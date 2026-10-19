Пленный боец ВСУ Юрчишин заявил об отсутствии боевого опыта у обучающих офицеров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Юрчишин рассказал, что украинских пограничников тренируют недавно прибывшие командиры, никогда не участвовавшие в боевых действиях, передает ТАСС со ссылкой на видео Минобороны.

«30 ноября 2024 года нас повезли в палаточный городок, и мы начали заниматься. Присылали молодых офицеров из Хмельницкого. Они в боевых действиях участия не принимали, а нас учили. Такая у нас пограничная служба», – рассказал Юрчишин.

Он добавил, что застава, где он проходил службу, была расформирована из-за неэффективности, в результате чего весь личный состав перевели в пехоту.

Сам Юрчишин служил в районе населенного пункта Коренек в Сумской области и занимался возведением блиндажей. Позже на одной из позиций он сдался в плен военнослужащим российской группировки войск «Север».

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