Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Пленный солдат ВСУ узнал об окружении от российских бойцов
Пленный боец ВСУ Вишнев узнал от россиян о многомесячном окружении
Взятый в плен в районе Краматорска украинский военнослужащий Виталий Вишнев рассказал, что несколько месяцев находился со своим подразделением в окружении, однако командование ВСУ скрывало это от солдат.
«Когда нас взяли в плен уже, то русские ребята нам сами сказали, что вы в окружении. В середине мая мы были уже в окружении. Мы этого не знали. Мы поняли, что нас обманули», – рассказал Вишнев в видеоролике, опубликованном Минобороны.
Как передает РИА «Новости», пленный сообщил, что в феврале его насильно мобилизовали в Сумской области. Во время медкомиссии сотрудники военкомата указывали врачам, как поступать. Призывнику обещали службу в тылу, но в апреле он оказался на позициях в ДНР, где пробыл до сентября.
По словам Вишнева, солдатам на передовой не хватало еды, а беспилотники со снабжением часто сбивали. Однажды ему пришлось голодать шесть дней. Командование полтора месяца обещало вывести бойцов с позиций, но к моменту пленения их осталось лишь девять.
Пленный выразил мнение, что Украине необходимо менять руководство, иначе до весны мобилизуют оставшихся мужчин, а затем начнут призывать детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сдавшийся в плен украинский солдат Анатолий Кропотов рассказал об отправке командованием ВСУ бойцов на передовую без еды.
В понедельник попавший в плен украинский пограничник Виталий Юрчишин сообщил об обучении солдат молодыми офицерами без реального боевого опыта.
В пятницу военнопленный Сергей Окцентюк рассказал о мобилизации сотрудниками ТЦК людей с хроническими заболеваниями ради получения премии.