Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Австралия решила оснастить подводные беспилотники морскими минами и БПЛА
Министр обороны Австралии Ричард Марлз и министр оборонной промышленности Пэт Конрой заявили о разработке новых систем для подводных беспилотников, позволяющих устанавливать морские мины и запускать дроны.
Австралия разрабатывает новые модульные системы для автономных аппаратов Ghost Shark, Speartooth и BlueBottle, которые позволят им доставлять грузы, устанавливать морские мины и запускать беспилотные летательные аппараты, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны страны.
«Разработка передовых, высокотехнологичных систем полезной нагрузки в рамках второго направления AUKUS является важнейшей частью нашей совместной работы с Соединенными Штатами и Великобританией», – заявил Марлз.
Часть новых систем испытают на этой неделе в американском Сан-Диего на учениях Maritime Big Play Pacific. Конрой сообщил, что производство аппаратов Ghost Shark на австралийском предприятии американской компании Anduril Industries наращивается, и они уже поступают на вооружение. На развитие беспилотных средств подводной войны правительство Австралии намерено за десять лет направить до 4 млрд долларов, из которых 1,2 млрд предусмотрено на приобретение флота Ghost Shark.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Япония решила испытывать гиперзвуковые ракеты в Австралии.
Весной в стране завели дело против резервиста за службу в ВСУ.
В прошлом году Китай заявил о противоречии партнерства AUKUS целям Договора о нераспространении ядерного оружия.