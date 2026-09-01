Путин присоединился к заседанию формата «ШОС плюс» в Бишкеке

Эксперт: За встречами Путина с Си и Моди следят во всем мире

Востоковед Островский: ШОС стал центром продвижения идей мирового большинства

Tекст: Олег Исайченко

«Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) уже стала альтернативой западным международным институтам, которые долгое время претендовали на некую глобальность и абсолютизм. В отличие от Европы, где во многих странах наблюдается кризис власти и экономический спад, участники ШОС демонстрируют умение поддерживать стабильный политический курс и экономику», – сказал востоковед Андрей Островский.

По мнению эксперта, ШОС постепенно превращается в самостоятельный центр международного влияния, а Россия получает возможность продвигать через него собственное видение будущего мирового порядка.

«Можно с уверенностью сказать, эта организация уже превратилась в авторитетное объединение, с помощью которого Россия участвует в строительстве новой архитектуры международных отношений. Фактически, именно ШОС стал центром продвижения идей и взглядов государств мирового большинства», – подчеркнул он.

Одним из главных инструментов такого взаимодействия становятся личные контакты Владимира Путина с лидерами стран – участниц организации. В этом смысле встречи российского президента с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди имеют значение далеко за пределами протокольных мероприятий.

«Неслучайно встречи Путина с другими лидерами оказались событием глобального масштаба, за которыми пристально следят даже в тех странах, которые далеки от сотрудничества с организацией. У нее колоссальный потенциал: речь идет о десяти государствах, совокупно представляющих почти половину населения Земли и около четверти мирового ВВП. То есть возможностей для совместного развития – невероятное множество», – пояснил собеседник.

При этом речь идет не только о политической координации. Россия последовательно переводит контакты с крупнейшими азиатскими державами в практическую плоскость – от энергетики и транспорта до торговли, образования и гуманитарных связей.

«Это особенно заметно по доверительному контакту Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и индийским премьером Нарендрой Моди. Встречи этих лидеров прошли в конструктивном ключе с заделом на реализацию масштабных проектов», – уточнил эксперт.

Так, одним из направлений российско-китайского сотрудничества остается развитие Северного морского пути. «Простор для сотрудничества огромен. Пекин заинтересован в продолжении развития партнерства в рамках СМП. За счет отмены визового режима налаживаются и гуманитарные связи двух стран – турпоток в обе стороны стремительно растет. Не стоят на месте и контакты с Нью-Дели: мы усиленно работаем над повышением товарооборота и продолжаем налаживать связи в образовании», – заключил Островский.

Напомним, в Бишкеке стартовал 26-й саммит ШОС, приуроченный к ее 25-летнему юбилею. В столице Киргизии собрались лидеры десяти государств-участниц объединения, а также руководители 15 стран, имеющих статус партнеров по диалогу. На полях мероприятия Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Китайский лидер отметил, что двусторонние отношения Пекина и Москвы будут лишь укрепляться: «Мы будем уверенными шагами двигаться вперед к более прекрасному будущему». Российский президент также дал высокую оценку двустороннему диалогу, добавив, что в его основе лежат традиции дружбы, уважения и суверенитета.

Сотрудничество России и Китая успешно развивается по многим направлениям, крупные проекты реализуются в энергетике, промышленности, космосе, транспорте, логистике. В середине августа был первый регулярный рейс китайского контейнеровоза по Северному морскому пути, растут взаимные поставки сельскохозяйственной продукции, создана совместная организация сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

Одной из тем обсуждения на встрече стал безвизовый режим между Россией и КНР. Путин предложил перевести его на постоянную основу: «Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным на постоянную основу». По его словам, турпоток между Россией и КНР за первые шесть месяцев 2026 года вырос на 43% за счет безвизового режима.

Что касается контактов с Индией, то Путин подчеркнул: товарооборот между странами увеличился на 2,6%, а туристический поток – на 16%. Кроме того, российский лидер отметил, что Индия находится в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в семь раз и сегодня составляет почти 40 тыс. человек.