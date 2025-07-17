Нетаньяху заявил о достижении перемирия на юге Сирии силой

Израиль добился отхода сирийских войск к Дамаску интенсивными действиями

Tекст: Денис Тельманов

Прекращение огня на юге Сирии было достигнуто благодаря интенсивным действиям Израиля, передает ТАСС. Сирийские войска после этого отошли к Дамаску, о чем сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении, распространенном его канцелярией.

«В результате интенсивных действий [Израиля] было установлено прекращение огня, и сирийские войска отошли к Дамаску. Это прекращение огня, достигнутое силой. Мы достигаем мира через силу, спокойствия через силу, безопасности через силу – на семи фронтах», – заявил Нетаньяху.

Премьер также отметил, что Израиль проводит четкую политику демилитаризации региона к югу от Дамаска. Он пояснил, что от Голанских высот до района Друзских гор проходит одна линия демилитаризации, а вторая линия касается защиты друзов в районе Друзских гор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Сирии договорились с друзскими формированиями о выводе войск и передаче контроля за безопасностью в Сувейде. Израильские военные самолеты атаковали комплекс Минобороны и районы у президентского дворца в Дамаске, а также объекты на юге Сирии ради поддержки друзов.