Пленный солдат ВСУ узнал об окружении от российских бойцов

Пленный боец ВСУ Вишнев узнал от россиян о многомесячном окружении

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Когда нас взяли в плен уже, то русские ребята нам сами сказали, что вы в окружении. В середине мая мы были уже в окружении. Мы этого не знали. Мы поняли, что нас обманули», – рассказал Вишнев в видеоролике, опубликованном Минобороны.

Как передает РИА «Новости», пленный сообщил, что в феврале его насильно мобилизовали в Сумской области. Во время медкомиссии сотрудники военкомата указывали врачам, как поступать. Призывнику обещали службу в тылу, но в апреле он оказался на позициях в ДНР, где пробыл до сентября.

По словам Вишнева, солдатам на передовой не хватало еды, а беспилотники со снабжением часто сбивали. Однажды ему пришлось голодать шесть дней. Командование полтора месяца обещало вывести бойцов с позиций, но к моменту пленения их осталось лишь девять.

Пленный выразил мнение, что Украине необходимо менять руководство, иначе до весны мобилизуют оставшихся мужчин, а затем начнут призывать детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сдавшийся в плен украинский солдат Анатолий Кропотов рассказал об отправке командованием ВСУ бойцов на передовую без еды.

В понедельник попавший в плен украинский пограничник Виталий Юрчишин сообщил об обучении солдат молодыми офицерами без реального боевого опыта.

В пятницу военнопленный Сергей Окцентюк рассказал о мобилизации сотрудниками ТЦК людей с хроническими заболеваниями ради получения премии.