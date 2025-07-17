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    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    25 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон умудрился проиграть даже Азербайджану

    Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

    6 комментариев
    17 июля 2025, 10:13 • Новости дня

    Al Jazeera: Израиль нанес удары по Дамаску ради защиты друзов

    Al Jazeera: Израиль нанес удары по Дамаску ради защиты друзов
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные самолеты атаковали комплекс Минобороны и районы у президентского дворца в Дамаске, а также объекты на юге Сирии ради поддержки арабского меньшинства – друзов, отмечает Al Jazeera.

    Израиль нанес серию мощных авиаударов по Дамаску, столице Сирии, усилив кампанию, которую, по заявлению Израиля, он ведет в поддержку арабского меньшинства – друзов, сообщает Al Jazeera. Сирия резко осудила эти атаки, назвав удары «опасной эскалацией» и обвинив Израиль в попытке «разжечь напряженность, сеять хаос и подорвать безопасность и стабильность» страны.

    Основной удар пришелся по центральному Дамаску – по комплексу Министерства обороны, военным штабам и территориям возле президентского дворца. По данным очевидцев, израильские самолеты несколько раз атаковали здание Минобороны в районе 15.00 по местному времени, вызвав значительный ущерб и сильное задымление над городом.

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    Как сообщила корреспондент Al Jazeera Зейна Ходр из Дамаска: «Израильские истребители кружили в небе над сирийской столицей. В городе царила паника».

    Помимо Дамаска, удары были нанесены по югу Сирии, где продолжаются столкновения между друзекими группами, бедуинскими племенами и сирийскими силовиками – эти бои длятся уже более четырёх суток. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в провинции Сувейда в результате боёв погибло более 250 человек.

    Власти Израиля заявили, что их удары направлены на защиту друзов, которых они считают потенциальными союзниками, а также на поражение прокремлёвских сил, обвинённых в нападениях на это меньшинство. Сирийская сторона отвергла эти аргументы и охарактеризовала действия Израиля как «вопиющее нападение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При ударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

    16 июля 2025, 10:42 • Новости дня
    Турецкие СМИ заявили о боях армии Сирии с «террористами» в провинции Алеппо
    Турецкие СМИ заявили о боях армии Сирии с «террористами» в провинции Алеппо
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В восточной части провинции Алеппо вспыхнули ожесточенные столкновения между сирийскими войсками и курдскими формированиями, усиленными прибытием подкрепления из Ракки.

    Сирийские силы безопасности продолжили операции по установлению контроля над населенным друзами районом Сувейда, передает Anadolu.

    Одновременно с этим курдские боевики «Отрядов народной самообороны» (РКК/YPG), по данным турецких СМИ, мобилизовали силы в северной провинции Алеппо. В полдень в районе Дейр Хафир произошли столкновения между армией и боевиками террористической организации, после чего линия на южной оси Манбиджа была укреплена силами, прибывшими со стороны Ракки.

    Вечером около 150 пикапов с зенитными орудиями, выдвинутых от «штаба 17-й бригады» из Ракки, прибыли на линию фронта в сельской зоне Алеппо. По информации, в этом районе продолжаются периодические бои между РКК и подразделениями, связанными с министерством обороны Сирии.

    Курдские формирования РКК входят в состав альянса «Сирийские демократические силы» и в основном считаются боевым крылом партии «Демократический союз».

    Ранее курды атаковали позиции сирийской армии у Тишрин в провинции Алеппо. Вооруженные столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов в сирийской провинции Эс-Сувейда привели к гибели 13 человек и ранениям более 40 человек.

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    16 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    ВВС Израиля атаковали сирийский Генштаб в Дамаске
    ВВС Израиля атаковали сирийский Генштаб в Дамаске
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиаудара израильской армии был поврежден вход в комплекс зданий сирийского Генштаба в сирийской столице на фоне эскалации на юге страны.

    Израильская армия атаковала комплекс зданий сирийского Генштаба в районе Дамаска, передает ТАСС. Пресс-служба израильских военных уточнила, что целью удара стал вход на территорию комплекса.

    Причиной атаки называют недавнее обострение обстановки на юге Сирии. В этом регионе происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, и Израиль заявил, что выступает в защиту этой группы населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

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    16 июля 2025, 19:29 • Видео
    Израиль опять напал. Теперь на Сирию

    Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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    16 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Сирия из-за ударов Израиля запросила заседание Совбеза ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Сирия официально обратилась с запросом о проведении заседания Совета Безопасности ООН после недавних ударов Израиля по Дамаску.

    Сирия на фоне недавних авиаударов Израиля запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, сообщает РИА «Новости».

    Предварительно заседание может пройти 17 июля, передает ТАСС .

    Причиной созыва стало обострение ситуации после израильских ударов по Сирии.

    Ранее в среду Израиль нанес несколько авиаударов по Дамаску. Минздрав Сирии сообщил о по меньшей мере трех погибших и 34 раненых в результате обстрелов.

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    Со своей стороны представители израильской армии подтвердили факт бомбардировки. Они связали удары с обострением ситуации на юге Сирии, где с 13 июля идут столкновения с участием местных горцев-друзов, поддерживаемых Израилем.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии.

    Израильские ВВС атаковали президентский дворец в столице Сирии Дамаске.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал друзов вернуться с территории Сирии и предупредил о рисках для их безопасности и угрозе похищения.

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    16 июля 2025, 16:12 • Новости дня
    Израиль атаковал здание Генштаба ВС Сирии в Дамаске второй раз за сутки

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате авиаудара по зданию командования вооруженных сил Сирии зафиксированы пострадавшие, их точное количество пока не называют.

    Авиаудар нанес израильский истребитель, после чего в городе прогремел мощный взрыв, передает ТАСС со ссылкой на  телеканал Sham TV.

    Государственный телеканал Syria TV показал кадры разрушений, отметив, что объектом атаки стало здание командования Генерального штаба вооруженных сил Сирии в центре города. По сообщениям СМИ, в результате удара имеются пострадавшие, однако их точное число пока не уточняется.

    Ранее в этот же день стало известно о взрыве в центре Дамаска, вызванном ударом израильского беспилотника по тому же району. По предварительным данным, по меньшей мере два человека получили ранения.

    Днем ранее израильские ВВС нанесли удары по лагерям «Хезболла» в Ливане.

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    14 июля 2025, 14:34 • Новости дня
    Израиль нанес удар по танкам на юге Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские военные нанесли удар по южной части Сирии, заявили в армейской пресс-службе.

    В заявлении отмечается, что целью удара стали несколько танков, передает ТАСС. Другие подробности об операции и объеме нанесенного ущерба пока не раскрываются.

    Ранее глава МИД Израиля заявил о планах нормализовать отношения с Сирией.

    В мае израильский беспилотник нанес удар по южному пригороду Дамаска, в результате чего погиб сирийский силовик, еще несколько человек получили ранения. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

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    16 июля 2025, 16:36 • Новости дня
    Syria TV: Израильская авиация атаковала президентский дворец в Дамаске
    Syria TV: Израильская авиация атаковала президентский дворец в Дамаске
    @ Monsef Memari/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские ВВС нанесли удар по президентскому дворцу в сирийской столице Дамаске, сообщил телеканал Syria TV.

    Сирийские официальные источники пока не прокомментировали информацию о нападении, передает ТАСС.

    Ранее ВВС Израиля атаковали сирийский Генштаб в Дамаске. Сообщалось, что израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик.

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    16 июля 2025, 23:56 • Новости дня
    Спецподразделения минобороны Сирии начали вывод войск из Эс-Сувейды

    Tекст: Антон Антонов

    Спецподразделения минобороны переходного правительства Сирии начали покидать Эс-Сувейду, куда вошли в связи с боями между арабскими племенами и силами самообороны друзов, сообщил источник в военном ведомстве.

    По словам источника Sky News Arabia, вывод войск был начат в соответствии с соглашением о прекращении огня. Контроль над городом должны осуществлять полицейские силы. Источник добавил, что завершение вывода задерживается по причине израильских атак, передает ТАСС.

    Ранее, как передавал телеканал Al Hadath, израильские беспилотники нанесли удары по колоннам сил безопасности, следовавшим по трассе Дамаск – Эс-Сувейда. О последствиях этих ударов пока информации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сирийской провинции Эс-Сувейда произошли вооруженные столкновения между арабскими племенами и силами самообороны друзов. В Эс-Сувейде началась совместная операция МВД и Минобороны Сирии.

    ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому Генштабу в Дамаске. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль намерен «спасти» друзов и уничтожить «банды режима». Дамаск потребовал незамедлительного осуждения Совбезом ООН действий Израиля и вывода израильских войск с территории республики.

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    17 июля 2025, 01:26 • Новости дня
    Назначено заседание СБ ООН по Сирии
    Назначено заседание СБ ООН по Сирии
    @ Stringer/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание СБ ООН по ситуации вокруг Сирии и Израиля состоится в четверг, сообщило постпредство Сирии при всемирной организации.

    В постпредстве сказали, что заседание планируют устроить «вечером». Обычно заседания Совбеза, запланированные на вторую половину дня, начинаются в Нью-Йорке после 15.00 по местному времени (22.00 мск), передает ТАСС.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что удалось «согласовать конкретные шаги», которые положат конец «тревожной и ужасающей» ситуации между Израилем и Сирией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Ситуация обострилась после того, как в сирийской провинции Эс-Сувейда произошли вооруженные столкновения между арабскими племенами и силами самообороны друзов. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Израиль заявил, что собирается «спасти» друзов и уничтожить «банды режима».

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    16 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Власти Ирана задержали в Оманском проливе иностранный танкер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Оманском проливе задержан иностранный танкер, на борту которого обнаружили около 2 млн литров контрабандного топлива.

    Иностранный нефтетанкер был задержан в Оманском проливе по подозрению в контрабанде топлива, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SNN.

    Согласно заявлению главы судебной власти провинции Хормозган Моджтабы Кахремани, судно перевозило два миллиона литров контрабандного топлива.

    В сообщении уточняется, что задержание произошло по обвинению в перевозке крупной партии топлива без соответствующих разрешений. Представители иранских властей не раскрыли дополнительные детали относительно страны флага или экипажа задержанного танкера. Также не уточняется, к какому государству принадлежит судно и где оно планировало разгрузить топливо.

    Ранее Иран неоднократно заявлял о задержаниях иностранных судов в Оманском проливе и Персидском заливе по обвинению в контрабанде топлива и других нарушениях морского законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной столкновения двух танкеров в Оманском заливе стала ошибка в навигации, объяснили специалисты. В Оманском заливе у берегов ОАЭ произошло столкновение двух нефтетанкеров. В 2021 году захваченный в Оманском заливе танкер направился к Ирану.

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    17 июля 2025, 02:58 • Новости дня
    Небензя осудил израильские удары по территории Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Удары Израиля по территории Сирии являются «недопустимыми», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ответ на соответствующий вопрос журналистов Небензя заявил: «Недопустимо», – передает РИА «Новости».

    На заседании по гуманитарной ситуации в секторе Газа Небензя подчеркнул, что действия Израиля, в том числе масштабные операции на Западном берегу реки Иордан, приводят к увеличению разрушений, усугублению гуманитарного кризиса и лишают перемещенных палестинцев надежды на возвращение домой, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Заседание состоится в четверг.

    Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в Эс-Сувейде. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Позднее спецподразделения минобороны Сирии начали покидать Эс-Сувейду.

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    15 июля 2025, 11:51 • Новости дня
    Израильские ВВС нанесли удары по лагерям «Хезболла» в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская авиация провела серию атак по объектам движения «Хезболла» в ливанской долине Бекаа, среди которых отмечены склады с оружием.

    Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по военным лагерям спецназа «Радван», которые относятся к военному крылу шиитского движения «Хезболла» в долине Бекаа на территории Ливана, передает ТАСС.

    Как уточнили в пресс-службе Армии обороны Израиля, объектами атак стали несколько террористических целей организации «Хезболла» в районе Бекаа.

    Представители ЦАХАЛ заявили: «Недавно ВВС Израиля нанесли удары по нескольким террористическим целям организации «Хезболла» в районе Бекаа в Ливане. В ходе ударов были атакованы лагеря сил «Радван», в которых были выявлены боевики и склады, использовавшиеся для хранения оружия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские истребители нанесли удары по объектам «Хезболлы» к северу от реки Литани. Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить группировку «Хезболла» в случае эскалации конфликта. «Хезболла» обвинила власти США в поддержке израильского удара по Ирану.

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    15 июля 2025, 07:20 • Новости дня
    Израильские удары по Газе привели к гибели 78 палестинцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате обстрелов в секторе Газа за сутки погибло 78 человек, часть из которых находилась в очереди за гуманитарной помощью, десятки получили ранения.

    Как передает ТАСС, израильская армия в последние сутки нанесла удары по сектору Газа, приведшие к гибели 78 палестинцев. По информации катарского телеканала Al Jazeera, среди жертв оказались люди, стоявшие в очереди за гуманитарной помощью на фоне обостряющегося продовольственного кризиса в регионе.

    Особо отмечается атака на центр распределения гуманитарной помощи в городе Рафах на юге анклава, где погибло не менее пяти человек. Телеканал уточняет, что с конца мая, после начала работы фонда гуманитарной помощи GHF под контролем Израиля и США, вблизи пунктов этой организации погибли уже 838 палестинцев, около 5 тыс. получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода. Эксперты отметили катастрофическую нехватку питания для младенцев в Газе. Представители ООН обвинили Израиль в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.

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    17 июля 2025, 06:58 • Новости дня
    Бои в Эс-Сувейде привели к гибели более 350 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сирийской провинции Эс-Сувейда в результате ожесточенных столкновений зафиксировано более 350 погибших, среди которых значительная доля мирных жителей и ополченцев.

    По меньшей мере 356 человек стали жертвами вооружённых столкновений между силами переходного правительства и отрядами самообороны горцев-друзов в сирийской провинции Эс-Сувейда, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia. Среди убитых оказались 55 мирных жителей и 79 бойцов самообороны. Спецподразделения МВД и Минобороны, прибывшие из Дамаска для восстановления порядка, потеряли 189 человек, а проправительственные формирования арабских племён – 18 ополченцев.

    Отдельно уточняется, что еще 15 сотрудников сил внутренней безопасности погибли во время израильских авиаударов по Дамаску, которые произошли 16 июля. На фоне эскалации Минобороны Сирии объявило о выводе всех военных из города Эс-Сувейда, где большинство населения составляют друзы, после завершения зачистки города от незаконных вооружённых формирований. Согласно достигнутому соглашению, поддержание порядка в городе теперь поручено полицейским силам.

    Духовный лидер друзов, шейх Юсеф Джарбуа, выступил в поддержку полного прекращения огня, отметив: «Мы связались с правительством в Дамаске и подтвердили приверженность национальному суверенитету». Он добавил, что работа государственных учреждений в Эс-Сувейде возобновится в соответствии с сирийскими законами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При авиаударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили израильские авиаудары по дворцу в Дамаске.

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    16 июля 2025, 09:02 • Новости дня
    Axios анонсировал встречу Трампа с премьером Катара по вопросу перемирия в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани по вопросам прекращения огня в Газе и освобождения заложников, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

    По словам Равида, Трамп встретится в среду с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, передает ТАСС.

    На встрече будут обсуждаться продвижение переговоров по перемирию в секторе Газа и вопрос освобождения заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

    Axios приводит слова своего корреспондента о том, что также планируется обсуждение возможного возобновления прямого диалога между США и Ираном для достижения нового ядерного соглашения по программе Тегерана.

    Ранее Трамп провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    Катар выступает одним из ключевых посредников в переговорах между Израилем и ХАМАС. 6 июля в Дохе были возобновлены консультации при участии Катара, Египта и США, направленные на прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что есть «хорошие шансы» достичь соглашения о перемирии в секторе Газа.

    До этого первая сессия непрямых переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Катаре завершилась без результата.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает гарантии США и включает пункт о выводе израильских войск из палестинского анклава.

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    16 июля 2025, 07:45 • Новости дня
    Al Jazeera сообщила о гибели свыше 60 палестинцев в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате израильских авиаударов по сектору Газа за сутки погиб по меньшей мере 61 палестинец, в том числе 23 человека в лагере беженцев Шати.

    Более 60 палестинцев стали жертвами авиаударов Армии обороны Израиля по сектору Газа за последние сутки, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera и медицинские источники.

    По данным телеканала, по меньшей мере 61 человек погиб в результате израильских атак. В числе жертв – 23 человека, погибших и десятки раненых при авиаударе по лагерю беженцев Шати на севере Газы.

    Еще два человека погибли и более 30 получили ранения после удара по пункту распределения помощи в Рафахе на юге сектора. Этот пункт принадлежит Фонду гуманитарной помощи Газе (GHF), который управляется Израилем и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН обвинила Израиль в создании препятствий для работы международных организаций в Палестине.

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    Украина бросает в бой стариков

    На Украине принят закон, разрешающий призыв по контракту мужчин старше 60 лет. Однако документ содержит расплывчатые формулировки, в частности неясно, кто именно будет принимать окончательное решение о допуске к службе. Аналитики считают, что власти таким образом пытаются остановить массовый отток возрастных военных из ВСУ и сделать шаг к «бусификации» старшего поколения. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    • США дали России 50 дней

      Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

    • Очередной провал Макрона

      Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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