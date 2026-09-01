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Трутнев открыл павильон Центра «ВОИН» на ВЭФ
Центр «ВОИН» представил военно-спортивный городок и новинки на ВЭФ
Павильон Центра «ВОИН» начал работу на выставке «Улица Дальнего Востока», где посетителям предложили мастер-классы по военным и техническим направлениям.
Заместитель председателя правительства Юрий Трутнев стал первым гостем павильона Центра «ВОИН» на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках XI Восточного экономического форума.
Центр презентовал военно-спортивный городок площадью 600 кв. метров, где инструкторы и курсанты проводят мастер-классы по огневой подготовке, тактической медицине, работе с беспилотниками и инженерному делу.
Трутнев осмотрел интерактивные зоны, ознакомился с новинками оборонного оборудования и пообщался с наставниками. В ходе визита он подчеркнул важность расширения сети Центра, особенно на Дальнем Востоке, а также отметил растущий уровень подготовки курсантов.
Юрий Трутнев заявил: «Работа Центра «ВОИН» имеет важнейшее значение для будущего нашей страны. Центр помогает воспитать юношей и девушек, которые любят нашу Родину и умеют ее защитить. Сегодня это важно как никогда».
В городке Центра «ВОИН» гости учатся сердечно-легочной реанимации на современном роботе-манекене, приему Геймлиха, эвакуации раненых, управлению дронами и сборке беспилотников. В специальной зоне можно испытать VR-симулятор стрельбы по дронам, а также управлять наземным дроном и собирать БПЛА. В партнерстве с ГК «Калашников» и Федерацией боевого снайпинга организованы тренировки по разборке и сборке автоматов АК-12 и АК-74М, скоростной стрельбе и стрельбе на дальние дистанции.
Директор Центра Дмитрий Шевченко подчеркнул, что наставничество и передача опыта являются ключевыми принципами работы организации. На площадке работают 35 инструкторов из 16 регионов и 13 курсантов из 11 регионов России, многие из которых уже спасали жизни в экстремальных ситуациях.
Также гости могут пройти интерактивное «минное поле» с металлодетектором, а самые активные участники квеста «Единство» получают ценные призы. Помимо этого, на экспозиции представлены новейшие образцы оборонной промышленности – снегоболотоходы, багги, FPV-дроны, бронежилеты, а также обмундирование и экипировка от концерна «Калашников».
Как писала газета ВЗГЛЯД, обучение в центре «ВОИН» прошли свыше 150 тыс. молодых людей со всей России.
В середине лета около семи тысяч школьников завершили образовательные интенсивы по тактической медицине и управлению беспилотниками.
Весной Юрий Трутнев подчеркнул важность формирования нового поколения патриотов.