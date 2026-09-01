Над Брянской областью отразили массированную атаку почти 300 беспилотников

Над территорией Брянской области за сутки уничтожили 290 украинских дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Врио губернатора региона Егор Ковальчук в MAX сообщил, что за минувшие сутки в небе над Брянской областью было уничтожено 290 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 290 вражеских БПЛА самолетного типа», – написал руководитель субъекта в своем официальном аккаунте.

Ковальчук также уточнил, что ликвидацией дронов занимались подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны России, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», брянский линейный отдел МВД на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские системы противовоздушной обороны ликвидировали более 300 беспилотников над Брянской областью.

В середине прошлого месяца один мирный житель погиб в результате удара украинского дрона по селу Понуровка.

Девятого августа силы ПВО уничтожили 138 вражеских аппаратов над территорией региона.