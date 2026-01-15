Украинским беженцам в Германии посоветовали быстрее найти работу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бас заявила, что украинские беженцы, въехавшие в Германию после первого апреля 2025 года, лишатся права на базовое социальное пособие Burgergeld, передает РИА «Новости».

Вместо этого им будет назначено более низкое пособие для просителей убежища, согласно законопроекту, который бундестаг рассматривает в первом чтении. Документ ранее был одобрен правительством страны.

Бас, представляя законопроект в парламенте, подчеркнула: «Те, кто может работать, должны приложить усилия как можно скорее найти работу. При этом агентства по трудоустройству, конечно, могут оказать поддержку и консультационную помощь».

Министр пояснила, что переход к новым условиям будет организован так, чтобы не создавать чрезмерной нагрузки ни для самих беженцев, ни для муниципалитетов, ни для центров занятости. Изменение статуса пособий приведет к смене правового положения вновь прибывающих украинцев.

С 2022 года в ФРГ прибыли более 1,2 млн граждан Украины. По данным федерального агентства по трудоустройству, на ноябрь около 360 тыс. украинских беженцев уже нашли работу, а по состоянию на август 134 тыс. мужчин из Украины в возрасте от 18 до 55 лет получали базовое пособие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германию с августа приехали около 20 тыс. мужчин с Украины.

