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Над Брянской областью отразили массированную атаку почти 300 беспилотников
Над территорией Брянской области за сутки уничтожили 290 украинских дронов
За сутки 290 украинских беспилотников уничтожено над Брянской областью, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Врио губернатора региона Егор Ковальчук в MAX сообщил, что за минувшие сутки в небе над Брянской областью было уничтожено 290 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
«За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 290 вражеских БПЛА самолетного типа», – написал руководитель субъекта в своем официальном аккаунте.
Ковальчук также уточнил, что ликвидацией дронов занимались подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны России, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», брянский линейный отдел МВД на транспорте и спецподразделения Росгвардии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские системы противовоздушной обороны ликвидировали более 300 беспилотников над Брянской областью.
В середине прошлого месяца один мирный житель погиб в результате удара украинского дрона по селу Понуровка.
Девятого августа силы ПВО уничтожили 138 вражеских аппаратов над территорией региона.