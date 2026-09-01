Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине

ВС России уничтожили скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams одним FPV-дроном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российским военным потребовался всего один FPV-дрон для уничтожения американского танка Abrams, который долгое время скрывался на закрытой огневой позиции, передает РИА «Новости».

По словам военнослужащего с позывным Кот, боевая машина работала из оборудованного укрытия и оставалась практически неуязвимой.

«Предыдущие российские подразделения искали этот танк несколько месяцев, но безуспешно, так как он прятался в лесополосе, поэтому когда все-таки удалось его найти, то я зарядил дрон снарядом, осуществил вылет и поразил Abrams», – рассказал Кот.

Боец уточнил, что местоположение и схему работы танка удалось выяснить благодаря перехваченному разговору противника. Алгоритм действий Abrams заключался в быстром выезде, стрельбе и возвращении в укрытие, что делало его сложной целью. После уничтожения танка артиллерия продолжила работу на этом участке зоны спецоперации, который сейчас освобождается. За успешное выполнение задач в 2023 году военнослужащий награжден Георгиевским крестом III степени и медалью «За боевые отличия».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об уничтожении четвертого танка Abrams.

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