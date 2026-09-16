В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Мерц пообещал при необходимости нажать на долговой тормоз «обеими ногами»
Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал немедленно ограничить госзаимствования страны, если под угрозой окажется ее способность обслуживать долги.
«Если это окажется под вопросом, я обеими ногами нажму на тормоз», – сказал Мерц, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
При этом канцлер выразил уверенность, что Германия по-прежнему остается «первоклассным заемщиком» на мировом финансовом рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц ранее предлагал ослабить конституционные ограничения на заимствования, введенные при Ангеле Меркель, чтобы увеличить госрасходы на оборону и инфраструктуру.
Спустя год после назначения на пост канцлера Мерц столкнулся с падением рейтингов и разногласиями внутри правящей коалиции.
Партнеры по коалиции из Социал-демократической партии после поражения на выборах в Саксонии-Анхальт начали отворачиваться от программы реформ канцлера.