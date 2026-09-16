Мерц пообещал при необходимости нажать на долговой тормоз «обеими ногами»

Tекст: Антон Антонов

«Если это окажется под вопросом, я обеими ногами нажму на тормоз», – сказал Мерц, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

При этом канцлер выразил уверенность, что Германия по-прежнему остается «первоклассным заемщиком» на мировом финансовом рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц ранее предлагал ослабить конституционные ограничения на заимствования, введенные при Ангеле Меркель, чтобы увеличить госрасходы на оборону и инфраструктуру.

Спустя год после назначения на пост канцлера Мерц столкнулся с падением рейтингов и разногласиями внутри правящей коалиции.

Партнеры по коалиции из Социал-демократической партии после поражения на выборах в Саксонии-Анхальт начали отворачиваться от программы реформ канцлера.