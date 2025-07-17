  • Новость часаГосдума одобрила поправки о штрафах за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Этнические банды переполнили тюрьмы Швеции
    Американский генерал пригрозил стереть с лица земли Калининградскую область
    Медведев объяснил долгосрочность денацификации Украины
    Полонист оценил закон Рады о терроре и репрессиях против украинцев в Польше
    Увеличено число оснований для лишения мигрантов гражданства России
    Минобороны: Киев подготовил провокацию с 550 тоннами аммиака
    Эксперт назвал задачи Свириденко на посту премьера Украины
    Песков объяснил обоснованность отключений мобильного интернета
    Венгрия ввела санкции против украинских военачальников
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    27 комментариев
    17 июля 2025, 14:04 • Новости дня

    Сирийские войска вышли из провинции Сувейда после авиаударов Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Сирии договорились с друзскими формированиями о выводе войск и передаче контроля за безопасностью в Сувейде после нескольких дней ожесточенных столкновений, сообщает Bloomberg.

    Ситуация в южной провинции Сувейда стабилизировалась после объявления перемирия между вооруженными группами и правительственными силами, пишет Bloomberg. Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что достиг соглашения с друзскими формированиями о выводе армии из города и передаче охраны порядка местным структурам.

    «Мы стояли перед двумя вариантами: открытая война с израильским образованием за счет друзов и дестабилизация Сирии и всего региона или предоставление друзским жителям возможности проявить мудрость и поставить национальные интересы на первое место», – отметил он.

    В последние дни столкновения между суннитскими бедуинами и друзами привели к гибели по меньшей мере 360 человек, в том числе 207 бойцов сирийских сил безопасности, отмечает организация. Израиль не комментировал перемирие, но ранее заявил о намерении продолжить удары по Сирии до вывода сирийских войск из Сувейды. В среду израильские войска атаковали военный штаб в Дамаске и усилили присутствие на границе, заявив о недопустимости превращения юга Сирии в плацдарм для террористов.

    Шараа также обвинил Израиль в попытке втянуть страну в хаос и отметил роль посредников из США, Турции и арабских стран в предотвращении эскалации. В то же время страны Персидского залива осудили удары Израиля как дестабилизирующий фактор для региона. Глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил о согласовании шагов для прекращения кризиса.

    На ваш взгляд
    Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии?




    Результаты
    7 комментариев

    Напомним, в сирийской провинции Эс-Сувейда в результате ожесточенных столкновений зафиксировано более 350 погибших, среди которых значительная доля мирных жителей и ополченцев.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии.

    16 июля 2025, 17:30 • Новости дня
    Нетаньяху объяснил удары по Сирии

    Нетаньяху призвал друзов Израиля вернуться из Сирии

    Нетаньяху объяснил удары по Сирии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к друзам с призывом вернуться из Сирии, подчеркнув угрозу их безопасности и риски похищения.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по поводу израильских ударов по Сирии. Он обратился к друзам – гражданам Израиля, которые пересекли сирийскую границу, с призывом немедленно вернуться на родину, передает РИА «Новости». По его словам, израильские друзы отправились в Сирию, чтобы помочь своим единоверцам, однако такие действия создают угрозу для их жизни и безопасности.

    В своем видеообращении Нетаньяху заявил: «Мы действуем, чтобы спасти наших братьев друзов и уничтожить банды режима. Вы - граждане Израиля. К вам у меня одна просьба: не пересекайте границу. Вы подвергаете свою жизнь опасности. Вас могут убить, вас могут похитить, вы вредите усилиям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Поэтому я прошу вас вернуться в свои дома. Дайте ЦАХАЛ действовать». Он подчеркнул, что израильские власти принимают меры для поддержки друзов и борьбы с враждебными группировками.

    Нетаньяху также отметил, что действия частных лиц создают препятствия для официальных усилий Израиля и могут привести к непредсказуемым последствиям. Премьер-министр подчеркнул важность координации и доверия к действиям армии и правительства.

    На ваш взгляд
    Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии?




    Результаты
    7 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.


    Комментарии (9)
    16 июля 2025, 10:42 • Новости дня
    Турецкие СМИ заявили о боях армии Сирии с «террористами» в провинции Алеппо
    Турецкие СМИ заявили о боях армии Сирии с «террористами» в провинции Алеппо
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В восточной части провинции Алеппо вспыхнули ожесточенные столкновения между сирийскими войсками и курдскими формированиями, усиленными прибытием подкрепления из Ракки.

    Сирийские силы безопасности продолжили операции по установлению контроля над населенным друзами районом Сувейда, передает Anadolu.

    Одновременно с этим курдские боевики «Отрядов народной самообороны» (РКК/YPG), по данным турецких СМИ, мобилизовали силы в северной провинции Алеппо. В полдень в районе Дейр Хафир произошли столкновения между армией и боевиками террористической организации, после чего линия на южной оси Манбиджа была укреплена силами, прибывшими со стороны Ракки.

    Вечером около 150 пикапов с зенитными орудиями, выдвинутых от «штаба 17-й бригады» из Ракки, прибыли на линию фронта в сельской зоне Алеппо. По информации, в этом районе продолжаются периодические бои между РКК и подразделениями, связанными с министерством обороны Сирии.

    Курдские формирования РКК входят в состав альянса «Сирийские демократические силы» и в основном считаются боевым крылом партии «Демократический союз».

    Ранее курды атаковали позиции сирийской армии у Тишрин в провинции Алеппо. Вооруженные столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов в сирийской провинции Эс-Сувейда привели к гибели 13 человек и ранениям более 40 человек.

    Комментарии (5)
    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деде?

    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    ВВС Израиля атаковали сирийский Генштаб в Дамаске
    ВВС Израиля атаковали сирийский Генштаб в Дамаске
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиаудара израильской армии был поврежден вход в комплекс зданий сирийского Генштаба в сирийской столице на фоне эскалации на юге страны.

    Израильская армия атаковала комплекс зданий сирийского Генштаба в районе Дамаска, передает ТАСС. Пресс-служба израильских военных уточнила, что целью удара стал вход на территорию комплекса.

    Причиной атаки называют недавнее обострение обстановки на юге Сирии. В этом регионе происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, и Израиль заявил, что выступает в защиту этой группы населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

    Комментарии (5)
    17 июля 2025, 07:36 • Новости дня
    Медведев задумался о настоящих террористах после удара Израиля по Дамаску
    Медведев задумался о настоящих террористах после удара Израиля по Дамаску
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо задаться вопросом о том, кто же настоящие террористы, так зампред СБ России Дмитрий Медведев отреагировал на удары Израиля по Дамаску, он напомнил, что Запад и США, в частности, сняли санкции с нового сирийского руководства.

    Медведев, отвечая на вопрос о возможном разочаровании Запада в сирийских властях на фоне последних событий, задал встречный вопрос о том, кого считать настоящими террористами, передает РИА «Новости».

    «Запад, в том числе Вашингтон, счел их «хорошими» и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?» – заявил он.

    На ваш взгляд
    Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии?




    Результаты
    7 комментариев

    «Страшно подумать, а вдруг они все? И Вашингтон, который бомбит иранские ядерные объекты, и Тель-Авив, который пытается убить президента Ирана, бомбит Газу и Сирию, и нынешний Дамаск, который убивает своих же граждан», – продолжил Медведев.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При авиаударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик.

    Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в сирийской провинции Эс-Сувейде. Бои там уже привели к гибели более 350 человек.

    Комментарии (6)
    16 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Сирия из-за ударов Израиля запросила заседание Совбеза ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Сирия официально обратилась с запросом о проведении заседания Совета Безопасности ООН после недавних ударов Израиля по Дамаску.

    Сирия на фоне недавних авиаударов Израиля запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, сообщает РИА «Новости».

    Предварительно заседание может пройти 17 июля, передает ТАСС .

    Причиной созыва стало обострение ситуации после израильских ударов по Сирии.

    Ранее в среду Израиль нанес несколько авиаударов по Дамаску. Минздрав Сирии сообщил о по меньшей мере трех погибших и 34 раненых в результате обстрелов.

    На ваш взгляд
    Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии?




    Результаты
    7 комментариев

    Со своей стороны представители израильской армии подтвердили факт бомбардировки. Они связали удары с обострением ситуации на юге Сирии, где с 13 июля идут столкновения с участием местных горцев-друзов, поддерживаемых Израилем.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии.

    Израильские ВВС атаковали президентский дворец в столице Сирии Дамаске.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал друзов вернуться с территории Сирии и предупредил о рисках для их безопасности и угрозе похищения.

    Комментарии (4)
    16 июля 2025, 16:12 • Новости дня
    Израиль атаковал здание Генштаба ВС Сирии в Дамаске второй раз за сутки

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате авиаудара по зданию командования вооруженных сил Сирии зафиксированы пострадавшие, их точное количество пока не называют.

    Авиаудар нанес израильский истребитель, после чего в городе прогремел мощный взрыв, передает ТАСС со ссылкой на  телеканал Sham TV.

    Государственный телеканал Syria TV показал кадры разрушений, отметив, что объектом атаки стало здание командования Генерального штаба вооруженных сил Сирии в центре города. По сообщениям СМИ, в результате удара имеются пострадавшие, однако их точное число пока не уточняется.

    Ранее в этот же день стало известно о взрыве в центре Дамаска, вызванном ударом израильского беспилотника по тому же району. По предварительным данным, по меньшей мере два человека получили ранения.

    Днем ранее израильские ВВС нанесли удары по лагерям «Хезболла» в Ливане.

    На ваш взгляд
    Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии?




    Результаты
    7 комментариев

    Комментарии (4)
    16 июля 2025, 16:36 • Новости дня
    Syria TV: Израильская авиация атаковала президентский дворец в Дамаске
    Syria TV: Израильская авиация атаковала президентский дворец в Дамаске
    @ Monsef Memari/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские ВВС нанесли удар по президентскому дворцу в сирийской столице Дамаске, сообщил телеканал Syria TV.

    Сирийские официальные источники пока не прокомментировали информацию о нападении, передает ТАСС.

    Ранее ВВС Израиля атаковали сирийский Генштаб в Дамаске. Сообщалось, что израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик.

    На ваш взгляд
    Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии?




    Результаты
    7 комментариев

    Комментарии (2)
    16 июля 2025, 23:56 • Новости дня
    Спецподразделения минобороны Сирии начали вывод войск из Эс-Сувейды

    Tекст: Антон Антонов

    Спецподразделения минобороны переходного правительства Сирии начали покидать Эс-Сувейду, куда вошли в связи с боями между арабскими племенами и силами самообороны друзов, сообщил источник в военном ведомстве.

    По словам источника Sky News Arabia, вывод войск был начат в соответствии с соглашением о прекращении огня. Контроль над городом должны осуществлять полицейские силы. Источник добавил, что завершение вывода задерживается по причине израильских атак, передает ТАСС.

    Ранее, как передавал телеканал Al Hadath, израильские беспилотники нанесли удары по колоннам сил безопасности, следовавшим по трассе Дамаск – Эс-Сувейда. О последствиях этих ударов пока информации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сирийской провинции Эс-Сувейда произошли вооруженные столкновения между арабскими племенами и силами самообороны друзов. В Эс-Сувейде началась совместная операция МВД и Минобороны Сирии.

    ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому Генштабу в Дамаске. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль намерен «спасти» друзов и уничтожить «банды режима». Дамаск потребовал незамедлительного осуждения Совбезом ООН действий Израиля и вывода израильских войск с территории республики.

    На ваш взгляд
    Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии?




    Результаты
    7 комментариев


    Комментарии (0)
    17 июля 2025, 10:13 • Новости дня
    Al Jazeera: Израиль нанес удары по Дамаску ради защиты друзов
    Al Jazeera: Израиль нанес удары по Дамаску ради защиты друзов
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные самолеты атаковали комплекс Минобороны и районы у президентского дворца в Дамаске, а также объекты на юге Сирии ради поддержки арабского меньшинства – друзов, отмечает Al Jazeera.

    Израиль нанес серию мощных авиаударов по Дамаску, столице Сирии, усилив кампанию, которую, по заявлению Израиля, он ведет в поддержку арабского меньшинства – друзов, сообщает Al Jazeera. Сирия резко осудила эти атаки, назвав удары «опасной эскалацией» и обвинив Израиль в попытке «разжечь напряженность, сеять хаос и подорвать безопасность и стабильность» страны.

    Основной удар пришелся по центральному Дамаску – по комплексу Министерства обороны, военным штабам и территориям возле президентского дворца. По данным очевидцев, израильские самолеты несколько раз атаковали здание Минобороны в районе 15.00 по местному времени, вызвав значительный ущерб и сильное задымление над городом.

    На ваш взгляд
    Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии?




    Результаты
    7 комментариев

    Как сообщила корреспондент Al Jazeera Зейна Ходр из Дамаска: «Израильские истребители кружили в небе над сирийской столицей. В городе царила паника».

    Помимо Дамаска, удары были нанесены по югу Сирии, где продолжаются столкновения между друзекими группами, бедуинскими племенами и сирийскими силовиками – эти бои длятся уже более четырёх суток. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в провинции Сувейда в результате боёв погибло более 250 человек.

    Власти Израиля заявили, что их удары направлены на защиту друзов, которых они считают потенциальными союзниками, а также на поражение прокремлёвских сил, обвинённых в нападениях на это меньшинство. Сирийская сторона отвергла эти аргументы и охарактеризовала действия Израиля как «вопиющее нападение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При ударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

    Комментарии (0)
    17 июля 2025, 01:26 • Новости дня
    Назначено заседание СБ ООН по Сирии
    Назначено заседание СБ ООН по Сирии
    @ Stringer/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание СБ ООН по ситуации вокруг Сирии и Израиля состоится в четверг, сообщило постпредство Сирии при всемирной организации.

    В постпредстве сказали, что заседание планируют устроить «вечером». Обычно заседания Совбеза, запланированные на вторую половину дня, начинаются в Нью-Йорке после 15.00 по местному времени (22.00 мск), передает ТАСС.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что удалось «согласовать конкретные шаги», которые положат конец «тревожной и ужасающей» ситуации между Израилем и Сирией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Ситуация обострилась после того, как в сирийской провинции Эс-Сувейда произошли вооруженные столкновения между арабскими племенами и силами самообороны друзов. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Израиль заявил, что собирается «спасти» друзов и уничтожить «банды режима».

    На ваш взгляд
    Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии?




    Результаты
    7 комментариев


    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 09:58 • Новости дня
    Силы безопасности Сирии зачистили кварталы города Эс-Сувейда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сирийском городе Эс-Сувейда стартовала совместная операция МВД и Минобороны, направленная на защиту мирного населения и восстановление порядка.

    Силы безопасности переходного правительства Сирии начали операцию по зачистке города Эс-Сувейда – административного центра одноимённой провинции, где проживает преимущественно друзское население, передает ТАСС.

    Как сообщил каналу Syria TV командир правительственных формирований бригадный генерал МВД Ахмед ад-Далати, спецподразделения МВД и Минобороны вошли в центральную часть города.

    По словам генерала, операция проводится для защиты мирных граждан и восстановления стабильности после недавних кровавых событий. Он подчеркнул, что целью действий является обеспечение безопасности населения в Эс-Сувейде.

    Шейхи друзской общины, чье заявление распространил телеканал, одобрили ввод правительственных сил. В совместном обращении они призвали бойцов отрядов самообороны прекратить сопротивление и сдать оружие властям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов в сирийской провинции Эс-Сувейда привели к гибели 13 человек и более 40 получили ранения. Израиль ведет агрессивную игру на руинах Сирии.

    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    Сирия потребовала от ООН добиться ухода Израиля с территории

    Дамаск потребовал осудить действия Израиля и вывести войска из Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Дамаск настаивает на незамедлительном осуждении Совбезом ООН агрессивных действий Израиля и требует вывести израильские войска с территории республики, следует из письма постпреда Сирии при ООН Кусей ад-Дахака к председателю Совбеза.

    Сирийские власти направили письмо председателю Совета Безопасности ООН с требованием осудить действия Израиля, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что Дамаск требует от ООН и СБ безоговорочного осуждения израильской агрессии, которая угрожает территориальной целостности Сирии и нарушает резолюции СБ ООН 242, 338 и 497.

    В письме подчеркивается необходимость немедленно принять меры, чтобы остановить подобные действия Израиля и предотвратить их повторение. Также Сирия требует принудить израильские войска покинуть занятые территории.

    «Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает израильскую агрессию и не приемлет никаких оправданий со стороны властей еврейского государства», – указано в письме.

    На ваш взгляд
    Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии?




    Результаты
    7 комментариев

    Власти Сирии заявили о своем законном праве сохранять единство страны и не намерены принимать попытки вмешательства во внутренние дела государства.

    Ранее Сирия запросила проведение заседания Совбеза ООН из-за ударов Израиля. Израильские военные ранее нанесли удар по южной части Сирии.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал друзов вернуться с территории Сирии и предупредил о рисках для их безопасности.

    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Власти Ирана задержали в Оманском проливе иностранный танкер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Оманском проливе задержан иностранный танкер, на борту которого обнаружили около 2 млн литров контрабандного топлива.

    Иностранный нефтетанкер был задержан в Оманском проливе по подозрению в контрабанде топлива, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SNN.

    Согласно заявлению главы судебной власти провинции Хормозган Моджтабы Кахремани, судно перевозило два миллиона литров контрабандного топлива.

    В сообщении уточняется, что задержание произошло по обвинению в перевозке крупной партии топлива без соответствующих разрешений. Представители иранских властей не раскрыли дополнительные детали относительно страны флага или экипажа задержанного танкера. Также не уточняется, к какому государству принадлежит судно и где оно планировало разгрузить топливо.

    Ранее Иран неоднократно заявлял о задержаниях иностранных судов в Оманском проливе и Персидском заливе по обвинению в контрабанде топлива и других нарушениях морского законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной столкновения двух танкеров в Оманском заливе стала ошибка в навигации, объяснили специалисты. В Оманском заливе у берегов ОАЭ произошло столкновение двух нефтетанкеров. В 2021 году захваченный в Оманском заливе танкер направился к Ирану.

    Комментарии (0)
    17 июля 2025, 02:58 • Новости дня
    Небензя осудил израильские удары по территории Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Удары Израиля по территории Сирии являются «недопустимыми», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ответ на соответствующий вопрос журналистов Небензя заявил: «Недопустимо», – передает РИА «Новости».

    На заседании по гуманитарной ситуации в секторе Газа Небензя подчеркнул, что действия Израиля, в том числе масштабные операции на Западном берегу реки Иордан, приводят к увеличению разрушений, усугублению гуманитарного кризиса и лишают перемещенных палестинцев надежды на возвращение домой, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Заседание состоится в четверг.

    Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в Эс-Сувейде. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Позднее спецподразделения минобороны Сирии начали покидать Эс-Сувейду.

    На ваш взгляд
    Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии?




    Результаты
    7 комментариев


    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 12:34 • Новости дня
    Военные Сирии объявили о прекращении огня на юге страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сирийском городе Эс-Сувейда введен режим прекращения огня, и военные получили распоряжение остановить любые боевые действия.

    Режим прекращения огня был введен в Эс-Сувейде по приказу министра обороны Сирии Мурхафа Абу Касра, передает ТАСС. В приказе отмечается, что все подразделения должны полностью прекратить ведение огня на территории города.

    Министр уточнил, что разрешается только ответ на действия незаконных формирований для пресечения их возможных провокаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сирийском городе Эс-Сувейда началась совместная операция МВД и Минобороны Сирии по защите мирного населения и восстановлению порядка.

    Комментарии (0)
    Главное
    Россия вернула 19 тел погибших военных ВС РФ и отдала Украине тысячу тел солдат ВСУ
    Зеленский выдвинул Стефанишину на пост посла Украины в США
    Президент Колумбии захотел прекратить сотрудничество с НАТО
    Сирийские войска вышли из провинции Сувейда после авиаударов Израиля
    СГБ Грузии предотвратила «транснациональное» преступление по продаже урана
    Азербайджанского бойца Рзаева лишили российского гражданства
    Умер автор фильмов «Завтра была война» и «Мастер и Маргарита» Юрий Кара

    Как Россия удержала четвертое место среди крупнейших экономик мира

    Россия остается на четвертом месте среди крупнейших экономик мира по паритету покупательской способности, следует из рейтинга Всемирного банка. Впереди только Китай, США и Индия. Тогда как Япония и Германия отстают. Что это значит и почему в более известном рейтинге по номинальному ВВП Россия находится ниже? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

    Перейти в раздел

    Американские Typhon подставят Германию под «Орешник»

    Германия продолжает милитаризацию. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon, пригодные для использования класса ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Какие угрозы создает это решение для России и как Москва ответит на подобные действия Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    Этнические банды переполнили тюрьмы Швеции

    Впервые за десятилетия когда-то спокойная и мирная Швеция столкнулась с необычным для этой страны явлением – нехваткой следственных изоляторов, колоний и тюрем. Статистика показывает, что каждый десятый житель королевства имеет судимость. Как такое произошло, какие проблемы из-за этого испытывает страна – и причем здесь миграционный кризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деде?

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    • США дали России 50 дней

      Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации