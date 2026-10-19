Politico: Немецкий бизнес призвал Берлин сменить экономический курс

Tекст: Игорь Иножарский

«Мы должны улучшить условия, при которых может возникнуть экономическая динамика», – заявил Майр в статье, опубликованной Politico. Он отметил, что малый и средний бизнес в Германии переживает «ползучее истощение»: доходы стагнируют, в то время как затраты и заработная плата продолжают расти.

По словам автора, в текущих условиях компании вынуждены направлять средства на выживание, а не на новые технологии и расширение. Майр подчеркнул, что государству следует предоставить бизнесу больше пространства для маневра и уверенность в планировании, вместо того чтобы создавать новые программы поддержки.

Эксперт также обратил внимание на чрезмерный размер государственного аппарата, доля которого в экономике к 2025 году превысила 50%. Он призвал к созданию «более компактного государства», которое не будет отбирать ресурсы у частного сектора, а также отметил необходимость превращения Европы в единый рынок для экономического роста, а не только для регулирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль указала на отчаяние жителей Германии из-за кризиса. В начале месяца газета Telegraph сообщила, что Германия столкнулась с крупнейшим экономическим спадом со времен Второй мировой войны. В прошлом месяце отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.