результате ожесточенных столкновений зафиксировано более 350 погибших, среди которых значительная доля мирных жителей и ополченцев.

    По меньшей мере 356 человек стали жертвами вооружённых столкновений между силами переходного правительства и отрядами самообороны горцев-друзов в сирийской провинции Эс-Сувейда, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia. Среди убитых оказались 55 мирных жителей и 79 бойцов самообороны. Спецподразделения МВД и Минобороны, прибывшие из Дамаска для восстановления порядка, потеряли 189 человек, а проправительственные формирования арабских племён – 18 ополченцев.

    Отдельно уточняется, что еще 15 сотрудников сил внутренней безопасности погибли во время израильских авиаударов по Дамаску, которые произошли 16 июля. На фоне эскалации Минобороны Сирии объявило о выводе всех военных из города Эс-Сувейда, где большинство населения составляют друзы, после завершения зачистки города от незаконных вооружённых формирований. Согласно достигнутому соглашению, поддержание порядка в городе теперь поручено полицейским силам.

    Духовный лидер друзов, шейх Юсеф Джарбуа, выступил в поддержку полного прекращения огня, отметив: «Мы связались с правительством в Дамаске и подтвердили приверженность национальному суверенитету». Он добавил, что работа государственных учреждений в Эс-Сувейде возобновится в соответствии с сирийскими законами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При авиаударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили израильские авиаудары по дворцу в Дамаске.

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    17 июля 2025, 02:58 • Новости дня
    Небензя осудил израильские удары по территории Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Удары Израиля по территории Сирии являются «недопустимыми», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ответ на соответствующий вопрос журналистов Небензя заявил: «Недопустимо», – передает РИА «Новости».

    На заседании по гуманитарной ситуации в секторе Газа Небензя подчеркнул, что действия Израиля, в том числе масштабные операции на Западном берегу реки Иордан, приводят к увеличению разрушений, усугублению гуманитарного кризиса и лишают перемещенных палестинцев надежды на возвращение домой, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Заседание состоится в четверг.

    Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в Эс-Сувейде. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Позднее спецподразделения минобороны Сирии начали покидать Эс-Сувейду.

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    17 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Израиль выразил сожаление из-за удара по церкви в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль выразил глубокое сожаление по поводу ущерба, нанесенного церкви Святого Семейства в Газе, где в результате инцидента ранены шесть человек.

    Израиль глубоко сожалеет из-за ущерба, нанесенного церкви Святого Семейства в секторе Газа, заявил МИД страны, передает РИА «Новости». Ведомство отметило, что любые жертвы среди гражданского населения вызывают скорбь, а обстоятельства инцидента еще выясняются, поскольку армия Израиля начала расследование случившегося.

    Власти страны подчеркнули, что никогда не наносили преднамеренных ударов по церквям или другим религиозным объектам и выражают сожаление о любом ущербе, который мог быть причинен гражданским лицам или храмам. По информации израильской гостелерадиокомпании Kan, в результате авиаудара по католическому храму в Газе получили ранения шесть человек, в том числе священник латинской общины.

    Итальянские СМИ сообщали о двух погибших в результате удара, однако Латинский патриархат Иерусалима не подтверждает наличия погибших на этот момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных организаций в Палестине.

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