Al Jazeera: Израиль нанес удары по Дамаску ради защиты друзов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израиль нанес серию мощных авиаударов по Дамаску, столице Сирии, усилив кампанию, которую, по заявлению Израиля, он ведет в поддержку арабского меньшинства – друзов, сообщает Al Jazeera. Сирия резко осудила эти атаки, назвав удары «опасной эскалацией» и обвинив Израиль в попытке «разжечь напряженность, сеять хаос и подорвать безопасность и стабильность» страны.

Основной удар пришелся по центральному Дамаску – по комплексу Министерства обороны, военным штабам и территориям возле президентского дворца. По данным очевидцев, израильские самолеты несколько раз атаковали здание Минобороны в районе 15.00 по местному времени, вызвав значительный ущерб и сильное задымление над городом.

На ваш взгляд Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии? Израилю

Новым властям Сирии

Никому

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Как сообщила корреспондент Al Jazeera Зейна Ходр из Дамаска: «Израильские истребители кружили в небе над сирийской столицей. В городе царила паника».

Помимо Дамаска, удары были нанесены по югу Сирии, где продолжаются столкновения между друзекими группами, бедуинскими племенами и сирийскими силовиками – эти бои длятся уже более четырёх суток. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в провинции Сувейда в результате боёв погибло более 250 человек.

Власти Израиля заявили, что их удары направлены на защиту друзов, которых они считают потенциальными союзниками, а также на поражение прокремлёвских сил, обвинённых в нападениях на это меньшинство. Сирийская сторона отвергла эти аргументы и охарактеризовала действия Израиля как «вопиющее нападение».

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При ударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.